Lo positivo de los problemas de Huawei

Huawei está en problemas y el futuro de sus dispositivos sigue siendo algo incierto.

A pesar de todo lo malo que ha traído el veto del gobierno estadounidense y de las pérdidas de ingresos estimados de US$30,000 millones durante los próximos dos años, todo esto podría traer algunos beneficios para los usuarios.

Hay que tener en cuenta que durante las próximas semanas o cuando finalice la extensión otorgada por el gobierno de Estados Unidos (19 de agosto), las cosas podrían estar más definidas que en la actualidad o al menos tener una dirección clara.

Sin embargo, aquí recopilamos los tres beneficios o puntos positivos que podrían traer los problemas de Huawei en la actualidad.

Una interfaz mejorada

Huawei ha lanzado excelentes celulares generación tras generación, pero su mayor crítica ha estado constantemente en la interfaz personalizada que tienen sus celulares.

Muchas veces, EMUI de Huawei duplica apps, instala cosas innecesarias para la mayoría y muchas veces no es muy consistente (limitaciones en pantalla de bloqueo como no permitir acceder a las configuraciones rápidas, insistencia para utilizar servicios de Huawei después de decir que no, forzar a utilizar el launcher por defecto, etcétera).

Es cierto que muchos usuarios se puede acostumbrar a esto, pero hace que la interfaz EMUI se quede atrás de muchos de sus competidores y así que se quede su experiencia sea inferior a lo que se pueden encontrar en celulares de otras empresas.

Menos basura preinstalada (Facebook, Whatsapp)

Debido al veto, Facebook no permitiría que Huawei preinstale sus apps en sus dispositivos, haciendo que apps como Facebook, Instagram y WhatsApp no estén presentes en los dispositivos Huawei que compras.

Es cierto que estos son unos de los apps más utilizados, pero no significa que todos los usuarios estén interesados en utilizarlas. Con esto, los usuarios tendrían la alternativa de simplemente descargar e instalar el app o apps que quieren sin tener que desperdiciar espacio de almacenamiento con apps que no te interesan.

Sería aún más interesante que Huawei reduzca aún más los apps preinstalados para ofrecer un dispositivo con lo más básico para permitir que el usuario tenga la opción de instalar simplemente lo que quiere utilizar.

Más diversidad y competencia

Huawei ha sido el segundo fabricante de celulares que más vende en el mundo, así que su influencia es enorme y con esto cualquier decisión que tome podría impactar de manera importante la industria.

Si Huawei decide lanzar su propio sistema operativo como se ha rumorado o simplemente utilizar Sailfish OS o LineageOS (ROMs personalizados de Android), la empresa china crearía un nuevo competidor al mercado móvil.

Aunque su posición no sería la mejor porque iOS y Android (general) están muy bien establecidos, Huawei podria empujar un nuevo contendiente con mejoras basadas en el código abierto de Android. De esta manera, Huawei podría presionar para que Google mejorara su sistema operativo, al igual que Apple puede mejorar su sistema operativo.

