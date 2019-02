Nuestras primeras fotos con el Galaxy S10 Plus

El Galaxy S10 Plus es el teléfono más avanzado de Samsung, al menos mientras llegan el Galaxy S10 5G y el Galaxy Fold.

Aquí nos enfocamos principalmente en el Galaxy S10 Plus, pero la calidad de las fotos generales no deberían ser muy diferentes en los otros Galaxy S10 porque todos estos celulares comparten las principales cámaras, incluyendo el Galaxy S10E con sus tres cámaras (dos traseras y una frontal) y el Galaxy S10 con sus cuatro cámaras (tres traseras y una frontal).

Dicho esto, el Galaxy S10 Plus es el segundo celular de la serie con el mayor número de cámaras y es el único que puedes comprar hasta con 1TB de almacenamiento, parte trasera de cerámica y 12GB de RAM.

Sin embargo, el almacenamiento, RAM y material de su parte trasera no influencia la calidad de las fotos que logras capturar con el celular.

Mira a continuación la galería con algunas de nuestras primeras fotos. Actualizaremos la galería constantemente con nuevas fotos en los próximos días.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.