El Galaxy Note 10 Plus (o Galaxy Note 10+) es el nuevo celular de la serie Note que ofrece más entre los teléfonos productivos que encuentras hoy en el mercado. Llega acompañado del Galaxy Note 10 y del Galaxy Note 10 Plus 5G (que es básicamente el mismo dispositivo, pero con soporte para conectividad 5G).

Esta es la segunda vez que Samsung presenta más de un Galaxy Note, ya que en 2014 presentó el Note 4 junto con el Galaxy Note Edge. Sin embargo, en esta ocasión, Samsung está lanzando tres versiones de su teléfono insignia más avanzado. (Hay una cuarta versión, el Note 10 5G, pero venderá inicialmente solo en Corea del Sur).

El Samsung Galaxy Note 10 Plus se postula sin duda como un teléfono interesante que aunque no es un cambio revolucionario frente a su antecesor, tiene una hermosa pantalla, una gran batería, cámaras mejoradas y una carga rápida más veloz, pero sin una entrada tradicional de audífonos y un precio más alto.

El Galaxy Note 10 Plus tiene diferencias muy puntuales frente al Galaxy Note 10, pero para muchos esas mejoras no son tan necesarias para pagar US$150 más y como el Note 10 es más compacto puede ser hasta más atractivo para un buen número de usuarios.

Aquí recopilo las funciones, características y experiencia que he tenido al probar el Galaxy Note 10 Plus en un par de ocasiones.

Galaxy Note 10 Plus: Características y especificaciones

Pantalla : 6.8 pulgadas, primera pantalla de celular con certificación HDR+ (Dynamic OLED)



: 6.8 pulgadas, primera pantalla de celular con certificación HDR+ (Dynamic OLED) Resolución : 3,040x1,440 pixeles



: 3,040x1,440 pixeles Procesador : 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825, dependiendo del mercado



: 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825, dependiendo del mercado RAM : 12GB



: 12GB Almacenamiento : 256GB, 512GB (UFS 3.0)



: 256GB, 512GB (UFS 3.0) Ranura microSD : Sí



: Sí Batería : 4,300mAh (no extraíble)



: 4,300mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android Pie (One UI)

: Android Pie (One UI) Carga rápida : 25 vatios (25W) con cargador incluido, pero es compatible con 45 vatios (45W) con adaptador compatible



: 25 vatios (25W) con cargador incluido, pero es compatible con 45 vatios (45W) con adaptador compatible Carga inalámbrica : Sí con PowerShare (carga reversible) y carga de hasta 15 vatios (15W)

: Sí con PowerShare (carga reversible) y carga de hasta 15 vatios (15W) Conectividad : Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Samsung Pay : Sí, a través de NFC y MST



: Sí, a través de NFC y MST Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Cuatro de 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados); gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados); telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica; Tiempo de vuelo (ToF)



: Cuatro de 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados); gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados); telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica; Tiempo de vuelo (ToF) Cámara frontal : 10 megapixeles (f/2.2)



: 10 megapixeles (f/2.2) Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido : Doble bocina con Dolby Atmos

: Doble bocina con Dolby Atmos Conectividad : Hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20 (Note 10 Plus 5G con Sub6 / mmWave)

: Hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20 (Note 10 Plus 5G con Sub6 / mmWave) Tamaño : 162.3x77.2x7.9mm

: 162.3x77.2x7.9mm Peso: 196 gramos

Precio y dónde lo puedes comprar

El precio del Galaxy Note 10 Plus es de US$1,099 por la versión con 256GB de almacenamiento, pero también se puede comprar una versión de 512GB de almacenamiento que tiene un precio de US$1,199 en Estados Unidos.

Si estás interesado puedes comprar el Galaxy Note 10 Plus en preventa a partir del 8 de agosto y disponible en tiendas el 23 de agosto.

El celular Samsung se puede comprar en color Aura Glow (plateado resplandeciente), Aura White (blanco), Aura Black (negro) y Aura Blue (azul), pero el color azul estará disponible solo en Samsung.com y Best Buy, al menos en el lanzamiento.

