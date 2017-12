Juan Garzón / CNET

En 2017, tuvimos en nuestras manos muchísimos productos de diferentes categorías. Algunos nos llamaron la atención, muchos otros nos gustaron y otros, sinceramente, será mejor olvidarlos.

Sin embargo, fueron 10 los productos que se llevaron la atención de nuestros lectores durante todo el año, convirtiéndolos en los más populares de 2017 en CNET en Español.

Nuestra selección se basa en los análisis de todos los productos que hicimos este año, donde evaluamos en detalle las especificaciones, el diseño, el uso diario y la utilidad que brindan estos dispositivos. Todo esto teniendo en cuenta que no todo dispositivo es igual, que no toda preferencia es igual y que no todos los usuarios son iguales.

Para confeccionar la lista de los productos más populares de 2017, echamos un vistazo a nuestras estadísticas de tráfico y páginas vistas para así determinar cuáles productos tuvieron más visitas en nuestro sitio Web comenzando con el más popular. Y lo que quedó claro este año fue que los teléfonos celulares se mantuvieron a la cabeza. Por mucho.

Aquí están los resultados, listados a partir del más popular.

1. Samsung Galaxy S8

Con el Galaxy S8, Samsung cambió de manera importante el diseño de su teléfono insignia y trajo de vuelta algunas características que nos habían gustado tanto del problemático Galaxy Note 7, incluyendo su reconocimiento iris y diseño simétrico con pantalla curva.

Reproduciendo: Mira esto: Samsung Galaxy S8: Análisis corto pero muy informativo

Su tamaño de pantalla pasó de 5.1 a 5.8 pulgadas, pero su cuerpo no cambio tanto, gracias a que incorporó pequeños biseles -- una de las tendencias en celulares más importantes de 2017.

Asimismo, el celular Samsung integró un procesador Snapdragon 835 o Exynos 8895 de ocho núcleos, 64GB de almacenamiento y 4GB de RAM, mientras que mantuvo el conector de audífonos, ranura para tarjeta microSD y la resistencia al agua con certificación IP68. Además, el Galaxy S8 llegó finalmente con el conector USB-C, algo que su predecesor no tenía.

Análisis Samsung Galaxy S8 El celular Samsung Galaxy S8 tiene un diseño que dejará a más de uno con la boca abierta. Su desempeño es excelente y sus cámaras muy confiables, pero tiene un talón de Aquiles que lo hace un excelente celular pero no perfecto. Lee más aquí $899.11 en Amazon.com

2. Samsung Galaxy S8 Plus

El Galaxy S8 Plus mantiene las mismas características y especificaciones de su hermanito, el Galaxy S8, pero tiene una pantalla plana QHD de 6.2 pulgadas y una batería de mayor capacidad que ofrece una mejor duración y – claro – también un precio más alto.

El Galaxy S8 Plus marcó la despedida de la serie Galaxy Edge, aunque de alguna manera este celular podría ser considerado el Galaxy S8 Edge por ser más grande que la versión regular.

Análisis Samsung Galaxy S8 Plus El Galaxy S8 Plus, o Galaxy S8+, tiene todo lo que esperarías de un celular que quiere considerarse como el mejor del mundo, excepto un lector de huellas tan práctico como el de sus predecesores y la competencia. Pero eso no le quita el título del mejor celular grande del momento. Lee más aquí $710.00 en Amazon.com

3. LG G6

Una de las actualizaciones más importantes que trajo el 2017 fue el LG G6.

El LG G6 fue el primer celular en todo el mundo que integró una pantalla casi sin biseles (o bordes) y fue a partir de allí que realmente despegó la tendencia de estas atractivas pantallas.

Además, el LG G6 trajo la resistencia al agua al teléfono insignia de la empresa, mejoró la doble cámara con su especial lente gran angular y en EE.UU. ofreció carga inalámbrica. Sin embargo, llegó con un procesador un poco antiguo (Snapdragon 821) que lo perjudicó un poco, aunque dio paso a que el LG V30 llegará meses después como uno de los celulares más completos que se han podido comprar.

