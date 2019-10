Motorola

El Motorola Moto G8 Play llega como el celular más barato de la nueva generación G8 en la cual también se encuentra el Moto G8 Plus.

El Moto G8 Play se parece mucho al G8 Plus, con un diseño que combina diferentes aspectos de la serie G con la Motorola One, incluyendo una pantalla con ceja pequeña y una parte trasera que integra las cámaras de forma vertical en la esquina superior izquierda, mientras que el lector de huellas está ubicado casi que al lado de esas cámaras.

Motorola asegura que el Moto G8 Play tiene una batería que le permitiría durar hasta dos días con una sola carga.

Esta duración de batería se lograría no solo por las especificaciones de gama media que le permiten ser menos exigente con la batería, sino también porque el Moto G8 Plus incluye una batería de 4,000mAh, casi el mismo tamaño que se encuentra en celulares de alta gama como el Galaxy Note 10 Plus (4,300mAh), el Galaxy S10 Plus (4,100mAh) y el Huawei P30 Pro (4,200mAh).

Sin embargo, el Moto G8 Plus seguramente no llegaría al nivel del Moto G7 Power que tiene una batería de 5,000mAh, especificaciones más básicas y ha sido el celular con la mejor duración de batería en nuestras pruebas.

Algo negativo es que el Moto G8 Plus llega con Android 9 en vez de Android 10, la versión más reciente del sistema operativo de Google que se estrenó en el OnePlus 7T, al igual que en el Pixel 4 y Pixel 4 XL.

Motorola

Algunas veces la empresa ha actualizado de manera eficiente y rápida sus celulares Moto G, así que es posible que no sea uno de los más lentos en actualizar sus celulares.

En cuanto a especificaciones, el Moto G8 Play tiene componentes muy de su gama, incluyendo 2GB de RAM, 32GB de almacenamiento y un procesador MediaTek Helio P70.

Motorola también presentó este 24 de octubre el Moto E6 Play y el Motorola One Macro.

Precio y disponibilidad

El Moto G8 Play está disponible en México, Brasil, Chile y Perú, pero llegará en los próximos meses a otros países de América Latina. Por el momento, no se ha anunciado disponibilidad en Estados Unidos.

Motorola no ha anunciado su precio, pero será más barato que el Moto G8 Plus que cuesta 269 euros (cerca de US$299).

Moto G8 Play: Características y especificaciones

Pantalla: 6.2 pulgadas

Resolución HD+ (1,520x720 pixeles)

Densidad de pixeles: 292ppp

Procesador: MediaTek Helio P70 de ocho núcleos (2.0GHz)

RAM: 2GB

Almacenamiento: 32GB

Ranura microSD: Sí, hasta 512GB

Sistema operativo: Android 9

Batería: 4,000mAh

Carga rápida: 10W

Cámaras traseras: Tres, una principal de 13 megapixeles con apertura de f/2.0, una gran angular (cámara de acción) de 8 meagapixeles con apertura de f/2.2 y una de detección de profundidad de 2 megapixeles con apertura de f/2.2

Cámara frontal: 8 megapixeles

Resistencia al agua: No, solo resistente a salpicaduras

NFC: No

Tamaño: 157.6x75.41x8.99mm

Peso: 187 gramos

Análisis Motorola Moto G7 Power El celular Motorola Moto G7 Power es un celular eficiente, agradable y con una duración de batería de días. Además, su bajo precio —menos de US$250— lo hacen ser una gran opción a considerar. Lee Nuestro Análisis