Precuela de 'Game of Thrones' ya tiene listo su elenco y directora

Ahora que los fanáticos de Game of Thrones cuentan los días para el debut de la temporada final de la serie en abril, HBO genera gran interés por su precuela al anunciar el martes la lista de actrices y actores que completan el elenco de este nuevo show.

Se trata de un elenco más diverso que el de la propia Game of Thrones, pues HBO ha acudido a actores provenientes de películas y series muy diversas, como Star Wars, Fantastic Beasts, The Chronicles of Narnia, Twilight y Black Mirror, entre otras.

La precuela está ambientada miles de años antes de los sucesos vistos en Game of Thrones, por lo que se usará un elenco diferente que dará vida a nuevos personajes. La actriz australiana Naomi Watts es la protagonista, quien interpretará a una "carismática integrante de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto", según se reveló en octubre pasado.

Reproduciendo: Mira esto: Las series de TV que más esperamos

Además de Watts y del actor Josh Whitehouse, el reparto anunciado esta semana está formado por:

Naomi Ackie: saltó a la fama con Lady Macbeth (2016) y aparecerá -- al parecer, con un papel importante -- en el Episodio IX de Star Wars.



Denise Gough: participó recientemente en la serie Guerrilla (2017) y en las películas Colette (2018) y The Kid Who Would Be King (2019).

Jamie Campbell Bower: participó en Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Sheila Atim: Su participación más conocida es en la serie Harlots (2018).

Ivanno Jeremiah: con gran experiencia en la TV británica, pues ha participado en Humans (2015-2018), Doctor Who (2016) y el episodio Moped Man en Black Mirror (2016).

Georgie Henley: su papel más famoso fue el de Lucy, la más pequeña de los hermanos Pevensie, en las cuatro películas de la saga The Chronicles of Narnia (2005-2010).

Alex Sharp: acaba de participar en To The Bone (2017), de Netflix, y en la serie UFO (2018). Y en 2019 se le verá en la película The Hustle, con Anne Hathaway.

Toby Regbo: cuenta con experiencia en series de ambiente medieval, pues es uno de los protagonistas de The Last Kingdom (2017-2018). Interpretó a un Dumbledore adolescente en Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

Por supuesto, HBO no ha revelado detalles de cuáles personajes interpretarán estas actrices y actores.

La sinopsis oficial de la precuela es la siguiente: "La serie relata el descenso del mundo desde la dorada Era de los Héroes hasta su hora más oscura. Y sólo una cosa es segura: desde los horripilantes secretos de la historia del Poniente hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios de Oriente y los Starks de las leyendas... no es la historia que creemos conocer".

Según reporta Variety, HBO también confirmó que la realizadora inglesa S.J. Clarkson será la directora del piloto de la precuela. Los canales de TV suelen filmar primero un piloto para ver cómo luce el elenco y si el resultado gusta en el estudio, para luego hacer ajustes y cambios antes de iniciar el rodaje de la primera temporada.

Clarkson tiene una larga experiencia como directora de televisión en las series The Defenders, Jessica Jones, Collateral y Orange is the New Black, entre otras.

La precuela de Game of Thrones todavía no dispone de nombre ni de fecha de lanzamiento.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.