AT&T, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon Wireless, Xfinity Mobile, Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target y Walmart serán algunos de los operadores y tiendas donde podrás comprar el Galaxy Note 10 Plus.

Algunas ofertas:

Samsung: Los que decidan comprar el Galaxy Noto 10 Plus entre el 8 de agosto y el 22 de agosto (preventa) pueden obtener US$150 de crédito en Samsung para comprar accesorios, relojes inteligentes y tabletas, pero no celulares.

Los que decidan comprar el Galaxy Noto 10 Plus entre el 8 de agosto y el 22 de agosto (preventa) pueden obtener US$150 de crédito en Samsung para comprar accesorios, relojes inteligentes y tabletas, pero no celulares. Verizon: La oferta del Galaxy Note 10 Plus que tiene Verizon es que por comprar una unidad puedes recibir un Galaxy Note 10 gratis (US$949).

La oferta del Galaxy Note 10 Plus que tiene Verizon es que por comprar una unidad puedes recibir un Galaxy Note 10 gratis (US$949). T-Mobile: Similar a Verizon, la oferta de T-Mobile te regala un Galaxy Note 10 o US$950 de descuento en el segundo Note 10 Plus que compres.

Similar a Verizon, la oferta de T-Mobile te regala un Galaxy Note 10 o US$950 de descuento en el segundo Note 10 Plus que compres. AT&T: La oferta de AT&T también te permite obtener gratis un Galaxy Note 10 por la compra del Plus.

La oferta de AT&T también te permite obtener gratis un Galaxy Note 10 por la compra del Plus. Sprint: Con el plan de arrendamiento de Sprint, los usuarios pueden obtener el celular con 50 por ciento de descuento.

Con el plan de arrendamiento de Sprint, los usuarios pueden obtener el celular con 50 por ciento de descuento. Xfinity Mobile: El Galaxy Note 10 Plus está en oferta si activar un nueva línea y mueves tu número telefónico. Con esto Xfinity Mobile te regala una tarjeta prepago de US$250.

Puedes comprarlo en: Samsung | AT&T | Verizon | Sprint | T-Mobile | U.S. Cellular | Xfinity Mobile | Amazon | Best Buy | Walmart | Sam's Club

El Galaxy Note 10 Plus 5G estará disponible en Verizon a partir del 23 de agosto y luego llegará a AT&T, Sprint y T-Mobile. El precio del Note 10 5G es de US$1,299 por la versión con 256GB de almacenamiento, mientras que la versión con 512GB tiene un precio de US$1,399.

Los usuarios que compren el Note 10 Plus también podrán recibir 6 meses gratis de Spotify Premium.

Galaxy Note 10 Plus (precio en México): 27,999 pesos.

(precio en México): 27,999 pesos. Galaxy Note 10 Plus (precio en España): 1,109 euros.

Galaxy Note 10 Plus 5G: Un Note 10 Plus simplemente con 5G

A diferencia del Galaxy S10 5G (que no solo era el único celular de la serie Galaxy S en ofrecer conectividad 5G y que integraba una pantalla más grande, más cámaras y una batería de más capacidad) la versión 5G del Galaxy Note 10 es simplemente un Note 10 Plus con esa conectividad.

Esto significa que las especificaciones generales son exactamente las mismas. Su diseño no cambia y la única diferencia está en esa conectividad y en que pesa 2 gramos más (algo que seguramente no vas a notar).

Galaxy Note 10 Plus vs. Note 10

El Galaxy Note 10 Plus y el Note 10 tienen exactamente el mismo diseño, con vidrio en la parte trasera y frontal, marco de metal, una sola cámara frontal perforada en la pantalla, sin conector de audífonos y con el reconocido stylus S Pen.

