Precios y cómo comprar los Galaxy S10E, S10 y S10 Plus

La familia Galaxy S10 ya tiene precios oficiales en Estados Unidos, México y España.

El Galaxy S10E, Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus saldrán a la venta a partir del 21 de febrero y se entregarán a partir del 8 de marzo, fechas específicas para Estados Unidos y España. Su precio comienza en US$749 por el S10E, pero no comas ansias que ahora te explicamos todo lo que debes saber sobre precios y dónde comprarlos:

Galaxy S10E: Precios en Estados Unidos

El Galaxy S10E tiene precio base de US$749 en su configuración 128GB de almacenamiento.

Lo puedes reservar en las páginas de Samsung, Verizon, Sprint, T-Mobile, AT&T, Spectrum Mobile, US Cellular, Xfinity Mobile, Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target y Walmart.

Comprar el Galaxy S10E en T-Mobile y Metro

Si compras cuatro líneas ilimitadas en T-Mobile podrás recibir cuatro Galaxy S10E por US$40 por cada dispositivo al mes. Además, puedes recibir hasta US$620 de descuento cuando intercambias un dispositivo antiguo o cuando agregas una nueva línea de voz.

T-Mobile también ofrece que pagues el teléfono durante 36 meses, con cuotas de US$20.84 y US$0 de pago inicial. El teléfono tiene un precio completo de US$749.99.

Comprar el Galaxy S10E en Sprint y Boost Mobile

Sprint tiene como promoción la posibilidad de comprar un Galaxy S10E y recibir otro de manera gratuita hasta el 8 de marzo. Además puedes recibir unos Galaxy Buds valorados en US$129 por tiempo limitado durante el tiempo de reserva que termina la noche del 7 de marzo. El Galaxy S10E puede comprarse además mediante el plan Sprint Flex por US$31.25, sin pago inicial, por 36 meses.

Boost Mobile, la unidad de prepago de Sprint, también venderá el Galaxy S10E sin ningún tipo de contrato a partir del 8 de marzo por US$749.99. Además, los consumidores nuevos que cambien a Boost de otra operadora y activen una plan de más de US$50, recibirán un crédito inmediato de US$50 en el S10E. Esta oferta vence el 15 de abril.

Comprar el Galaxy S10E en AT&T

AT&T permitirá que compres el Galaxy S10E por US$25 al mes bajo el plan AT&T Next. A diferencia de otras operadoras, el plan solo dura 30 cuotas. Su precio de contado es de US$749.99.

Comprar el Galaxy S10E en Verizon

Con el plan de pagos de Verizon, el Galaxy S10E tiene un precio de US$31.24 por 24 meses, para un precio final de US$749.99.

Comprar el Galaxy S10E en Xfinity Mobile

El servicio móvil Xfinity Mobile, unidad de la proveedora de televisión por cable e Internet Comcast, ofrece el Galaxy S10E de 128GB por US$750 o por pagos a plazos de US$31.24 mensuales por 24 meses. El modelo de 256GB cuesta US$850 o US$35.41 mensuales por 24 meses. Una promoción de Xfinity ofrece una tarjeta de prepago valorada en US$250 por la compra de un celular Samsung y la activación de un plan de pospago. La oferta vence el 7 de abril.

Comprar el Galaxy S10E en US Cellular

La operadora US Cellular ofrece el Galaxy S10E de 128GB por US$750 o US$24.96 mensuales por 30 meses. El modelo de 256GB te costará US$850 o US$28.33 mensuales por 30 meses. Sin embargo, actualmente US Cellular tiene una promoción que ofrece el celular a mitad de precio pero solo con el plan de pago a plazos. Por lo tanto, por el celular de 128GB pagarás solo US$12.48 al mes y por el de 256GB pagarías US$15.85 mensuales.

Galaxy S10: Precios en Estados Unidos

El Galaxy S10 tiene un costo de US$899 por la versión con 128GB de almacenamiento.

Lo puedes reservar en las páginas de Samsung, Verizon, Sprint, T-Mobile, AT&T, Spectrum Mobile, US Cellular, Xfinity Mobile, Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target y Walmart.

Comprar el Galaxy S10 con T-Mobile y Metro

El Galaxy S10 llegará a través de T-Mobile con varias opciones de compra. Por ejemplo, puedes ofrecer un teléfono como parte de pago y recibir hasta US$390, o encontrar el mismo descuento si adquieres una línea nueva.

Si no tienes ningún teléfono que dar como parte de pago, entonces el Galaxy S10 te sale en US$899.99, aunque puedes pagarlo con cuotas de US$22.23 por 36 meses cuando das US$99.99 de pago inicial.

Comprar el Galaxy S10 en Sprint

Sprint te regalará un Galaxy S10E por tiempo limitado si compras un Galaxy S10. También te obsequiará los Galaxy Buds que tienen un precio de US$129.

Si lo compras mediante el plan Sprint Flex, el Galaxy S10 tendrá un precio de US$37.50 por mes, por 36 meses, sin ningún pago inicial. El precio final del dispositivo es de US$899.99.

Comprar el Galaxy S10 en AT&T

El Galaxy S10 con el plan AT&T Next por 30 meses tiene un precio de US$30 al mes. La empresa por tiempo limitado te regalará un Galaxy S10E cuando compras un Galaxy S10 de 128GB.

Comprar el Galaxy S10 en Verizon

Por tiempo limitado, si pides un Galaxy S10 Verizon te regalará unos Galaxy Buds que cuestan US$129. Además podrás recibir 25 por ciento de descuento en fundas para el teléfono.

El dispositivo tiene un precio inicial de US$37.49 por 24 meses, para un precio total de US$899.99.

