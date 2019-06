Xbox revela los precios de Game Pass para PC y la lista de videojuegos

Microsoft

Microsoft reveló, antes de su presentación en la conferencia de prensa de Xbox en la feria E3 este 9 de junio, los precios y los primeros videojuegos que estarán disponible en el nuevo servicio de suscripción Xbox Game Pass para PC.

El servicio de suscripción para videojuegos costará US$5 al mes, pero al momento de su lanzamiento tendrá un precio inicial de solo US$1 al mes, de acuerdo con el sitio web de Microsoft. El servicio incluirá acceso a por lo menos 10 títulos durante esta fase beta. Están incluidos Halo: The Master Chef Collection y Gears 5, que llegarán "pronto". Otros juegos en la página incluyen Sea of Thieves, State of Decay 2, We Happy Few, Ark Survival Evolved y Ori and the Will of Wisps, los cuales también estarán disponibles "próximamente".

Microsoft poco a poco ha estado integrando más Xbox con Windows, y la compatibilidad de Game Pass en las PC es un ejemplo de este esfuerzo.

Se espera que Microsoft comparta una amplia gama de juegos y servicios nuevos durante E3, pero tal vez la noticia más esperada será sobre su próxima consola cuyo nombre de código es Scarlett -- según un informe de 2018 -- y de la cual tenemos pocos detalles hasta el momento.