Las diferencias:

Pantalla más grande: 6.8 pulgadas vs. 6.3 pulgadas

6.8 pulgadas vs. 6.3 pulgadas Mejor resolución: QHD+ (2K) vs. Full HD+

QHD+ (2K) vs. Full HD+ Mejor densidad de pixeles: 498ppp vs. 401ppp

498ppp vs. 401ppp Opción de más almacenamiento: 512GB, no solo 256GB

512GB, no solo 256GB Ranura microSD: Mientras que el Note 10 Plus tiene el Note 10 no

Mientras que el Note 10 Plus tiene el Note 10 no Más RAM: 12GB vs. 8GB

12GB vs. 8GB Batería de mayor capacidad: 4,300mAh vs. 3,500mAh

4,300mAh vs. 3,500mAh Opción 5G: Note 10 Plus 5G es el único con esta conectividad en la serie en Estados Unidos (Corea del Sur tendrá una versión 5G del Note 10)

Note 10 Plus 5G es el único con esta conectividad en la serie en Estados Unidos (Corea del Sur tendrá una versión 5G del Note 10) Colores exclusivos (varía según mercado): Note 10 Plus azul vs. Note 10 rosa

Note 10 Plus azul vs. Note 10 rosa Más grande: 162.3x77.2x7.9mm vs. 151x71.8x7.9mm

162.3x77.2x7.9mm vs. 151x71.8x7.9mm Más pesado: 196 gramos (198 gramos Note 10 Plus 5G) vs. 168 gramos

196 gramos (198 gramos Note 10 Plus 5G) vs. 168 gramos Más caro: Desde US$1,099 vs. US$949

Desde US$1,099 vs. US$949 Cámaras: El Note 10 Plus (y Note 10 Plus 5G) tiene una cuarta cámara trasera que es de Tiempo de vuelo ToF

El Note 10 Plus (y Note 10 Plus 5G) tiene una cuarta cámara trasera que es de Tiempo de vuelo ToF Funciones: AR Doodles y escáner 3D solo están disponibles en el Note 10 Plus (y Note 10 Plus 5G)

Más pantalla, menos biseles y lector en pantalla

La tendencia de incluir más pantalla en la parte frontal de los celulares continúa y Samsung lo demuestra a su manera.

Aunque celulares como el Galaxy S10 Plus ya representaron un cambio importante para los celulares Samsung al integrar una pantalla con biseles muy pequeños y la cámara (o cámaras frontales) integrada a través de un orificio en la pantalla, el Galaxy Note 10 Plus da un paso aún más allá hacia ese futuro en el que esperamos un celular pura pantalla.

En el Galaxy Note 10 Plus, al igual que en el Note 10, Samsung redujo los biseles en su pantalla curva y integró solo una cámara frontal, pero ahora ubicada justo en el centro de la parte superior de la pantalla y no hacia la esquina superior derecha como la de los Galaxy S10.

Con esto, la empresa también eliminó el escáner de iris y colocó el auricular que funciona como bocina secundaria en el borde superior, algo que es diferente a lo que hemos visto de otras empresas. Por ejemplo, con el LG G8 ThinQ la empresa surcoreana eliminó el auricular para que la pantalla funcione como una clase de bocina, mientras que con el OnePlus 7 Pro la empresa china movió el auricular justo en la intersección del borde superior con la pantalla.

La implementación de Samsung podría hacer que la experiencia en llamadas pueda ser diferente también, ya que si no colocas el celular para escuchar una llamada justo en el borde o más arriba, la calidad de la llamada debe reducirse. Aún no lo he probado, pero creo que, dado su diseño, esa sea una posibilidad.

Otro cambio que podría no gustarle a muchos es que Samsung movió el botón de encendido del borde lateral derecho al borde lateral izquierdo.

Esto significa que si tenías un celular Samsung o casi que cualquier celular tendrás que acostumbrarte a sostenerlo de manera diferente o que termines sosteniéndolo más con la mano izquierda –seguramente los zurdos podrán sentirse más cómodos, pero es posible que también les cueste un poco acostumbrarse.

Inclusive, como de cierta manera el botón de encendido reemplaza al botón de Bixby, puede ser un poco difícil acostumbrarse ya que muchos terminábamos simplemente evitando presionar ese botón (más sobre el funcionamiento del botón más abajo).

Mientras que ahora ese borde lateral derecho no tiene nada, en el borde lateral izquierdo no solo encuentras ese botón de encendido, sino también la barra de volumen que se ubica un poco más arriba.

En el borde inferior encuentras el puerto USB-C, la bocina que está ubicada prácticamente en la misma posición, al igual que donde se almacena el lápiz óptico S Pen.