Comprar el Galaxy S10 en Xfinity Mobile

El servicio móvil Xfinity Mobile, unidad de la proveedora de televisión por cable e Internet Comcast, ofrece el Galaxy S10 de 128GB por US$900 o por pagos a plazos de US$37.49 mensuales por 24 meses. El modelo de 516GB cuesta US$1150 o US$47.91 mensuales por 24 meses. Xfinity ofrece una tarjeta de prepago con valor de US$250 en la compra de un celular Samsung y la activación de un plan de pospago. La oferta vence el 7 de abril.

Comprar el Galaxy S10 en US Cellular

La operadora US Cellular ofrece el Galaxy S10 de 128GB por US$900 o US$30 mensuales por 30 meses. El modelo de 256GB te costará US$1150 o US$38.33 mensuales por 30 meses. Sin embargo, actualmente US Cellular tiene una promoción que ofrece un descuento del hasta 50 por ciento si compras el celular con el plan de pago a plazos. Por lo tanto, por el celular de 128GB pagarás solo US$17.51 al mes y por el de 256GB pagarías US$25.85 mensuales. Además puedes recibir unos Galaxy Buds gratis valorados en US$129.

Galaxy S10 Plus: Precios en Estados Unidos

El Galaxy S10 Plus tiene un costo base de US$999 por la versión con 128GB de almacenamiento. Hay una versión con 1TB pero te costará US$1,600.

Lo puedes reservar en las páginas de Samsung, Verizon, Sprint, T-Mobile, AT&T, Spectrum Mobile, US Cellular, Xfinity Mobile, Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target y Walmart.

Galaxy S10 Plus con T-Mobile y Metro

El Galaxy S10 Plus llegará a T-Mobile a un precio inicial de US$999. La empresa también lo venderá con un pago inicial de US$199.99 y un pago mensual de US$22.23 por 36 meses. También puedes llevar un teléfono usado, por el que la empresa puede descontarte hasta US$390.

Comprar el Galaxy S10 Plus en Sprint

Si compras un Galaxy S10 Plus en Sprint por tiempo limitado obtendrás como regalo un Galaxy S10E y unos audífonos Galaxy Buds. Si lo compras mediante el plan Sprint Flex tiene un precio de US$41.67, con US$0 de pago inicial. El precio completo del dispositivo es de US$999.99.

Comprar el Galaxy S10 Plus en AT&T

El Galaxy S10 con el plan AT&T Next por 30 meses tiene un precio de US$33.34 al mes. La empresa por tiempo limitado te regalará un Galaxy S10E cuando compras un Galaxy S10 Plus de 128GB.

Comprar el Galaxy S10 Plus en Verizon

Si ordenas un Galaxy S10 Plus, por tiempo limitado Verizon te regalará unos Galaxy Buds que cuestan US$129. Además podrás recibir 25 por ciento de descuento en fundas para el teléfono.

El dispositivo tiene un precio inicial de US$41.66 por 24 meses para un precio total de US$899.99.

Comprar el Galaxy S10 Plus en Xfinity Mobile

El servicio móvil Xfinity Mobile, unidad de la proveedora de televisión por cable e Internet Comcast, ofrece el Galaxy S10 Plus de 128GB por US$1,000 o por pagos a plazos de US$41.66 mensuales por 24 meses. La promoción de Xfinity con la tarjeta de prepago valorada en US$250, por la compra de un celular Samsung y la activación de un plan de pospago, también se extiende al S10 Plus. La oferta vence el 7 de abril.

Comprar el Galaxy S10 Plus en US Cellular

La operadora US Cellular ofrece el Galaxy S10 Plus de 128GB por US$1,000 o US$33.33 mensuales por 30 meses. El modelo de 512GB te costará US$1,250 o US$41.66 mensuales por los 30 meses y si compras el de 1TB prepárate para pagar $1,600 o US$53.33 cada mes.

Sin embargo, con la promoción de US Cellular que ofrece un descuento del hasta 50 por ciento en el celular con el plan de pago a plazos, pagarías por el celular de 128GB uno US$20.85 al mes, por el de 512GB pagarías US$29.18 mensuales, y el modelo de 1TB te costará US$40.85. Además puedes recibir unos Galaxy Buds gratis valorados en US$129.



Galaxy S10E: Precios en México

La versión de 128GB del Galaxy S10E costará 15,999 pesos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung, aunque la fecha exacta no se ha anunciado.

Galaxy S10: Precios en México

La versión de 128GB del Galaxy S10 costará 21,499 pesos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung, aunque la fecha exacta no se ha anunciado.

Galaxy S10 Plus: Precios en México

La versión de 128GB del Galaxy S10 Plus costará 29,999 pesos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung, aunque la fecha exacta no se ha anunciado. El modelo de 1TB del Galaxy S10 Plus costará 34,499 pesos.

Los tres teléfonos del Galaxy S10 en México saldrán a la venta el 15 de marzo.

Galaxy S10E: Precios en España

La versión de 128GB del Galaxy S10E costará 759 euros y tiene la misma fecha de venta (8 de marzo) y preventa (21 de febrero) que en Estados Unidos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung.

Galaxy S10: Precios en España

La versión de 128GB del Galaxy S10 costará 909 euros y tiene la misma fecha de venta (8 de marzo) y preventa (21 de febrero) que en Estados Unidos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung.

Galaxy S10 Plus: Precios en España

La versión de 128GB del Galaxy S10 Plus costará 1009 euros y tiene la misma fecha de venta (8 de marzo) y preventa (21 de febrero) que en Estados Unidos. La disponibilidad será con operadoras y en la página regional de Samsung. El Galaxy S10 Plus de 1TB en España costará 1,609 euros.