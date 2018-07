Prensa española tras eliminación del Mundial: 'Chasco', 'retroceso' y 'fracaso'

De favoritos a ganar el Mundial a "fracaso". La prensa española no tuvo piedad con la selección, que perdió con Rusia desde los 12 pasos y se fue del Mundial con más pena que gloria.

"La España de antes", titula el diario Marca y agrega: "Fuera del Mundial tras caer en la tanda de penaltis ante Rusia".

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

En la crónica del partido, Marca titula que fue "un fracaso con mayúsculas":

"La derrota ante la anfitriona en penaltis es la consumación de un campeonato horrible, en el que sólo se salvaron un puñado de minutos contra Portugal. Ahora afloran todos los problemas iniciados con el despido de Lopetegui, muy inoportuno también Julen, y continuados con un equipo falto de forma y de ideas. Lo que mal empieza, mal acaba", describe el diario Marca en su edición digital.

As abre su página web con la celebración de Rusia y en el fondo David de Gea, que no pudo detener ninguno de los cobros.

"Fin de trayecto. España encadenó su tercer fracaso en una gran competición. Y no resultó una sorpresa. El Mundial fue un despropósito de principio a fin, del despido de Lopetegui a la invisibilidad de De Gea, que no detuvo ninguno de los cuatro penaltis que mandaron a la Selección a casa. Aquel modelo que fabricó un imperio merece una revisión. En el Isco contra el mundo acabó ganando el mundo incluso antes de lo previsto", describe As.

"España cayó eliminada en la tanda de penaltis ante Rusia tras concluir con empate los primeros 90 minutos (1-1) y no ser capaz de resolver la eliminatoria en la prórroga. La Roja abandona a las primeras de cambio el Mundial de Rusia y sigue maldita en sus enfrentamientos con las selecciones anfitrionas, a las que nunca ha vencido en competición internacional", concluyó El País, que tituló "España retrocede una década".

