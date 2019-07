Hackers buscan pescar víctimas en Prime Day con estafa phishing

Getty Images

Amazon Prime Day está entre nosotros y el popular festival de ofertas, que arranca oficialmente el lunes 15 de julio a la medianoche hora del Pacífico, ya está en la mira de los hackers. Debes tener mucho cuidado si recibes un email que dice ser de Amazon, ya que te podrían engañar y hacer que cedas importante información financiera y de acceso.

La firma de seguridad McAfee alertó sobre una estafa de phishing que descubrió por primera vez en mayo y que tiene como víctimas a los propietarios de cuentas de Amazon. El Amazon Phishing Kit le permite a los hackers enviarte emails fraudulentos que se hacen pasar por correspondencia de Amazon. McAfee dice que los links o enlaces en estos emails llevan a páginas de Amazon falsas que están diseñadas para engañarte y hacerte ingresar datos sensibles como tu nombre de usuario y contraseña.

Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, ser paranoico y cauteloso. Correos electrónicos de phishing vienen en una variedad de formas, pero una manera popular de engañarte es "advertirte" de cambios en tu cuenta y de actividad sospechosa en tu cuenta. No caigas en esta trampa. Y no — repetimos, NO — hagas clic en ninguno de los links. Este es el consejo de McAfee:

"Recomendamos que si los usuarios quieren ver si hay algún cambio en su cuenta de Amazon, del que fueron notificados a través de un email o de otras fuentes, que vayan a Amazon.com directamente y empiecen a navegar allí en lugar de seguir links sospechosos", dijo la empresa en un blog sobre el Amazon Phishing Kit.

Y esta es nuestra guía para detectar un email de phishing. Ten cuidado y disfruta de tus compras.

Reproduciendo: Mira esto: Ofertas de Amazon Prime Day: 5 errores que debes evitar

Sigue toda nuestra cobertura de Amazon Prime Day 2019

Consejos

Amazon Prime Day 2019: Ofertas, consejos, descuentos

Amazon Prime Day 2019: 5 consejos para aprovechar las ofertas al máximo

No te pierdas ninguna oferta del Amazon Prime Day 2019

Cómo saber si una oferta de Prime Day es realmente buena

Amazon endulza Prime Day con concierto de Taylor Swift

Cómo aprovechar las ofertas de Prime Day sin tener membresía de Amazon

Amazon Prime Day 2019: 8 maneras de obtener las mejores ofertas

Evita estos errores en Amazon Prime Day 2019

Ofertas y descuentos en dispositivos

Amazon Prime Day 2019: Las mejores ofertas de teléfonos

Amazon Prime Day 2019: Dónde buscar las mejores ofertas de TVs y streamers

Amazon Prime Day 2019: Dónde encontrar las ofertas de gaming

Amazon Prime Day 2019: Las mejores ofertas en laptops, Chromebooks y tabletas

Amazon Prime Day 2019: Las mejores ofertas en dispositivos del hogar inteligente

Ofertas de Prime Day en México