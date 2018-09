Mi recuerdo de cuando probé el primer celular Android

Sarah Tew/CNET

Eran finales de octubre de 2018 cuanto tuve la oportunidad de ver –y tener en mis manos– el primer celular Android, llamado en aquel entonces el T-Mobile G1 en EE.UU. (HTC Dream en otras partes del mundo).

El T-Mobile G1 estuvo disponible en EE.UU. el 20 de octubre (el 23 de septiembre se lanzó a nivel mundial le HTC Dream) y fue justo esa semana en la que logré pasar por una tienda de T-Mobile para ver qué ofrecía el dichoso celular.

Es verdad que yo ya tenía varias expectativas de ese celular, porque siempre me ha gustado la tecnología y aunque en ese entonces no trabajaba en CNET todavía, era un ávido lector del sitio.

Dicho esto, antes de tener el G1 (conocido también como G Phone o Google Phone en aquel entonces) en mis manos, ya sabía más o menos cómo era, pues ya lo había visto en Internet. Sin embargo, tan pronto entré en la tienda de T-Mobile, lo primero que busqué –y que en realidad estaba de primero que cualquier otro teléfono– era el T-Mobile G1.

Lo primero que noté al sujetarlo fue que era muy grueso, a pesar de que en ese entonces los celulares solían ser bastante gruesos y no tan delgados como ahora, lo cual es evidente en el Galaxy Note 9 o LG G7.

La segunda cosa que noté fue un mecanismo para mover la pantalla y acceder a su teclado físico QWERTY. Estoy seguro que jugué con esa simple función por al menos unos minutos, deslizando su pantalla para acceder –u ocultar– el teclado.

En aquel entonces no era común encontrar un celular con solo pantalla táctil, pero el G1 lograba combinar ese aspecto, junto con un teclado QWERTY físico al estilo BlackBerry, botones físicos básicos e, inclusive, una bolita para navegar como la que tenía BlackBerry en los celulares Pearl y Curve más antiguos.

El T-Mobile G1 fue una combinación de muchas cosas, pero lo que más me intrigaba era que Google, una empresa enfocada principalmente en su motor de búsqueda, estuviera detrás de él. Sin duda, el celular podría tener un gran énfasis en el software y en la posibilidad de darle acceso a la gente para que de manera instantánea puedan realizar búsquedas en su navegar.

Sarah Tew/CNET

Google ya era en ese entonces el motor de búsquedas por Internet más popular del mundo, y con Android impulsaría todavía más su crecimiento, colocando su tecnología en el centro del ecosistema. Fue muy interesante ver en la pantalla de Inicio un widget que estaba presente de manera predeterminada para hacer una búsqueda en la Web.

Algo claro en ese entonces fue que la pantalla táctil del T-Mobile G1 no era la mejor de su clase y estaba muy detrás de lo que Apple ya había implementado en el iPhone, desde su llegada al mercado en junio de 2007.

En lo personal, considero que una de las grandes cosas que logró Apple con el iPhone fue modernizar la navegación Web a través de un navegador más completo y no con una interfaz WAP. Google no estaba muy lejos de eso, pero fue claro que, para mí, eso fue lo que más me sorprendió del primer iPhone y la manera cómo rotaba las páginas Web de modo vertical a horizontal de manera adecuada.

Sarah Tew/CNET

Lo cierto era que en aquel entonces, BlackBerry dominaba el mundo de teléfonos inteligentes (como se diferenciaban en el momento porque hoy en día todos son prácticamente inteligentes). Si no recuerdo mal, en ese momento tenía un BlackBerry Pearl, pero tener la posibilidad de experimentar algo nuevo era fabuloso y mi instinto un poco rebelde (al igual que conciencia y presupuesto) no me permitían considerar a compra de un iPhone, especialmente cuando mucha gente quería uno solo para ser cool, dado el gran éxito que Apple estaba teniendo con su iPod.

Por si se lo estaban preguntando, no, no me compré el G1, pero recuerdo haberme emocionado ante la propuesta que Google de ofrecer un sistema operativo abierto, disponible para todo tipo de fabricantes y llevar más opciones al mercado, más allá de unos cuantos BlackBerrys nuevos al año; un iPhone y otros tantos celulares Nokia o Sony Ericsson que se estaban quedando atrás con un sistema operativo que no brindaba grandes novedades.

Se decía en aquel entonces que Nokia estaba desarrollando un nuevo sistema operativo, creo que para el N9, el cual llegaría con muchas similitudes y para competir con iOS y Android precisamente porque Symbian ya se estaba quedando atrás. Esto nunca se materializó y me imagino que ya conoces la historia de lo que pasó con Nokia y su pérdida importante de mercado.

Android era sin duda mi mejor alternativa para modernizarme y probar algo nuevo. Aunque nunca compré el G1, la experiencia me dejó en claro que algún día tenía que comprar un celular con Android para comunicarme y disfrutar de esa conectividad a Internet que había querido por años.