Temporada de gadgets: Lo que esperamos de Google, Samsung, Microsoft, Amazon, Razer

Apple. Google. Amazon. Microsoft. Samsung. Huawei. Razer. Nokia. Facebook.

Las empresas tecnológicas del mundo anuncian tantos dispositivos, que no sabemos por dónde empezar. Estaremos brindando una cobertura todo este otoño, y esta es nuestra guía sobre cuándo y dónde se sucederá cada lanzamiento.

Apple (12 de septiembre)

La locura otoñal comenzó con el evento de Apple del 12 de septiembre, donde vimos tres nuevos iPhone y un nuevo Apple Watch, el Apple Watch Series 4, que fueron anunciados en vivo desde el Teatro Steve Jobs en Cupertino, California, el 12 de septiembre. Estuvimos allí y en este enlace puedes ver todos los detalles.

Amazon (20 de septiembre)

El evento en sí fue una sorpresa. No se enviaron invitaciones llamativas por adelantado, pero el evento de hardware de Amazon no fue como algo que hayamos visto antes. La compañía anunció 13 nuevos dispositivos, incluido un voluminoso horno de microondas activado por voz que puede ordenar automáticamente más palomitas de maíz. Sin mencionar una serie de nuevas funciones para los dispositivos Alexa existentes, como la capacidad de escuchar si se rompen cristales y enviarte una alerta antirrobo.

Oculus VR (26-27 de septiembre)

Las próximas gafas Oculus VR de Facebook fueron anunciadas de manera oficial durante la conferencia Oculus Connect 5, que tuvo lugar el 26 y 27 de septiembre en San José, California. Se trata de Oculus Quest, las primeras gafas de realidad virtual sin cables y con sensores de rastreo incorporados. Estarán disponibles en la primavera de 2019.

Lee aquí nuestras primeras impresiones de las Oculus Quest.

Microsoft (2 de octubre)

Microsoft sorprendió al anunciar un gadget que pocos esperaban. Se trata de unos audífonos premium que vienen con todo para competir con Sony y Bose. Lee aquí nuestro primer vistazo a los Microsoft Surface Headphones.

Nokia (4 de octubre)

HMD Global dio a conocer el nuevo Nokia 7.1, una evolución de su teléfono estrella de la gama media del año pasado, y que en esta oportunidad gana cámara doble, ceja (o notch) y un diseño elegante. Aunque este dispositivo ha sido el epicentro de los anuncios de la empresa, no pasan por desapercibidos dos modelos lanzados en India y que ahora llegarán a Occidente, los Nokia 5.1 Plus y Nokia 6.1 Plus, así como una serie de actualizaciones que están por llegar.

Lee aquí todos los detalles del evento de Nokia de octubre.

Google (9 de octubre)

Suponemos que Google anunciará el debut de los Pixel 3 y Pixel 3 XL, además de una nueva ola de tabletas ChromeOS en vivo desde la ciudad de Nueva York. Estaremos ahí a las 11 a.m. hora del Pacífico de EE.UU. el 9 de octubre para traerles el evento en vivo. Podrás ver la cobertura anterior y posterior al evento de CNET, así como toda la transmisión en vivo de Google (que también puedes encontrar en este canal de YouTube).

Razer (10 de octubre)

No todo tendrá lugar en Nueva York. Esperamos que Razer anuncie en esta fecha la segunda generación de su teléfono para gamers Razer Phone el 10 de octubre en Los Ángeles. Nos ha gustado mucho el teléfono original, así que estamos ansiosos por ver qué nos espera.

Samsung (11 de octubre)

Y el día después de Razer, inmediatamente nos prepararemos para un nuevo Samsung Galaxy que será anunciado el 11 de octubre. No está claro si es un teléfono o no, pero es presumiblemente algo notable ya que Samsung no pareció pensar que su triple cámara Samsung Galaxy A7 merecía tal evento. Como el eslogan es "4 veces más divertido", pensamos que tal vez sea un dispositivo que se pliega y cambia a diferentes configuraciones; por ejemplo, el tan esperado teléfono plegable de Samsung o quizás una Chromebook extraíble. Pero también podría ser un teléfono con cuatro cámaras. ¿Por qué no?

Podrás encontrar un livestream de ese evento en el sitio Web de Samsung Galaxy.

Huawei (16 de octubre)

El Mate 20, el próximo teléfono insignia de Huawei, se lanzará el 16 de octubre en Londres. El mes pasado, la compañía anunció el Mate 20 Lite, que cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas, una cámara trasera de 20 megapixeles, una cámara frontal de 24 megapixeles y una cámara secundaria de 2 megapixeles para obtener información de profundidad adicional. Se espera que el Mate 20 tenga una pantalla tan grande como 6.9 pulgadas. Vuelve a revisar este artículo por si hay actualizaciones sobre una posible transmisión en vivo de este evento.

Samsung (7-8 de noviembre)

Hay rumores de que veamos un teléfono flexible de Samsung durante la conferencia para desarrolladores Samsung Developer Conference en San Francisco los días 7 y 8 de noviembre. Estaremos reportando desde ahí para traerte todos los detalles.

Como siempre, quédense atentos a CNET en Español para todas las noticias de estos anuncios y más. Tendremos editores y reporteros en estos eventos para traerles todos los detalles que necesitan conocer.