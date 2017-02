Si ya era difícil explicarle a un jurado cómo funciona tu app, imagina que tengas que hacerlo ante algunas de tus estrellas favoritas de todos los tiempos. Ese es el caso del nuevo programa de Apple, Planet of the Apps, en el que algunas celebridades serán las encargadas de juzgar el desarrollo de los participantes.

Según explicó Eddy Cue, director de Internet y servicios de Apple durante la conferencia Recode Code Media, Jessica Alba, will.i.am y Gwyneth Paltrow serán los primeros encargados de decirle a los desarrolladores de apps de iOS por qué su app no le va a interesar a nadie.

Este es el tráiler de la primera temporada, que deja claro que el show se parecerá mucho a The Voice (La Voz), aunque sin cantantes.

