Premios Emmy: Game of Thrones lidera las nominaciones de 2018

Tras haber estado ausente el año pasado de la temporada de premios, Game of Thrones regresó triunfalmente a los premios Emmy al liderar las nominaciones 2018 con 22 categorías, entre ellas mejor serie de drama.

Los anuncios fueron hechos el jueves en la mañana por la actriz Samira Wiley (The Handmaid's Tale) y el actor Ryan Eggold (The Blacklist) por una transmisión en streaming desde el Wolf Theatre del Saban Media Center de la Academia de Televisión de Hollywood. El presidente de la Television Academy, Hayma Washington, efectuó el anuncio final de las categorías principales a mejor serie de Drama y mejor serie de comedia.

Las 22 de nominaciones de Game of Thrones fueron seguidas por las 20 de Saturday Night Live y Westworld; las 20 de The Handmaid's Tale; las 18 de The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story; las 16 de Atlanta; las 14 de la comedia The Marvelous Mrs. Maisel; las 13 de Barry, The Crown y el musical Jesus Christ Superstar Live In Concert; y las 12 de Godless y Stranger Things.

A continuación, te presentamos las nominaciones en las categorías principales:

Serie de Drama

The Handmaid's Tale

Game of Thrones

This Is Us

The Crown



The Americans

Stranger Things

Westworld

Serie de Comedia

Atlanta (FX)

Barry (HBO)

Black-ish (ABC)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

GLOW (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Silicon Valley (HBO)

The Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Actriz princial en una Serie de Drama

Claire Foy ("The Crown")

Tatiana Maslany ("Orphan Black")

Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Keri Russell ("The Americans")

Evan Rachel Wood ("Westworld")

Actor principal en una Serie de Drama

Jason Bateman ("Ozark")

Sterling K. Brown ("This Is Us")

Ed Harris ("Westworld")

Matthew Rhys ("The Americans")

Milo Ventimiglia ("This Is Us")

Jeffrey Wright ("Westworld")

Actor princial en una Serie de Comedia

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Anthony Anderson ("Black-ish")

William H. Macy ("Shameless")

Larry David ("Curb Your Enthusiasm")

Ted Danson ("The Good Place")

Actriz principal en una Serie de Comedia

Pamela Adlon ("Better Things")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")

Allison Janney ("Mom")

Lily Tomlin ("Grace and Frankie")

Issa Rae ("Insecure")

Serie limitada (miniserie)

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Genius: Picasso

Godless

Patrick Melrose

Actor principal en una serie limitada o película para TV

Antonio Banderas ("Genius: Picasso")

Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Benedict Cumberbatch ("Patrick Melrose")

Jeff Daniels ("The Looming Tower")

John Legend ("Jesus Christ Superstar")

Jesse Plemons ("USS Callister")

Actriz princial en una serie limitada o película para TV

Laura Dern ("The Tale")

Jessica Biel ("The Sinner")

Michelle Dockery ("Godless")

Edie Falco ("The Menendez Murders")

Regina King ("Seven Seconds")

Sarah Paulson ("American Horror Story: Cult"

La gala 70 de los premios Emmy se estregará el 17 de septiembre en el Microsft Theater de Los Ángeles, a las 8:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (5:00 p.m. OST).

