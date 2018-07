Prime Day es, en gran medida, un festejo de ofertas exclusivo de Amazon. Pero al igual que el año pasado, eso no impedirá que otros minoristas tengan ventas simultáneas para coincidir con el evento en línea de Amazon del 16 al 17 de julio. Hasta ahora, eBay, Newegg y GameStop han anunciado planes de ofertas, y esperamos que más tiendas se unan pronto a esa lista.

Aquí están las ventas alternativas de Prime Day de las que hemos oído hablar hasta ahora. Continuaremos expandiendo esta lista a medida que aparezcan nuevos.

eBay

eBay ha anunciado sus planes de lanzar "miles de ofertas exclusivas con envío gratuito" a partir del lunes 16 de julio –el mismo día que da inicio Prime Day. En contraste con la cuarta bonanza anual de ventas de Amazon, que solo está disponible para los miembros de Prime, las ofertas de eBay estarán disponibles para todos. eBay dice que ofrecerá descuentos en productos electrónicos, artículos para el hogar, moda y deportivos de marcas como Apple, Samsung, Adidas, Dyson y KitchenAid.

Newegg

Newegg también lanzará montones de ofertas a mediados de julio bajo el extraño nombre de "FantasTech". Y hay buenas ofertas. La "preventa" ya está en marcha, y así es como Newegg está promoviendo sus descuentos a lo largo de la semana (directamente desde el correo electrónico promocional de la compañía):

>> 11 de julio: Ahorra hasta 75% en algunos productos Select Rosewill, incluyendo accesorios para juegos y pequeños electrodomésticos >> 12 de julio: Ahorra hasta US$400 en máquinas ABS para juegos >> 13 de julio: Compra una tarjeta de regalo de US$150 Newegg y recibe US$20 gratis en una tarjeta de regalo Newegg promocional >> 14 & 15 de julio: Abre una tarjeta de crédito de Newegg y recibe US$50 en crédito (solo para cuentas nuevas) >> 16 de julio: desde la medianoche hasta las 11:59 a.m. (PT), ten acceso a los descuentos exclusivos de FantasTech, con nuevas ofertas reveladas cada dos horas.

Una vez que comiencen las ofertas, por ejemplo, podrás llevarte una laptop Acer Aspire 5 de 15 pulgadas por menos de US$500. Eso significa US$200 menos de su precio de lista y US$100 menos de una similar, la Acer Aspire E15 que Amazon tiene ahorita en oferta.

GameStop

Si estás buscando nuevos juegos para tu PS4, Xbox One, Switch o PC, las ofertas de verano de GameStop se llevarán a cabo hasta el 15 de julio, con precios de ciertos títulos descontados hasta en un 50 por ciento. Ahora, tal vez querrás comparar precios de Amazon con otros. A un precio de US$30, Monster Hunter World no es más barato que en Amazon, por ejemplo. Pero Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch) por US$30 sí que es una mejor oferta que la de Amazon, que lo vende por US$45. Y la versión digital de Red Dead Redemption -- que está optimizada en 4K para la Xbox One X -- es una verdadera ganga a US$10 (versus US$20 a US$25 por el disco en Amazon).

Whole Foods

Un recordatorio para aquellos de ustedes que han estado viviendo bajo una roca durante el año pasado: Whole Foods ahora es una subsidiaria de propiedad total de Amazon. Y como tal, Prime Day se está extendiendo hacia el mundo de las tiendas físicas. Desde el 11 de julio y hasta el 17 de julio, los miembros de Prime recibirán un crédito de US$10 en Amazon para Prime Day cuando gasten esa misma cantidad en un establecimiento de Whole Foods Market. Mientras tanto, los dueños de una tarjeta Rewards Visa que tienen una membresía Prime recibirán la devolución del 10 por ciento de un total de US$400 del 14 al 17 de julio. Además, los miembros de Prime que estén probando la función de entrega de las tiendas Whole Foods Market a través de Prime Now recibirán US$10 de descuento de su pedido cuando compren antes del 17 de julio y pueden obtener US$10 para usar en un pedido futuro.

