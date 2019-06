Primer vistazo a Monsters at Work, la serie de Pixar para Disney Plus

Disney mostró el miércoles 12 de junio, en el Festival Internacional de Animación de Annecy, en Francia, la primera imagen de la serie spin-off de Monsters, Inc. (2001) que lanzará en exclusiva en la futura plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus).

Su título es Monsters at Work y se centra en un nuevo personaje llamado Tylor Tuskmon, quien trabaja como empleado en la fábrica de risas junto con Sully y Mike Wazowski. Su fecha de estreno está prevista para 2020.

Según la información difundida por Disney, Monsters at Work se inicia seis meses después de los acontecimientos descritos en la película original, cuando la fábrica de monstruos se ha transformado en una planta que aprovecha las risas de los niños para dotar de energía a la ciudad de Monstrópolis.

Tylor Tuskmon -- cuya voz en inglés es aportada por Ben Feldman -- es un mecánico que trabaja en la fábrica pero sueña con algún día convertirse en uno de los monstruos que trabajan viajando al mundo de los niños humanos para conseguir risas, como lo hacen Sully (John Goodman) y Mike Wazowski (Billy Crystal).

En el elenco de voces de la serie participan algunos de los actores que participaron en Monsters, Inc., como Jennifer Tilly (Celia), John Ratzenberger (Yeti) y Bob Peterson (Roz). Y también se incorporarán otras voces para nuevos personajes: Kelly Marie Tran, Star Wars: The Last Jedi; Henry Winkle, de Barry, y Aisha Tyler, entre otros.

Reproduciendo: Mira esto: Así se animó la película Toy Story 4

Monsters at Work se estrenará en 2020 en Disney+ (Disney Plus) pero no se ha revelado la fecha precisa.