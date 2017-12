CES 2018: El hogar inteligente se volverá aún más inteligente

La feria de tecnología CES de 2018 comenzará en Las Vegas la segunda semana de enero y esperamos muchas novedades para el hogar inteligente y en electrodomésticos, que cada vez tienen más presencia en el show.

En CES 2017, muchas empresas anunciaron integraciones con asistentes de voz como Alexa de Amazon (33 acuerdos, según nuestras cuentas), seguida de 18 para la plataforma de Apple HomeKit que trabaja con Siri, y 10 para Google Assistant.

También vimos un titipuchal de robots. Sí, robots, de todos tipos, que quieren hacer nuestra vida más fácil.

¿Qué nos depara CES 2018 en cuanto al hogar inteligente? No lo sabemos a ciencia cierta, pero seguramente será muy importante con base en lo que vimos el año pasado. Estas son las tendencias relacionadas a los electrodomésticos y el hogar inteligente en CES 2018:

Agrandar Imagen Chris Monroe/CNET

Asistentes de voz

Por "asistentes de voz" no me refiero a nuevas plataformas que compitan con Alexa, Siri (HomeKit) y Google Assistant (aunque también eso es posible). En vez de eso, lo que espero es ver de nuevo lo que pasó en 2017: anuncios de productos nuevos y ya en el mercado que sumen Alexa, Siri y Google Assistant a sus funciones. Mientras que el año pasado fue el año de las integraciones con Alexa, espero ver más anuncios de acuerdos con HomeKit y Google Assistant. Aunque el HomePod de Apple no ha llegado al mercado, eso no será una barrera para ver más desarrolladores externos integrar a Siri a sus dispositivos.

Agrandar Imagen Chris Monroe/CNET

Productos de moda y belleza

También, recientemente hemos visto más anuncios relacionados a dispositivos de moda y belleza. Simplehuman vende un par de espejos inteligentes, diseñados para que optimices tu vestuario con base en su pasarás el día bajo luz artificial o natural. En CES 2017 vimos un cepillo inteligente llamado Kerastase Hair Coach que recopila información con base en cómo te cepillas el cabello a través de sus sensores para darte recomendaciones específicas. Las tiendas de maquillaje MAC colocarán espejos de realidad aumentada para que "te pruebes" diferentes productos sin que en realidad te toquen el rostro. ¿Y que hay de la curiosa cámara Echo Look de Amazon? Juzga tu vestuario y te dice lo que te debes poner. Se espera que una actualización de la Echo Look le pida a extraños que te den consejos de moda.

Me extrañaría mucho no ver productos en estas categorías en CES 2018.

Agrandar Imagen Tyler Lizenby/CNET

Los robots

Vimos muchos robots en CES 2017 y eso es muy probable que continúe en 2018. Pero los robots para el hogar inteligente que hemos visto hasta ahora no hacen mucho, como el Jibo en la foto de arriba (es muy tierno, pero solamente mueve la cabeza). Y cuesta US$899. Panasonic mostró un robot y refrigerador miniatura en IFA en Alemania este año que te lleva bebidas frías sin que hagas ningún esfuerzo.

Otros, como Kuri de Mayfield Robotics, pueden moverse por todas partes e incluso reconocer rostros, pero no los hemos podido probar bien. Ya veremos qué nos tiene deparado enero en cuanto a los nuevos robots asistentes.

Reconocimiento facial

La tecnología de reconocimiento facial no es nueva; la hemos visto en la cámara de seguridad Welcome de Netatmo, el Kinect de Microsoft (que ya no fabrica) y muchos otros productos de consumo. Pero los avances recientes en el aprendizaje de máquinas han ayudado a llevar la tecnología a más dispositivos, desde el iPhone X hasta las cámaras IQ de Nest y su timbre Hello. También estamos viendo un incremento en el número de cámaras de seguridad para el hogar que ofrecen la función de "alertas de personas", que te pueden decir quién es la persona que está frente a la cámara, o distinguir un humano de un gato —y enviarte un notificación. En CES 2018 espero que veamos más fabricantes introducir productos con funciones como reconocimiento facial (y alertas de personas).

Agrandar Imagen Chris Monroe/CNET

Electrodomésticos inteligentes

Los refrigeradores, lavadoras y otros electrodomésticos de gran tamaño con inteligencia integrada han estado presentes desde hace tiempo, también. Pero, solo unos cuantos han ofrecido soluciones de verdad. No estoy convencida de que veremos muchas novedades en este espacio en CES 2018 más allá de la integración de asistentes de voz adicionales. Pero quién sabe, quizá veamos un par de electrodomésticos inteligentes por ahí.

CNET en Español estará en Las Vegas en enero para traerte toda la cobertura de CES en vivo y en directo.