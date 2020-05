El primer episodio del talk show de Elmo en HBO Max ya puede verse gratis

El programa de entrevistas con muppets Not Too Late Show with Elmo se estrena en el próximo miércoles 27 de mayo, pero puedes darle un vistazo en YouTube ahora mismo.

Acompañado de Cookie Monster, Bert y Ernie y un puñado de leyendas de la serie Sesame Street, el episodio de 15 minutos de duración tiene como invitados a los Jonas Brothers. Elmo, anfitrión que no se anda con rodeos al hacer preguntas, desafía a los hermanos Jonas a que hagan caras tontas antes de pedirles que canten sobre cepillarse los dientes.

El servicio que cuesta US$15 al mes alojará un montón de contenido original producido por WarnerMedia, propiedad de AT&T. El día de su debut, el 27 de mayo, también se estrenan otras series dirigidas a un público más joven, entre las que están una serie animadas por youtubers titulada Craftopia y nuevos cortometrajes animados de Looney Tunes.