Este domingo, 4 de marzo, la Academia de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés) entrega sus premios Oscar a lo mejor del cine del año pasado. Pero antes de saber oficialmente si Greta Gerwig se convertirá en la segunda mujer en hacerse con un Oscar a la mejor dirección por Lady Bird (esperamos que sí, pero ¿podría ganar ex aequo con Guillermo del Toro?) o si Three Billboards Outside Ebbing, Missouri recibirá mucho amor después de su victoria en los Golden Globes (esperamos que no tanto), nos hemos permitido especular un poco sobre qué títulos, directores e intérpretes tienen más opciones de ser ganadores.

Mejor película

Three Billboards se destaca como la favorita en esta categoría, pero The Shape of Water ha ido ganando cada vez más terreno entre la prensa especializada.

Lady Bird, Dunkirk o incluso Get Out podrían dar la gran sorpresa de la noche (nos referimos a más sorpresa incluso que la victoria de Moonlight del año pasado), pero sería muy extraño que el Oscar no se lo llevara alguno de los otros dos títulos.

George Pimentel/WireImage

Mejor dirección



En una noche en la que no se espera que haya un título vencedor que se haga con todo, Guillermo del Toro es quien cuenta con más papeletas para ganar esta estatuilla, sobre todo teniendo en cuenta que Martin McDonagh no está nominado por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Teniendo en cuenta que la diversidad es más importante que nunca en Hollywood, podrían dar la sorpresa de la noche o bien Greta Gerwig (Lady Bird), convirtiéndose en la segunda mujer en hacerse con esta distinción tras el Oscar de Kathryn Bigelow por The Hurt Locker. O bien Jordan Peele (Get Out), que sería el primer director negro en ganar un Oscar y es sólo el quinto afroamericano nominado en esta categoría.

En todo caso, no parece que Christopher Nolan (Dunkirk) o Paul Thomas Anderson (Phantom Thread) tengan que pasarse el fin de semana tratando de escribir un discurso de agradecimiento.

Mejor actriz principal

Fox Searchlight

En cuanto a interpretación femenina se refiere, las cosas se prevén bastante decididdas para Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), una actriz veterana que también se ha llevado el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) por este papel.

Si hubiera sorpresas, vendrían de la mano de Saoirse Ronan (Lady Bird) o Sally Hawkins (The Shape of Water), pero creemos que lo de ver a McDormand en el escenario del Dolby Theatre -- recogiendo su estatuilla, sin maquillaje y dando un discurso de agradecimiento reivindicativo y cargado de palabrotas -- está bastante asegurado.

Mejor actor principal

Nuestro favorito en esta categoría -- Timothée Chalamet de Call Me by Your Name -- no parece ser el favorito de la Academia. Y es que Gary Oldman -- irreconocible como Winston Churchill en Darkest Hour -- es el que tiene más números de llevarse la estatuilla dorada.

Una categoría en la que Daniel Day-Lewis (Phantom Thread) ha vencido tres veces y en la que este año se irá seguramente con las manos vacías.

Mejor actriz de reparto

Cortesía 30West

Reina Allison Janney (I, Tonya). En redacción tenemos esperanzas también por otra actriz que -- como Janney -- tiene una carrera principalmente televisiva y está nominada por interpretar a una madre: Laurie Metcalf (Lady Bird). Pero la victoria de nuestra secretaria de prensa de la Casa Blanca ficticia preferida parece prácticamente asegurada después de su Globo de Oro y SAG por su papel en I, Tonya.

Mejor actor de reparto

Otra categoría que no debería darnos ninguna sorpresa y donde seguramente el Oscar ya tiene la chapita con el nombre inscrito de Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

En el caso improbable de que la ceremonia no acabe en modo de conducción automática Willem Dafoe (The Florida Project) podría darnos una alegría y ganar por un personaje definitivamente más compasivo y simpático que el policía violento, racista y dado a la bebida de Rockwell.

Y tú, ¿quién quieres que gane o crees que ganará? Puedes opinar sobre ello en nuestra encuesta sobre los Oscars 2018.

