Presidente de El Salvador cambia su foto en Twitter y le llueven memes

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, conocido por haber ganado las elecciones en su país, gracias en gran parte a un hábil manejo de Twitter, volvió a la palestra esta semana tras actualizar su foto de perfil en la red social.

El 22 de abril, Bukele cambió la imagen de su cuenta oficial de Twitter, en la que suma 1.8 millones de seguidores, y ahora se le ve con una mascarilla, sentado (o al mando de, no lo sabemos bien) sobre un ovni.

La nueva foto de perfil de Bukele parece ser una respuesta a los opositores de su país, que reclaman una mayor presencia durante la pandemia del coronavirus. Para burlarse de quienes le critican, el presidente llevó la broma al extremo y afirmó que no había sido abducido por los extraterrestres. Luego, en tuits más serios, habló de su política informativa al país.

"No entiendo ese rumor de que no estoy en El Salvador. He realizado 4 cadenas nacionales. He estado a cargo de la respuesta ante la pandemia. He sancionado, observado y vetado decretos legislativos, lo que solo se puede hacer estando físicamente en nuestro país", afirmó el mandatario en Twitter.

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud de El Salvador, el país presenta una cifra baja de contagios: 218. Por esta razón, las medidas que ha tomado Bukele han sido reconocidas por la comunidad internacional.

Antes de usar un ovni, el líder salvadoreño publicó una foto desde su despacho, que sería el preámbulo de la definitiva que ahora vemos en su perfil.

Los rumores de mi rapto por parte de extraterrestres son totalmente infundados... pic.twitter.com/lBlYL8qRUN — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2020

Era obvio que los tuiteros no dejarían pasar un momento como este para reventar la red con memes, sobre todo con imágenes de apoyo. Estas son algunas reacciones que podemos ver en Twitter:

"Yo no estaría tan confiado, señor presidente". pic.twitter.com/ol7kk9EuXb — Re K Bronn™ (@SerKBronn) April 22, 2020

dígales la verdad señor presidente usted fue abducido por dos razas extraterrestre para la élite mundial pic.twitter.com/V8NlNGlmkb — LCSV (@lacheradaslv) April 22, 2020

Señor, usted es un extraterrestre. Es un gusto saber que hace todo lo posible por cuidar a su pueblo. pic.twitter.com/JrDOWGPh3T — Millennials Descubren Quedate En Casa (@MilleDescubren) April 22, 2020

Y si El Señor Presidente Nayib Bukele es en realidad...... Cell? 😱 pic.twitter.com/ETK7zsnrpK — @CalebMoi (@d_car710) April 22, 2020