Es cierto, el Galaxy Note 10 Plus no tiene un conector de audífonos tradicional, pero Samsung incluye unos audífonos USB-C en la caja. Algo lamentable es que Samsung no incluye un adaptador de 3.5mm a USB-C, sino que lo vende por separado en US$9.99.

En la parte superior, encuentras el cajón de la tarjeta SIM y de la tarjeta MicroSD, justo al lado de donde está el auricular o bocina.

La parte trasera del Galaxy Note 10 Plus sigue siendo de vidrio (tiene Gorilla Glass 6), igual que el vidrio que protege a su pantalla Dynamic AMOLED curva.

El lector de huellas del Galaxy Note 10 Plus está ubicado en la pantalla y Samsung dijo a CNET en Español que es exactamente el mismo que se encuentra en los Galaxy S10. Esto significa que es un lector de huellas ultrasónico que debe ofrecer la misma experiencia –aunque no tan buena como la de un lector físico tradicional y no tan rápida como el del OnePlus 7 Pro. Aún así funciona de manera adecuada y mejor que muchos sensores en pantalla cuando el dedo está húmedo o mojado.

La parte trasera sigue con su leve curvatura que permite que el celular se sienta bien en la mano. Ese panel de vidrio trasero se une justo en el borde de metal, igual como lo hace el panel frontal.

La parte trasera está disponible en los típicos colores negro y blanco, al igual que el nuevo color Aura Glow que es un plateado tipo espejo (me recuerda al Sony Xperia XZ2 Premium), pero refleja la luz en diferentes colores y en ocasiones es verdaderamente resplandeciente y sorprendente.

El Galaxy Note 10 Plus también está disponible en color azul parecido al que tenía el Note 8, pero en Estados Unidos este color estará disponible únicamente en Samsung y Best Buy.

Las cámaras traseras del Note 10 Plus se asemejan un poco a lo que vimos en el Huawei P30 Pro –un módulo vertical ubicado hacia la esquina superior izquierda.

Aunque esto también es lo mismo que encuentras en el Galaxy Note 10, allí en la parte trasera es donde encuentras la única diferencia visible porque al lado del módulo de las tres cámaras se encuentra un cuarto lente de Tiempo de vuelo (ToF) y otro sensor que lo acompaña para poder detectar mejor las profundidades y distancias de objetos.

Estos dos sensores están integrados al mismo nivel del vidrio trasero, mientras que las otras tres cámaras está integradas a través de un módulo que sobresale un poco del cuerpo de este celular Samsung.

El Galaxy Note 10 Plus es resistente al agua con la certificación IP68 como los S10 y sus últimos predecesores.

¿Adiós al botón de Bixby? ¿Cómo funciona el botón de encendido?

Samsung finalmente eliminó el botón de Bixby, pero Bixby sigue presente. Para activar Bixby, tienes que mantener presionado el botón de encendido. Si presionas una vez (y no lo mantienes presionado) puedes encender o apagar la pantalla. Además, si presionas dos veces seguidas el botón de encendido del Galaxy Note 10 Plus podrás abrir la cámara.

¿Cómo se apaga el Galaxy Note 10 Plus? Para apagar el Galaxy Note 10 Plus es necesario abrir el panel de notificaciones donde ahora encuentras un atajo para apagar el celular. No importante que tanto tiempo mantienes presionado el botón de encendido no lo podrás apagar porque estarás es manteniendo activada la detección de tus comandos con Bixby.

Asimismo, puedes personalizar la acción que toma el celular cuando presionas ese botón dos veces seguidas para que pueda abrir prácticamente cualquier app. No obstante, la función que activa a Bixby no puede ser personalizada de la misma manera.

S Pen: Controla el celular sin tocarlo y otras novedades

El S Pen del Galaxy Note 10 Plus es exactamente el mismo que encuentras en el Note 10, incluyendo su tamaño.

Su diseño no es muy diferente al que tenía el Note 9 y hasta el Note 8, ya que mantiene ese botoncito en la parte superior que lo hace parecerse más a un bolígrafo tradicional.