Otras especificaciones fueron 4GB de RAM y una pantalla de 5.7 pulgadas en un cuerpo similar al de su predecesor de 5.3 pulgadas. Además, en algunas partes del mundo, el LG G6 ofreció un amplificador de sonido de alta fidelidad Quad DAC que permitió disfrutar de una de las mejoras calidad de músicas a través de audífonos. Por cierto, LG se despidió del diseño modular y batería extraíble con este dispositivo.

Análisis LG G6 El LG G6 es el mejor celular de LG y una buena alternativa a celulares de alta gama (Galaxy S8 y HTC U11) que cuestan más y su doble cámara trasera no es fácil de encontrar en el mercado. Sin embargo, sería sabio esperar a la nueva generación de celulares que se avecinan. Lee más aquí $729.99 en Best Buy

4. Samsung Galaxy S7 Edge

Aunque es un producto del año anterior, el Samsung Galaxy S7 Edge siguió pisando fuerte en 2017 y es posible que se haya visto un poco beneficiado tras la debacle del Galaxy Note 7. Además, no es que sea una total sorpresa, ya que en la lista de los productos más populares de 2016 el Galaxy S7 Edge se llevó la corona.

El Galaxy S7 Edge mejoró de manera considerable lo que la empresa había presentado con el Galaxy S6 Edge, ofreciendo una pantalla muy curva, pero ahora con una parte menos plana que lo hizo sentirse mejor en la mano. Además, añadió una ranura para tarjeta microSD y la resistencia al agua que ahora consideramos como esperada en los teléfonos insignia de Samsung.

El Samsung Galaxy S7 Edge llegó con un procesador Snapdragon 820 o Exynos 8890, 4GB de RAM y una batería de 3,600mAh que ofreció una muy buena duración de batería.

Análisis Samsung Galaxy S7 Edge El Galaxy S7 Edge es el mejor celular que Samsung ha fabricado y el mejor celular Android hasta el momento. Tiene el mismo excelente desempeño y cámara del Galaxy S7, pero su batería es de más larga duración y tiene una pantalla curva. Lee más aquí $430.00 en Amazon.com

5. Samsung Galaxy Note 5

Aunque es un producto de 2015, el Samsung Galaxy Note 5 cobró fuerza en 2017, posiblemente también por la debacle del Galaxy Note 8. Después de todo, este fue el celular Galaxy Note más reciente que se ha podido comprar hasta finales de este año, con la llegada del Galaxy Note 8. Además, no es que sea una total sorpresa, ya que en la lista de los productos más populares de 2015 el Galaxy Note 5 se llevó la corona.

El Samsung Galaxy Note 5 refinó el diseño de los teléfonos insignia de la empresa y trajo el procesador Exynos 7420 de ocho núcleos, 4GB de RAM e introdujo el nuevo concepto de diseño del lápiz óptico que aún se sigue usando en la serie Note.

Análisis Samsung Galaxy Note 5 El Samsung Galaxy Note 5 tiene una hermosa pantalla, un buena duración de batería, un potente procesador, 4GB de RAM, nuevas funciones y diseño, pero abandona algunas características del Galaxy Note 4. Lee más aquí $899.99 en Amazon.com

6. LG G5

El LG G5 trajo uno los cambios más significativos en la serie de teléfonos insignia de la empresa surcoreana antes del G6. Abandonó los botones de volumen integrados en la parte trasera y la cubierta trasera para remover la batería, para presentar un nuevo diseño "modular" y el ecosistema de amigos (LG Friends), al igual que doble cámara trasera.

En la parte interna, el celular LG integró el mismo procesador Snapdragon 820 de cuatro núcleos de la mayoría de celulares de alta gama, combinado con 4GB de RAM. El LG G5 integró una pantalla QHD de 5.3 pulgadas.

Análisis LG G5 El LG G5 es el mejor celular con batería removible, pero falta que sus accesorios modulares prueben una gran utilidad y su diseño carece del refinamiento necesario para realmente retar a sus principales rivales. Lee más aquí $251.02 en Amazon.com

7. Motorola Moto G4 Play

El Moto G4 Play fue un celular que a pesar de su precio bajo (menos de US$150 en su entonces) ofreció una buena experiencia.

Además, el celular tenía radio FM, batería extraíble y una ranura para tarjeta microSD. Sus otras especificaciones fueron un procesador Snapdragon 410, 2GB de RAM y una cámara trasera de 13 megapixeles.

