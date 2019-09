Primeras reacciones de Joker: Oscura, retorcida y contendiente al Oscar

Warner Bros. Pictures

Esto no es chiste: A pesar de que la película Joker no llegará a los cines hasta octubre, unos espectadores afortunados ya la han visto. El filme fue mostrado el sábado 31 de agosto de 2019, durante el Festival de Cine de Venecia y las primeras reacciones ya han salido a la luz en redes sociales.

El actor Joaquin Phoenix interpreta al personaje mejor conocido como el legendario villano de Batman en una película con clasificación R (apta solo para adultos), que muestra cómo un comediante de stand-up fracasado se transforma en el Payaso Príncipe del Crimen, como se le llegó a llamar en los cómics. Y ahora que la gente ya ha visto la película, se habla de Phoenix como un posible ganador del premio de la Academia de Hollywood.

Esto es lo que los primeros espectadores están diciendo del filme.

'La película que al Joker le gustaría'

"Pondrá el mundo de cabeza y nos volverá locos en el proceso. Para bien o para mal, es exactamente la película que al Joker le gustaría" —David Ehrlich, IndieWire

'Oscura, enferma, retorcida'

"El público en #Venezia76 se volvió completamente loca con #JOKER. El filme es oscuro, enfermo, retorcido. Estoy junto con un grupo de colegas críticos en este momento, caminando por las calles de Venecia, simplemente gritando. Aullando. Mis piernas están cansadas. Hemos estado haciendo esto por horas. Joaquin es un contendiente al premio Oscar" —Ben Mekler

¿Está el mundo preparado?

"Habrá un antes de Joker. Y habrá un después de Joker. Nada será lo mismo después, viviremos en un mundo nuevo. Esto no es una hipérbole, solo la verdad. No sé si el mundo está listo para esta película. ¿O quizás sí? Pronto lo averiguaremos. Nada puede pararla ahora. No puedo creer que exista. Pero existe y viene en camino" —Alex Billington, FirstShowing.net

Phoenix es 'muy bueno'

"Joker es una carta de amor audaz y elegante a The King of Comedy, de Scorsese, contada a través del lente del villano más emblemático de DC. Oscura, inquietante, brutal y triste, se trata de un hombre maltratado que no comienza a vivir hasta que está muerto por dentro. Joaquin Phoenix es muy bueno" —Erik Davis, Fandango

Prepárense para un debate que durará años

"Con una actuación fascinante, totalmente realizada y digna de un Oscar de Joaquin Phoenix, Joker funcionaría tan bien como un fascinante estudio de personaje sin ninguno de sus adornos de DC Comics; el que sea una brillante película dentro del Universo Batman es la guinda del pastel. Probablemente dejarás a Joker sintiéndote como yo: inquieto y listo para debatir la película en los años venideros" —Jim Vejvoda, IGN

Joker se estrena en cines el 4 de octubre.