El cambio más notable que pude detectar durante el tiempo que lo pude probar antes de que fuera anunciado fue que el cuerpo del S Pen es más liso y se ve un poco más lujoso. Además, aunque este stylus o S Pen incluye prácticamente las mismas funciones de su predecesor, también incluye otras novedades.

Air Actions: Controla el Note 10 Plus sin tocarlo (S Pen como barita mágica)

El S Pen integra Bluetooth (igual que su predecesor), pero ahora también tiene acelerómetro y giroscopio para permitir detectar tus movimientos. Con esto, puedes mantener presionado el botón del S Pen para controlar diferentes funciones del celular sin necesidad de tocarlo o estar tan cerca.

El S Pen del Note 10 puede detectar en su lanzamiento cuando lo mueves hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo y cuando realizas un círculo (derecha o izquierda).

Durante mis pruebas puede controlar el app de la cámara para cambiar entre los diferentes modos (gestos laterales), cambiar entre la cámara frontal y la trasera (gestos verticales) o para controlar el zoom dibujando círculos en el aire.

Asimismo, tienes la capacidad de controlar la reproducción de videos en YouTube y otros para para por ejemplo saltar o regresar.

Escritura de mano a texto

El Galaxy Note 10 Plus tiene la capacidad de entender tu escritura de mano para convertirla en texto que puedes utilizar para colocarlo en prácticamente cualquier app, incluyendo Gmail. Ese texto puede ser utilizado incluso para crear un documento de Word, así que tu escritura de mano se puede transformar en segundos en un documento de Microsoft Word.

Ten en cuenta que esto solo funciona a través del app Samsung Notes.

AR Doodles (con ayuda de las cámaras)

AR Doodles es una función que llega gracias a las cámaras, pero se utiliza con el S Pen.

Esto significa que la función se encuentra directamente en el Comando Aéreo (Air Command) y permite dibujar en realidad aumentada objetos para que hagan parte del video que quieres grabar. Puedes incluso colocar globos en la escena que quieres grabar.

Sin embargo, esos objetos son estáticos con excepción de lo que dibuja en las cabezas y rostros de personas.

El Note 10 Plus tiene la capacidad de detectar los rostros para hacer seguimiento de ellos y que los dibujos se mantengan adheridos. Inclusive, Samsung dice que puede mostrar ciertos dibujos o decoración en personas específicas gracias a la detección de rostro. Vale la pena tener en cuenta que esto funciona gracias al lente ToF y está dedicada a la grabación de video.

Cámaras con grabación de video en retrato, escáner 3D y modo de noche

El Galaxy Note 10 Plus tiene una cámara frontal de 10 megapixeles y cuatro traseras de 12 megapixeles, 16 megapixeles, 12 megapixeles y un cuarto lente Tiempo de vuelo (ToF), que permite grabar videos con AR Doodles y que el celular funcione como un escáner 3D.

La combinación de las cámaras es prácticamente la misma que se encontraba en el Galaxy S10 5G, o sea que las tres cámaras principales son prácticamente las mismas que vemos en el Galaxy S10 y S10 Plus.

Esto quiere decir que el Galaxy Note 10 Plus tiene una cámara regular, una gran angular y un telefoto. La única diferencia es que el telefoto ahora tiene una mejor apertura (f/2.1 vs. f/2.4) que permitiría mejores resultados en situaciones con poca iluminación.

Aunque el Galaxy Note 10 Plus tiene un cuarto lente ToF, no lo utiliza para grabar video con fondo borroso como con el S10 5G. En realidad, dice Samsung, esto se logra combinando los tres lentes principales.

Grabación de video con fondo borroso

Como mencionamos anteriormente, el Galaxy Note 10 Plus –al igual que el Note 10– permite grabar video con fondo borroso gracias a una función llamada Live Focus Video o Video con Fondo Dinámico.

Estos no son los primeros celulares que ofrecen esta clase de grabación de video con fondo borroso. Otros, incluyendo el LG G8 ThinQ, han ofrecido esta función y por el momento la precisión no ha sido la mejor cuando el sujeto se mueve.

