Premios Oscar exigirán estándares de diversidad para sus nominaciones

En un esfuerzo para combatir las políticas no inclusivas en la industria del cine, la Academia de Artes y Ciencias del Cine (AMPAS por sus siglas en inglés) introdujo un nuevo criterio de diversidad obligatorio que las películas deben cumplir para calificar a la nominación a Mejor Película en los premios Oscar.

Este estándar entrará en efecto en 2024 para la edición 69 de los premios de la Academia. Las nuevas normas requieren que las películas garanticen diversidad en al menos dos de las siguientes cuatro categorías para calificar: representación en pantalla; liderazgo creativo y equipo de proyecto; acceso y oportunidades de la industria; y desarrollo de audiencia.

Al hacerlo, la Academia busca mostrar de mejor manera las contribuciones de mujeres, integrantes de la comunidad LGBTQI+, gente con discapacidades física o cognitivas –incluyendo a las personas que están sordas o padecen problemas de audición– y personas pertenecientes a diferentes grupos raciales y étnicos.

Este cambio obedece a las continuas críticas y reacciones adversas hacia la falta de diversidad de los premios Oscar (¿recuerdan la etiqueta #OscarsSoWhite?) tanto en sus nominaciones como en los gremios que votan. La Academia espera darle la vuelta a este problema imponiendo estos cambios como obligatorios.

Debido a que estos cambios no se impondrán de inmediato, las películas que aspiran a recibir una nominación a Mejor Película en los próximos tres años no serán descalificadas por no cumplir con los criterios; sin embargo, deberán enviar un formulario que explique por qué no cumplen con los estándares. Las películas actualmente en producción tienen tres años para asegurarse de que lo hagan; y las películas que rechazan los criterios saben que estarán descalificadas de la nominación.

Inspiradas en los estándares de diversidad implementados por el British Film Institute y la British Academy of Film and Television, las nuevas normas aplican solamente a la categoría de Mejor Película hasta nuevo aviso.

En un comunicado el martes, 8 de septiembre, el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva de la Academia, Dawn Hudson, dijeron: "Creemos que estos estándares de inclusión serán un catalizador para un cambio esencial y duradero en nuestra industria".