Análisis Motorola Moto G4 Play El Moto G4 Play es un celular barato que ofrece una experiencia relativamente buena, pero sus especificaciones y carencia de lector de huellas dificultan su triunfo en esta categoría. Lee más aquí

8. LG K10 (2016)

El LG K10 (2016) tampoco es un celular de alta gama como muchos de esta lista, pero logró entrar a nuestra lista superando al iPhone X, iPhone 8, OnePlus 5T y LG V30, hasta del LG K10 de 2017 que fue anunciado este año.

La clave del LG K10 pudo ser que este sirvió como introducción a la nueva serie de gama media de la empresa surcoreana (incluyendo el K7) que trae un diseño atractivo a pesar de tener un precio relativamente bajo y especificaciones adecuadas.

El LG K10 tiene una pantalla de 5.3 pulgadas, un procesador MediaTek 6753 de ocho núcleos o Snapdragon 410 de cuatro núcleos y hasta 2GB de RAM.

Primera impresión LG K10 (2016) Aunque las especificaciones del LG K10 variarán según el mercado y versión que compres, el celular tiene una pantalla con bordes curvos y un diseño brillante y curvo que traen un buen estilo a la gama media. Lee más aquí $127.99 en Amazon.com

9. LG G4

Otro dispositivo "viejo" que se mantuvo en la lista es el LG G4, un buen celular con buenas especificaciones, con batería extraíble y uno con los mejores controles manuales de fotografía, además de los nuevos celulares de LG.

El LG G4 tuvo una pantalla QHD de 5.5 pulgadas con una leve curvatura, un procesador Snapdragon 808 de seis núcleos y 3GB de RAM.

Análisis LG G4 El LG G4 es un sobresaliente celular Android con una hermosa pantalla, potentes cámaras, ranura microSD y batería removible, pero no trae muchas funciones nuevas que lo diferencien realmente de su predecesor. Lee más aquí $124.99 en Amazon.com

10. Samsung Galaxy S6 Edge+

El compañero de lanzamiento del Galaxy Note 5 en 2015 (celular que también hace parte de esta lista), trajo prácticamente las mismas características de ese celular, menos el lápiz óptico y sus funciones, pero añadió una pantalla curva de 5.7 pulgadas con nuevas funciones.

El Galaxy S6 Edge+ trajo prácticamente lo mismo que el S6 Edge (predecesor del Galaxy S7 Edge y Galaxy S8 Plus), en un cuerpo más grande y más caro, pero con algunas nuevas funciones y mejor duración de batería.

Análisis Samsung Galaxy S6 Edge+ El Samsung Galaxy S6 Edge+ es un celular atractivo, con las mismas especificaciones base del Galaxy Note 5, un diseño levemente mejorado y nuevas funciones, pero es uno de los celulares más caros del mercado. Lee más aquí $389.99 en Amazon.com

Menciones especiales a otros productos con mucho tráfico fuera del Top 10:

Mención honorífica

Samsung Galaxy Note 8: El Galaxy Note 8, uno de los mejores teléfonos del año y el mejor de Samsung, estuvo a punto de llegar al Top 10. Se ha ganado una mención honorífica porque se quedó apenas afuera.

Análisis Samsung Galaxy Note 8 El Galaxy Note 8 es, sin duda, el mejor celular Samsung y el mejor teléfono con 'stylus' en la actualidad. Pero su elevado precio y gran tamaño hacen que no sea para todos. El Galaxy S8 Plus podría ser suficiente celular para mucha gente. Lee más aquí $896.54 en Amazon.com

El más rumorado

Apple iPhone 8: Los rumores del iPhone 8 atrajeron mucha atención y generaron muchísimo tráfico. A pesar de que el análisis de este teléfono no alcanzó el Top 10, sin duda los rumores hubieran estado ahí por el enorme interés que generaron.

Análisis Apple iPhone 8 El iPhone de 2017 es rápido bajo el capó, pero renuncia a algunas cosas que solo verás en el iPhone 8 Plus y el iPhone X. Lee más aquí $849.00 en Apple

La sorpresa

Motorola Moto C: El Moto C, un teléfono correcto pero de gama baja, nos dio la sorpresa al ser el producto más "inesperado" en nuestro Top 20 porque superó a varios insignia y a productos más populars del mercado.