Video con mejor grabación de sonido

Similar a lo que ha ofrecido HTC en años anteriores, el Galaxy Note 10 Plus permitirá hacer zoom cuando estás grabando video para incrementar el audio que proviene de esa dirección al utilizar principalmente los micrófonos que están ubicados hacia ese lado.

Escáner 3D

Al igual que hacen algunos celulares de Sony, el Galaxy Note 10 Plus tendrá la capacidad de escanear objetos en 3D. Una vez escaneados, los objetos pueden ser colocados en videos, por ejemplo. El celular tiene la capacidad de animar los objetos.

Modo de noche en la cámara frontal

Desde la primera vez que enciendes el Note 10, encontrarás un modo de noche que permite que las fotos en esas situaciones salgan más iluminadas y con más detalles.

Aunque no he podido probar esta función en detalle, Samsung no le dio mucha importancia en su presentación, así que es posible que no traiga grandes novedades frente al modo de noche que recibieron los Galaxy S10 a través de una actualización.

La gran novedad que Samsung sí resalta en esta ocasión es que ese modo de noche ahora está disponible también en la cámara frontal, así que tus selfies deberían también salir mejor en situaciones con poca luz.

Nuevo app de edición de video

Samsung mejora su app de edición de video para ofrecer más control, no solo para cortar y editar video, sino también para colocar música de fondo de tu elección. El app es incluso compatible con el S Pen para permitir más precisión.

También podrás descargar Adobe Rush que ahora está optimizado para funcionar con el Note 10 y el S Pen.

Carga mucho más rápida

Samsung se había quedado estancado en Quick Charge 2.0 por varios años para ofrecer una carga de 15 vatios (15W), pero los Galaxy Note 10 se actualizan para ofrecer una carga de 25 vatios y hasta de 45 vatios en el caso del Galaxy Note 10 Plus.

Sin embargo, el cargador que viene incluido en la caja es de 25 vatios como en el Note 10, así que para sacarle total provecho será necesario comprar otro adaptador.

Claro, 25 vatios es igual sin duda una mejor importante para los celulares de Samsung.

Carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible

El Galaxy Note 10 Plus se puede cargar inalámbricamente y también puede cargar otros dispositivos de manera inalámbrica como lo hicieron los Galaxy S10.

Sin embargo, otra novedad es que el Note 10 Plus tiene la capacidad de cargarse más rápido que antes, ofreciendo una compatibilidad de 15 vatios en vez de 7.5 vatios como su predecesor y 12 vatios como el Note 10.

Otras novedades

Emparejamiento con Windows

Link to Windows o emparejamiento con Windows es una nueva función de los Galaxy Note 10 que también aparece justamente en el panel de configuraciones rápidas.

Esta función permite emparejar tu Samsung Galaxy Note 10 con una computadora con Windows para recibir diferentes notificaciones y hasta responderlas desde la computadora. La función también te permite ver tus fotos recientes en la computadora.

Samsung Dex

Samsung DeX, la función que permite convertir un celular Samsung en la CPU de una computadora de escritorio está presente como sus predecesores, pero ahora no necesitas un adaptador, un dock ni nada similar. Samsung dice que con un cable USB-C podrás convertirlo en una computadora de escritorio.

Inclusive, otra novedad es que ahora podrás hacer esto con computadoras Windows y Mac. Con solo conectar el Galaxy Note 10 Plus a un computadora a través de un puerto USB-C será posible utilizar al celular Samsung como si fuera la CPU, o como si fuera un simple monitor.

Para lograr esto es necesario descargar un app en la computadora con Windows o Mac.

Grabación de pantalla

Aunque Android ha permitido grabar la pantalla por años usando toda clase de apps, es la primera vez que Samsung incluye una grabación de pantalla de manear nativa.

Ubicada también en el panel de configuraciones rápidas, puedes activarla en solo segundos. Además, puedes hasta activar la cámara frontal para tu puedas aparecer como una burbuja flotante en la grabación de pantalla que haces. Aunque esto puede sonar algo simple, sin duda que esto hace que tutoriales sean mucho mejores.

Mejor con videojuegos

El Galaxy Note 10 Plus tiene un sistema de enfriamiento y otro que intenta mejorar los videojuegos usando inteligencia artificial para optimizar la potencia y batería según el videojuego.

