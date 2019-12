Pringles crea una papas fritas inspiradas en Rick and Morty

Cortesía Kellogg's

La serie animada Rick and Morty ha tenido muchos momentos gloriosamente extraños; sólo investiguen qué significa "Ants in my Eyes" Johnson. Pero el episodio en el que el científico loco Rick Sánchez se transforma en Pickle Rick debe ubicarse entre los clásicos. Ahora los fanáticos podrán comprar sus chips de patatas Pickle Rick de Pringles, y este tentempié tendrá incluso su propio comercial televisivo con los personajes de Rick and Morty durante el Super Bowl 2020.

Estos chips de patatas con sabor a pepinillos no llegarán a los comercios hasta el gran partido de la NFL el 2 de febrero. Ojalá estén bien surtidos de productos, para que los fanáticos no se topen con otro desastres de la salsa Szechuan . Aquello ocurrió cuando los fanáticos se enfurecieron al no conseguir esta salsa promovida por Rick and Morty en los restaurantes McDonald's.

El comercial previsto para el Super Bowl 2020 quizás sea más interesante que estas patatas fritas en sí, pues Pringles promete un "comercial animado humorístico y alucinantes".

El Super Bowl tendrá lugar el 2 de febrero de 2020 en Miami, Florida.