Prensa argentina tras la eliminación: "Del sueño a la pesadilla"

"Pesadilla", "triste" y "paliza" son algunas de las palabras que usa la prensa argentina en sus titulares para describir la derrota ante Francia, que significó la eliminación en octavos de final de Rusia 2018.

Los galos se impusieron con más autoridad de lo que dice el resultado, 4-3, y así lo señalan dos diferentes diarios.

"Argentina se quedó sin Mundial. En un partidazo, pasó del 2-1 al 2-4 en 11 minutos. La rompió Mbappé y ojalá no haya sido la despedida de un apagado Messi.", dice Olé en su portada.

"El dolor de ser bailado. El dolor de ver el ciclo terminado para muchos jugadores. El dolor de ver miles de hinchas que hicieron lo que sólo un hincha puede hacer para estar con la Selección.El dolor de que Messi no fuera Messi. El dolor de un equipo que no apareció. El dolor de saber que cuando la diferencia de nivel es tan grande, no alcanza con la actitud. Argentina se despidió del Mundial luego de ser casi aplastado por Francia en un partido en el que rápidamente pasamos del sueño a la pesadilla", concluye el medio de comunicación.

En una nota aparte, Olé refleja las palabras de Javier Mascherano, jugador insigne de esta generacón: "Mascherano, golpeado por la eliminación de la Selección en el Mundial, aseguró que "a partir de ahora" será sólo "un hincha más". "Dimos todo hasta el final", aseguró, entre llanto y decepción.".

"Argentina-Francia, Mundial 2018: la selección cayó por 4-3 y quedó eliminada en su peor actuación en una Copa del Mundo desde 2002.", analiza La Nación.

"Para la selección, la visita a Kazán fue un golpe de realidad y la consumación de una eliminación que se había visto de cerca hace cuatro días. La Argentina no pudo sostener el ritmo del rival, cayó 4-3 y se despidió del Mundial Rusia 2018. Así, firmó la peor perfomance del seleccionado desde la eliminación en la primera rueda de Corea/Japón 2002. Un golpe que tendrá efecto inmediato: es el adiós para la generación de las tres finales. Una despedida que podría incluir a Lionel Messi", añade el periódico argentino en su edición digital.

Para Clarín, el segundo tiempo de Argentina fue "para el olvido".

"Mbappé fue imparable para los de Sampaoli, que sufrieron tres goles en un segundo tiempo para el olvido.", advierte en su versión web.

"Francia le pegó una paliza conceptual que no fue más amplia en el resultado porque este juego fantástico siempre se guarda alguna sorpresa. A fuerza de corazón, de milagros y de guiños del azar, la dignidad quedó a salvo.", finalizó Clarín.

