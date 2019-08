Mi primer día con el Galaxy Note 10 Plus

Juan Garzón / CNET

El Galaxy Note 10 Plus y el Galaxy Note 10 aún no están disponibles, pero ya nos llegó al menos la unidad del más grande para poder hacer nuestro análisis.

No se puede hacer un análisis exhaustivo en un par de días, pero aquí te digo mis primeras impresiones de uso del nuevos dispositivo de Samsung. Es importante recalcar que esto hace referencia solo a la experiencia que he tenido durante el primer día de uso, después de haberlo probado en dos ocasiones por poco más de una hora.

Lo que no me ha gustado

Lector de huellas un poco muy arriba

El lector de huellas del Galaxy S10 Plus no es necesariamente el mejor en el mercado, pero su ubicación me parecía adecuada porque estaba justo hacia la parte inferior del celular —tal como es de esperarse.

El Galaxy Note 10 Plus integra el mismo sensor, pero por alguna razón está más hacia el centro de la pantalla. Esto me recuerda un poco al que tenía el Huawei Mate 20 Pro, aunque ese lector estaba aún más hacia el centro y era sin duda más lento.

No estoy seguro si Samsung lo colocó ahí a propósito en el Galaxy Note 10 Plus o se vio forzado a subirlo un poco por diferentes componentes internos.

No creo que sea el fin del mundo, pero sin duda me ha costado acostumbrarme porque me parece que está en una posición muy arriba.

Todos los botones en el lado izquierdo

La mayoría de celulares modernos tienen el botón de encendido en el borde lateral derecho, mientras que el Galaxy Note 10 Plus lo tiene en el izquierdo.

Aunque este es un cambio simple, esto también requiere un tiempo enorme para acostumbrarse. No te imaginas las veces que he intentado presionar el borde derecho durante este primer día o he terminado dándole vueltas al celular porque no se cuál es el derecho.

Atrae muchísimo la huella de los dedos

El cuerpo de vidrio sigue cumulando con facilidad las huellas de los dedos, pero inclusive me ha parecido muchísimo después de pasar de usar el OnePlus 7 Pro, el Galaxy S10 Plus en color blanco y el Pixel 3 XL recientemente. No estoy seguro si es porque su color Aura Glow es prácticamente una clase de espejo (que cambia de color con la luz) que permite que la suciedad sea más visible.

Lo que me ha gustado

Se ve increíble en Aura Glow

Aunque el Galaxy Note 10 Plus Aura Glow atrae mucho las huellas, su color es impresionante —parece un espejo, pero según la luz o cómo lo sostienes el cuerpo cambia a toda clase de colores.

Inclusive, como la parte trasera tiene curvatura hacia sus bordes, hasta de lado se puede ver esos cambios de colores tan impresionantes.

La pantalla es genial

La pantalla tiene unos de los biseles más pequeños que he visto y su cámara integrada a través de un orificio me atrae porque como está centrada hacen que el celular sea más simétrico que los Galaxy S10 y otros celulares.

Desempeño

Hasta el momento, el desempeño del Galaxy Note 10 Plus ha sido tal y como lo esperarías -- impecable.

Esto significa que abrir menús, apps y toda clase de funciones es muy fluido. Falta ver a largo plazo esto como se mantiene y para esto y todos los demás aspectos de un celular, como puede ser la batería, calidad de las cámaras y nuevas funciones, es necesario que esperes a nuestro análisis completo que llegará en los próximos días.