Opiniones iniciales



El Galaxy Note 10 Plus no representa un cambio revolucionario, ni es un celular que vaya a transformar la industria de manera importante, pero sus mejoras lo hacen ser mejor –y posiblemente uno de los mejores celulares que puedes comprar en este momento.

Por ejemplo, su gran batería de 4,300mAh debería ofrecer una gran duración; su pantalla es hermosa y su nuevo procesador, el Exynos 9825, podría ponerlo más a la par del procesador Snapdragon 855 que incluyen algunas unidades en diferentes mercados.

Además, su nuevo almacenamiento UFS 3.0 debería ayudar a que el celular se sienta más fluido, similar a lo que hizo el OnePlus 7 Pro porque la lectura de datos es superior a UFS 2.0. Las cámaras y el S Pen también tienen mejoras interesantes.

Sin embargo, hay que recordar que también existe el Galaxy Note 10, que cuesta US$150 menos y es una excelente opción, pues no tiene mucho que envidiarle a su hermano mayor y es mucho más compacto.

Algo que falta probar para saber qué tan bien se posicionan los Galaxy Note 10 frente a la competencia o qué mejoras realmente incorpora frente a los S10 es si la experiencia del lector de huellas tiene alguna mejora (lo cual parece que no) y si el modo de noche logra competir con lo que vemos en celulares como los Pixel 3 de Google o el Huawei P30 Pro.

Especificaciones: Galaxy Note 10 Plus vs. Note 10 vs. Note 9 vs. Galaxy S10 Plus

Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note 10 Galaxy Note 9 Galaxy S10 Plus Pantalla 6.8 pulgadas 6.3 pulgadas 6.4 pulgadas 6.4 pulgadas Resolución 3,040x1,440 pixeles 2,280x1,080 pixeles 2,960x1,440 pixeles 3,040x1,440 pixeles Densidad de pixeles 498ppp 401ppp 514ppp 522ppp Sistema operativo Android Pie (One UI) Android Pie (One UI) Android Oreo Android Pie (One UI) Procesador 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.73GHz Exynos 9820 Almacenamiento 256GB, 512GB (UFS 3.0) 256GB (UFS 3.0) 128GB o 512GB 128GB, 512GB (edición de cerámica) o 1TB (edición de cerámica) Expansión de almacenamiento Sí No Sí Sí, hasta 512GB Cámara trasera Cuatro: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF Tres: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura variable de f/1.5 y f/2.4 Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica Grabación en cámara lenta 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) 8 megapixeles de f/1.7 Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) RAM 12GB 8GB 6GB o 8GB 8GB o 12GB (solo en cerámica) Batería 4,300mAh (carga rápida de 25 vatios, compatible con 45 vatios) 3,500mAh (carga rápida de 25 vatios) 4,000mAh 4,100mAh (carga rápida de 15 vatios) Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua Sí, IP68 Sí, IP68 Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) Sí, IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí (parte inferior de las cámaras traseras) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Lector de iris No No Sí (Intelligent Scan: activa el reconocimiento de iris y facial a la vez) No Reconocimiento de rostro Sí (básico) Sí (básico) Sí Sí (básico) Carga inalámbrica Sí (Fast Wireless Charging) 15 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí (Fast Wireless Charging) 12 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí Sí (Fast Wireless Charging 2.0) de 7.5 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Características importantes AR Doodles permite dibujar en videos, ranura microSD, S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos Doble bocina con Dolby Atmos, cámara con estabilización de imagen óptica y apertura variable, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Play y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en gafas de realidad virtual con Gear VR y computadora de escritorio sin Samsung DeX Pad o DeX, S Pen con más colores y funciona como control remoto y su cámara trae funciones de inteligencia artificial. Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, opción de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM, tres cámaras traseras y dos frontales para mejores fotos con fondo borroso, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlámabricamente (necesita más del 30 por ciento de carga) Tamaño 162.3x77.2x7.9mm 151x71.8x7.9mm 161.9x76.4x8.8mm 157.6x74.1x7.8mm Peso 196 gramos 168 gramos 201 gramos 175 gramos Precio US$1,099 US$949 US$999 US$999