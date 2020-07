Probamos los stickers de WhatsApp y TikTok en aprietos

César Salza / CNET en Español

Esta semana finalmente comenzó el despliegue mundial de stickers animados de WhatsApp, que la empresa dijo que llegarían progresivamente a todos los usuarios después de finalizar su fase de pruebas.

Nosotros ya los hemos probado para Android y para iPhone. Y la forma de saber si los tienes es simple. Ve al apartado de stickers y una vez que estés allí aprieta el símbolo de más.

Reproduciendo: Mira esto: Nuevos stickers animados de WhatsApp: cómo obtenerlos

A continuación verás todos los stickers disponibles y aquí va un truco de oro: los que tienen un símbolo de reproducir al lado del nombre, serán los animados, así no tendrás que verlos uno a uno para diferenciarlos de los tradicionales.

Juan Garzon / CNET

TikTok, en problemas

Esta semana ha sido complicada para TikTok ya que India la prohibió, el app anunció su salida de Hong Kong, y el futuro de la plataforma en Estados Unidos pende de un hilo.

La realidad es que en los últimos meses el app, que actualmente es la startup más valiosa del mundo, ha sido objeto de un fuerte escrutinio, ya que legisladores estadounidenses la han acusado de ser una amenaza para la seguridad nacional. Por lo pronto, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y el Departamento de Justicia están investigando a TikTok por el posible incumplimiento de su obligación para proteger la privacidad de los menores dentro de la plataforma.

Además, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la administración de Trump está considerando prohibir la aplicación. Como respuesta TikTok publicó su reporte de transparencia.

Galaxy Note 20 tiene fecha de lanzamiento

Y esta semana ha estado llena de novedades de Android que te voy a dar en titulares. La primera de ellas es que samsung confirmó que realizará un evento en línea el 5 de agosto para presentar el Galaxy Note 20. Además se espera también el Galaxy Z Fold 2, según dicen los rumores.

Por otro lado, también conocimos un nuevo celular Moto G 5G Plus, que tiene un diseño de cámara trasera parecido al del iPhone, pero un precio interesante, ya que llega por 349 euros a Europa, aunque vendrá a Estados Unidos más adelante por menos de US$500.

Y por último, se filtró la fecha de lanzamiento de Android 11, que según los reportes sería el 8 de septiembre.

Qué ver este fin de semana

Este viernes 10 de julio hay un par de estrenos interesantes.

Por un lado Apple TV Plus estrena Greyhound. La nueva película protagonizada por Tom Hanks, también está escrita por él. Se trata de una película de 90 minutos ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la llamada batalla del Atlántico. Hanks interpreta al capitán de un buque de guerra y te adelantamos que toda el agua que se ve en pantalla está generada digitalmente.

Y nuestra otra recomendación es The Old Guard o La vieja guardia. Está protagonizada por Charlize Theron, que interpreta a la jefa de un grupo de mercenarios que tienen la cualidad de no poder morir. Theron vuelve al género de acción que tan bien se le ha dado con títulos como Mad Max: Fury Road o Atomic Blonde. Y te adelantamos que las escenas de lucha cuerpo a cuerpo son de vértigo. Además que la película tiene un lado de lo más tierno.

Por cierto, Netflix estrenó el documental Mucho Mucho Amor en el que cuenta la vida de Walter Mercado, el astrólogo más famoso de la televisión en español, que también puede ser una buena opción para ver este fin de semana.