Precuela de Game of Thrones: Fecha, elenco y todo lo que debes saber

De Game of Thrones se hablará toda la vida, así como se sigue discutiendo sobre Star Wars y su legado a la industria del entretenimiento. Cada quien tendrá su temporada favorita o personaje más querido, pero la televisión cambió después de esta serie y debemos prepararnos para lo que viene.

Pero, ¿qué es exactamente lo que viene? Por ahora tenemos la certeza de que una precuela de la obra inspirada en los libros de George R. R. Martin está rodándose ya. Más rápido de lo que se preveía.

Watchers on The Wall, una página que se dedica exclusivamente a contar novedades sobre Game of Thrones, adelantó el 14 de mayo que se está filmando en Irlanda del Norte. Por su parte, el tabloide británico The Sun corroboró la noticia dada a conocer por el portal y ambos coinciden en el nombre tentativo de la nueva serie: Bloodmoon (Luna de sangre).

Veamos en detalle qué más se sabe.

Trama, director y actores escogidos

El 9 enero, HBO anunció el elenco completo de la precuela de Game of Thrones, aunque no ha dado el título oficial. Naomi Watts (King Kong) fue escogida como protagonista y le acompañan Georgey Henley (Narnia), Jamie Campbell Bower (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Alex Sharp (To The Bone), Toby Regbo (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) y Miranda Richardson (The Hours), entre otros.

La primera sinopsis que reveló HBO dice lo siguiente: "Ambientada miles de años antes de los eventos de Game of Thrones, la serie narra el descenso del mundo desde la dorada Era de los Héroes a su hora más oscura. Y una sola cosa es segura: desde los horripilantes secretos de la historia de Poniente (Westeros) hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios de Oriente y los Starks de las leyendas... no es la historia que creemos conocer".

Según Variety, Watts interpreta a una "carismática integrante de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto". Y en el fichero virtual de películas, IMDB, aparece S.J. Clarkson como directora del primer episodio. Ella ha trabajado en series como: Doctors, Casualty, EastEnders, Footballers' Wives, Life on Mars, Heroes, House, Dexter y Ugly Betty).

Otra noticia importante para los fanáticos que odiaron el cierre de la serie: D.B. Weiss y David Benioff no pintarán nada en esta entrega. El propio George R. R. Matin será el productor y el guión estará a cargo de Jane Goldman, quien firmó las tramas de: X-Men: Days of Future Past, Kick-Ass y Kingsman: The Secret Service.

En qué tiempo se ubica la precuela

La trama se desarrolla en la Era de los Héroes, como se denomina al período en el tiempo en el que los Primeros Hombres y los Niños del Bosque se unieron para sellar la paz. Esto sucedió alrededor de 10,000 años antes del primer episodio de Game of Thrones. Terminó alrededor de 7.000 años más tarde con la llegada de los Andals.

En Westeros hay diferentes fechas sobre el fin de la Era de los Héroes, por lo tanto no es posible, en este momento, saber exactamente en qué línea del tiempo suceden los acontecimientos.

Lo que dice George R. R. Martin

Al padre de la criatura (o las criaturas, para ser más exacto), le gusta comunicarse con sus fanáticos mediante un blog. Allí, escribió el 4 de mayo lo siguiente: "Hablando de televisión, no creas todo lo que lees. Las informaciones en Internet no son fiables. Tenemos cinco series sucesoras de Juego de Tronos en desarrollo (no me gusta el término "spinoffs) en HBO y tres de ellas están avanzando favorablemente. La que se supone que no debo denominar La larga noche se va grabar este año y las otros dos aún están en la fase de guionización, pero están también cerca de ello. ¿De qué tratan? No puedo decirlo. Pero quizás puedas leer una copia de Fuego y Sangre y sacar teorías".

Cuando Martin dice: "La que se supone que no debo denominar La larga noche", es una referencia a que el 30 de octubre de 2018 tuiteó sobre la nueva entrega y muchos pensaron que era el nombre definitivo, como podemos ver a continuación:

Casting is now underway for THE LONG NIGHT, the first of the GAME OF THRONES successor series to ordered to film. HBO has just announced the first cast member: NAOMI WATTS is coming on board as one of our stars. https://t.co/n0XkxsJG03 pic.twitter.com/uNF5mjPNte — George RR Martin (@GRRMspeaking) October 31, 2018

Ahora bien, visto el último episodio de Game of Thrones, tiene sentido el título que quiere Martin, pues la vieja Nan (Margaret John) se refirió a ella cuando le contaba a Bran (Isaac Hempstead Wright) historias en la primera temporada. Si tomamos en cuenta que Bran heredó el trono, habría un hilo conductor entre presente y pasado.

En los libros, La larga noche se refiere a un período de terror, durante la Era de los Héroes, cuando la oscuridad cayó en todo el mundo durante un invierno que duró una generación. En este contexto, habrían aparecido los Caminantes Blancos.

¿Cuándo se estrena?

Se espera que el piloto de la serie esté listo para principios del verano este año, según Entertainment Weekly. Casey Bloys, jefe de programación de HBO, dijo anteriormente que el programa se emitiría al menos un año después de la conclusión de Game of Thrones. Por lo tanto, 2020 es la fecha probable, aunque con estos proyectos nunca se sabe.

Aquí estaremos cruzando los dedos para que el estreno sea lo más pronto posible. Cuando tengamos más información disponible, actualizaremos esta nota.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 20 de mayo de 2019.