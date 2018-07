Prime Day 2018: equipos de sonido de Bose, Echo y más estarán en oferta

Amazon Prime Day ya está aquí. La venta gigante de la minorista en línea comienza al mediodía hora del Pacífico de EE.UU. este lunes (3 pm EST) y se extiende hasta el martes a las 11:59 p.m hora del Pacífico (miércoles, 2:59 a.m. EST). Hemos recopilado aquí las mejores ofertas que hemos encontrado en audífonos inalámbricos, bocinas inteligentes y otros productos de audio aquí.

Las ofertas más notables son los audífonos Bose y las bocinas Bluetooth, ambos disponibles con un descuento significativo. El precio de venta estará disponible al mediodía hora del Pacífico / 3 p.m. ET, o poco después; Mientras tanto, hemos incluido algunas otras ofertas notables disponibles ahora.

Nota: CNET podría obtener un porcentaje de ganancias de las ventas de los productos en esta página.

Las mejores ofertas en audífonos

Sarah Tew

Bose QuietComfort 25: US$125 (US$75 menos): Disponible después del mediodía hora del Pacífico. La versión cableada de los audífonos con cancelación de ruido Bose, justificadamente legendarios, obtiene un descuento excepcional. Lee aquí nuestro análisis de los QuietComfort 25 de Bose.

Sennheiser HD 4.50 Special Edition (US$99, es decir US$100 menos): Disponibles después del mediodía del lunes (hora del Pacífico de EE.UU. Guau, estos increíbles Sennheiser inalámbricos tienen un 50 por ciento de descuento. Los audífonos Sennheiser HD 4.50 han recibido excelentes críticas por su calidad de sonido.

Tribit XFree Tune (US$45): Disponibles ahora. Esta no es una oferta de Prime Day, pero es bastante notable. Por menos de US$50 no vas a encontrar mejores audífonos inalámbricos que estos.

Anker SoundBuds Slim (US$26): Disponibles ahora. Tampoco es una oferta de Prime Day, pero la ponemos aquí porque es demasiado buena. No esperes una calidad de sonido como la que te ofrece Bose, Beats, Jabra y otros similares, pero por menos de US$30 esta ganga está muy bien.

Ofertas en bocinas inalámbricas

Sarah Tew/CNET

Bose SoundLink Micro por US$69 (US$30 menos): Disponible después del mediodía del lunes hora del Pacífico de EE.UU. after noon PT. Esta es probablemente la bocina Bluetooth súper pequeña que mejor suena, y también es resistente al agua, y ahora tiene un 30 por ciento de descuento Lee aquí nuestra reseña de la SoundLink Micro.

Todas las bocinas de Amazon están también en descuento ahora. Según un comunicado de Amazon, estas son las ofertas:

Ahorra US$20 en un Fire TV Stick con Alexa Voice Remote, solo US$19.99

Ahorra US$110 en una TV Toshiba 50 pulgadas 4K Ultra HD Fire TV Edition, solo US$289.99

Ahorra US$30 en una Echo Spot, solo US$99.99

Ahorra US$30 en una Echo (Segunda Generación), solo US$69.99

Ahorra US$20 en una Echo Dot Kids Edition, solo US$59.99

Ahorra US$100 en un Echo Look, solo US$99.99

Ahorra US$60 en una cámara de seguridad Amazon Cloud Cam, solo US$59.99

Ahorra US$75 en un timbre inteligente Ring Video Doorbell Pro, solo US$174

Ahorra US$30 en una tableta Fire HD8 con Alexa, solo US$49.99

Ahorra US$30 en una tableta Fire HD 8 y en el paquete con dock de carga Show Mode Charging Dock, solo US$79.99

Algunos miembros de Amazon Prime reciben un reembolso del 10 por ciento en la compra de ciertos dispositivos Amazon, incluyendo Echo, Fire TV y Kindle cuando compran durante Prime Day usando su tarjeta Amazon Prime Rewards Visa Card o Amazon Prime Store Card.

Oontz Angle 3 Plus por US$28 (con un cupón para el 20 de descuento): Disponible ahora. No es una oferta de Prime Day, pero es una excelente ganga. Esta bocina inalámbrica es a prueba de agua y puede ser tuya por menos de US$30. Lee aquí nuestra reseña de la Oontz Angle 3 Plus.

Estaremos añadiendo más ofertas a lo largo del día.

