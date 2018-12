Los productos más innovadores de 2018

Sabemos cuáles fueron los mejores gadgets del año. Pero la tecnología innovadora es otra vara de medir. Este 2018 se movió rápido y fue algo caótico. Y en el mundo de la tecnología, a veces los productos no parecían evolucionar tan rápido como cabría esperar. Pero estos fueron los mejores conceptos y direcciones tecnológicas que vimos y hay una buena probabilidad de que indiquen hacia dónde se dirigen las grandes tendencias.

Oculus Go: la realidad virtual es móvil e independiente

Facebook tuvo un terrible 2018, y está llegando al punto en que es difícil recomendar cualquier producto hecho por la compañía. Sin embargo, la adquisición de Facebook de la firma Oculus apunta hacia dónde se dirige la RV. El primer equipo VR autónomo de Oculus, llamado Oculus Go es básico, pero sorprendentemente asequible y funcional. Reducir el tamaño de los mundos virtuales en un diseño compacto y sin teléfono inalámbrico es un indicador de hacia dónde se dirigirá el futuro de la RV, comenzando con plataformas de movimiento más completo como Oculus Quest a principios del próximo año. No son los únicos independientes: las gafas Mirage Solo creadas por Lenovo y Google y las HTC Vive apuntan también a donde soplan los vientos.

Skydio: drones autónomos que son terriblemente buenos

Al ver los videos de demostración del dron Skydio R1 en acción, uno pensaría que está viendo una secuencia de persecución aérea filmada profesionalmente. Pero este dron vuela por sí mismo y puede seguir a la gente desde atrás, incluso esquivando bosques y alrededor de curvas. Se puede controlar incluso a través de un Apple Watch. Los mini drones autónomos disponibles al instante están aquí, y a medida que la tecnología de visión y navegación por computadora mejora, esto es solo el comienzo de todo lo que pasará con los drones y la robótica.

Apple Watch ECG: los 'wearables' reciben aprobación de la FDA

No hay muchos relojes inteligentes y dispositivos de acondicionamiento físico que estén aprobados por la FDA como tecnología de salud, pero eso va a cambiar rápidamente. El Apple Watch Series 4 abrió el camino al poner un ECG aprobado por la FDA en el reloj, convirtiéndolo en un dispositivo de salud de venta libre. ¿Serán los monitores de presión arterial y los estudios de sueño de grado médico los relojes inteligentes en 2019?

Magic Leap One: el siguiente paso en Realidad Aumentada

La tecnología de realidad aumentada (RA o AR, como se conoce en inglés) de Magic Leap finalmente surgió en un producto real en 2018, y se trata de una mejora más en comparación con las gafas Microsoft Hololens que cualquier otra cosa enormemente nueva. Pero el enfoque de la compañía en los artistas y las experiencias creativas ha resultado en un conjunto de ideas más lúdicas de los desarrolladores hasta ahora, desde jardinería extraterrestre hasta asistentes holográficos realmente inquietantes. Confome la realidad aumentada se expande más allá de los teléfonos y en las gafas de mercado masivo, los primeros pasos de Magic Leap podrían convertirse en un hito, especialmente cuando Microsoft prepara una nueva generación de Hololens y los rumores de que Apple trabaja en un equipo de AR continúan apareciendo por ahí.

Lectores de huella en la pantalla: pronto en todas partes

El Galaxy S10 de Samsung podría incluir tecnología de lector de huellas digitales por ultrasonidos hecha por Qualcomm, y es solo uno de varios lectores de huellas digitales en pantalla que surgieron este año. Es probable que las pantallas completas, sin botones o escáneres de huellas dactilares montados en la parte posterior se conviertan en la norma, y podrían cambiar la apariencia y el funcionamiento de los teléfonos en 2019, mientras que Apple busca simultáneamente la biométrica de desbloqueo facial. Tal vez ellos también se abran camino hacia los tableros de control y los wearables.

Gafas con audio de Bose: la RA no solo es visual

Pensamos en realidad aumentada e imaginamos Pokemon y hologramas. Las gafas Bose Frames que utilizan audio espacial, y que llegan como un producto real en 2019, muestran la importancia del audio como herramienta para aumentar la realidad. Las pocas demostraciones que hemos tenido con estas gafas en 2018 nos impresionaron por su calidad de audio y la experiencia de audio personal que se brinda sin necesidad de audífonos. El audio inmersivo viene en camino —y viene rápido.

Teléfonos flexibles y pantallas de TV enrollables



La mejor manera de poner un dispositivo de pantalla grande en un bolsillo es doblándolo. Ese es el plan para una serie de compañías que prometen teléfonos plegables con pantallas flexibles o con bisagras. Royole lanzó este año el primer teléfono plegable del mercado, pero Samsung probó su futuro dispositivo en noviembre en su conferencia anual de desarrolladores. Mientras tanto, la fabricante de vidrio Gorilla Glass, Corning, está desarrollando una cubierta plegable para cubrir los futuros teléfonos plegables. Ahora solo queda una pregunta: ¿querrás una? En tanto, los televisores también podrían estar en marcha pronto. La TV enrollable masiva de LG demostrada en el CES del año pasado podría indicar cómo las pantallas de todos los tamaños podrían doblarse, rodar o encogerse.

Google Night Sight: La tecnología de foto más mágica

¿Crees que sabes cómo luce una buena foto con poca luz? Eso pensarás si has probado el modo de visión nocturna (Night Sight), el principal ejemplo de la habilidad de fotografía computacional de Google. Úsalo en el Pixel 3 o Pixel 3 XL y la escena frente a ti se transforma en una imagen más clara, detallada y dinámica de lo que has visto en un teléfono inteligente. No es exagerado decir que Night Sight prácticamente puede ver en la oscuridad sin flash. El efecto es sorprendente, útil y está obligado a llegar a más teléfonos en 2019.

Google Duplex: Inteligencia Artificial al teléfono

Nadie sabía qué hacer con la demostración futurista de Google Duplex en su conferencia de desarrolladores de 2018. ¿Una Inteligencia Artificial (IA) haciendo llamadas a un restaurante para hacer reservaciones? ¿Es esto una pesadilla o un sueño hecho realidad? Parecía imposible, pero ahora es una característica de los teléfonos Pixel para algunos usuarios en ciudades de prueba limitadas. El futuro de los asistentes se está desbordando en el mundo real de formas totalmente nuevas.

El chip A12X de Apple: el futuro del procesamiento

Puede que el iPad no sea un reemplazo completo de las computadoras para todo mundo, pero eso es una cuestión de software, no de hardware. Los últimos procesadores A12 y A12X de Apple son chips de 7 nanómetros construidos por ARM que le ganan por mucho a los procesadores Intel convencionales en pruebas de referencia, anunciando un futuro inmediato de computadoras mucho más pequeñas e impresionantes.

Filtros de spam de Google: IA para luchar contra bots

Las llamadas robocalls (o llamadas automáticas hechas por robot) son un verdadero flagelo en nuestra existencia, y eso solo está empeorando. La ingeniosa función de detección de llamadas de Google en sus últimos teléfonos Pixel controla las llamadas telefónicas y te ahorra la molestia de contestar. La IA transcribe la llamada y ofrece a los usuarios la opción de responder, ignorar o incluso bloquear el número.

