AMPAS

El próximo martes, 23 de enero, la Academia de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés) hace públicas sus nominaciones para su nueva edición de los Oscar. Pero antes de saber oficialmente si Greta Gerwig se hará con una nominación a la mejor dirección por Lady Bird (esperamos que sí) o si Three Billboards Outside Ebbing, Missouri recibirá mucho amor después de su victoria en los Golden Globes (esperamos que no tanto), nos hemos permitido especular un poco sobre qué títulos, directores e intérpretes tienen más opciones de ser nominados.

Mejor película

Three Billboards se destaca como una de las favoritas en esta categoría, pero tienen la nominación casi asegurada también Lady Bird, Call Me by Your Name, Dunkirk, The Post y The Shape of Water.

The Florida Project no necesariamente está en todas las quinielas, pero nos haría muy feliz verla incluida.

Tampoco está tan asegurada la nominación de The Big Sick -- la comedia romántica de Kumail Nanjiani de la serie Silicon Valley -- que igualmente esperamos ver en la lista final.

Y en un año como este no descartamos que las no necesariamente definidas como carne de nominación Get Out y Wonder Woman también puedan arañar una mención en la lista de mejores películas estrenadas durante 2017.

Mejor dirección



Estamos muy de acuerdo con Natalie Portman y esperamos que no suceda como en los Globos de Oro y ésta sea una categoría con nombres exclusivamente masculinos. Sobre todo en un año con grandes proyectos dirigidos por mujeres, como el Detroit de Kathryn Bigelow (la única mujer con un Oscar a la mejor dirección) o la Wonder Woman de Patty Jenkins. Aunque la que tiene más números de hacerse un lugar en este club selecto es Greta Gerwig por su Lady Bird.

Entre los hombres con más números de ser nominados hay un favorito de la redacción de CNET en Español: Guillermo del Toro (The Shape of Water), que venció en esta categoría en los Globos de Oro.

También los Globos de Oro le podrían dar cierta ventaja a Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), que estará entre los seleccionados casi seguro.

Una categoría en la que este año también se barajan los nombres de Christopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Get Out), Steven Spielberg (The Post) o Luca Guadagnino (Call Me by Your Name).

Menos posible parece la inclusión del siempre independiente Sean Baker (The Florida Project) o la misma Jenkins por Wonder Woman, ambos una sorpresa agradable de decirse sus nombres el próximo 23 de enero.

Mejor actriz principal

En cuanto a interpretación femenina se refiere, las cosas se prevén reñidas entre Saoirse Ronan (Lady Bird) y Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Pero nos sorprendería no ver también nominadas a Sally Hawkins (The Shape of Water), Margo Robbie (I, Tonya) y la eterna escogida y premiada Meryl Streep (The Post).

Una categoría que parece bastante segura con esos cinco nombres pero donde tal vez Judie Dench (Victoria & Abdul) o Jesica Chastain (Molly's Game) podrían conseguir también una nominación.

Mejor actor principal

Nuestro favorito en esta categoría -- Timothée Chalamet de Call Me by Your Name -- podría no acabar haciéndose con el Oscar pero tiene la nominación en el bolsillo. Y es que Gary Oldman -- irreconocible como Winston Churchill en Darkest Hour -- es el que tiene más números a llevarse la estatuilla dorada.

Entre los mejores intérpretes masculinos también se podría reconocer con una nominación el talento de Daniel Kaluuya (Get Out) y Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), que básicamente no puede hacer película sin que le nominen.

James Franco (The Disaster Artist) parece ser otro de los nombres que más presencia tiene entre las listas de la crítica, pero sus titulares recientes por temas de supuesto comportamiento sexual inapropiado podrían hacer que esa quinta nominación acabara decantándose más bien hacia Denzel Washington (Roman Israel, Esq.) o Tom Hanks (The Post).

Mejor actriz de reparto

Otra categoría muy reñida entre dos actrices: Laurie Metcalf (Lady Bird) y Allison Janney (I, Tonya). Dos muy buenas intérpretes de carrera televisiva con papeles cinematográficos de reparto en los que han brillado e interpretado a madres.

También en las quinielas para la nominación suenan los nombres de Holly Hunter (The Big Sick), Octavia Spencer (The Shape of Water), la cantante Mary J. Blige (Mudbound) y Hong Chau (Downsizing).

Mejor actor de reparto

Aquí las cosas podrían estar entre Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) -- que ya ganó el Globo de Oro en esta categoría --, Christoper Plummer (All the Money in the World) -- por el morbo que pueda dar que la suya fuera una interpretación de último momento que encargó Ridley Scott para sustituir a Kevin Spacey tras sus múltiples escándalos sexuales -- y Willem Dafoe (The Florida Project) -- el único nombre reconocible en un filme independiente que se merece mucho reconocimiento.

Los otros nombres que se barajan en la categoría son los de Richard Jenkins (The Shape of Water), Michael Stuhlbarg (Call Me by Your Name), Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) o Armie Hammer (Call Me by Your Name).

Puedes ver las nominaciones a los Oscar aquí, serán este martes, 23 de enero, a las 5:20 de la mañana, hora del Pacífico.

