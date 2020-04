Sarah Tew/CNET

Quibi, la nueva plataforma de entretenimiento por streaming dijo en exclusiva a Reuters que a partir de mayo los usuarios podrán transmitir el contenido de la plataforma al televisor. A diferencia de otros servicios, Quibi se caracteriza porque sus series de corta duración fueron creadas específicamente para ser vistas en dispositivos móviles.

Jeffrey Katzenberg, uno de los fundadores de Quibi, habló con Reuters e indicó que algunos usuarios con acceso a la plataforma se quejaron al no poder ver la programación de Quibi en sus televisores.

La plataforma fue lanzada el 6 de abril en Estados Unidos y Canadá, y según Katzenberg el app de Quibi ha sido descargada ya 2.7 millones de veces. El productor calificó el número de descargas como "alentador", considerando que es un nuevo servicio que no está asociado con ninguna marca conocida.

A la fecha, los programas más vistos dentro de Quibi es el thriller protagonizado por Liam Hemsworth (Los juegos del hambre), llamado Most Dangerous Game; el show Chrissy's Court, protagonizado por la modelo e influencer Chrissy Teigen, así como el programa de bromas pesadas Punk'd, la comedia Flipped y la serie Survive: La película de Quibi con Sophie Turner de Game of Thrones, protagonizada por Sophie Turner (Game of Thrones).

Quibi está disponible bajo dos planes de suscripción mensual: US$4.99, con comerciales, y US$7.99, sin comerciales. Sin embargo, la plataforma ofreció una prueba gratuita por 90 días para los usuarios que se registraran en su sitio Web antes del 20 de abril.