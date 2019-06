Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los audífonos totalmente inalámbricos que no tienen ni un pelo de cable llegaron para quedarse.

Los más populares en esta categoría son los AirPods y con mucha razón: un muy buen sonido, excelente integración con el ecosistema de Apple y una duración de batería bastante aceptable (y con una segunda generación compatible con la carga inalámbrica). Los AirPods parecían ser la mejor opción para los fanáticos de Apple, pero, ¿hay unos audífonos igual de inalámbricos que los puedan superar?

Para mi suerte llevo un par de semanas con los Powerbeats Pro, los audífonos de Beats Electronics (filial de Apple) que compiten con los AirPods y que al mismo tiempo intentan complacer a otro tipo de usuario: los enfocados al deporte profesional o de pasatiempo.

En mi maleta diaria, que intento sea lo más ligera y portátil posible, cada vez quiero llevar menos objetos: un iPad Pro con su teclado y cargador como mi computadora personal, mi Nintendo Switch y mis audífonos AirPods de segunda generación que eran mi opción por excelencia hasta el arribo a mi vida de los Powerbeats Pro.

Los nuevos audífonos de Beats han llegado a suplantar a los AirPods y son los únicos que siempre quiero llevar —y tener— en mi maleta. ¿Por qué he preferido los Powerbeats Pro sobre los AirPods? Te lo explico en cinco puntos.

El sonido: Los PowerBeats Pro son superiores

Los AirPods suenan bien. Pero los Powerbeats Pro suenan muchísimo mejor.

Beats siempre se ha caracterizado por tener un sonido sin matices: o lo amas o lo odias. En los Powerbeats Pro el sonido hay que amarlo. No hay que esperar a la tercera generación de los AirPods para unos audífonos de Apple con mejor sonido, ya que aquí están los Powerbeats Pro.

El sonido de los audífonos de Beats es limpio, claro, potente y soluciona mi único problema con los AirPods en cuanto a sonido se refiere: el bajo. Los Powerbeats Pro, como cualquier otro par de audífonos de la marca, ofrecen un increíble sonido de bajo (aunque para algunos en ocasiones sea exagerado) y en el caso de estos audífonos inalámbricos es sorprendente obtener un bajo de esta calidad en unos audífonos tan pequeños.

La mejora en sonido no es solo gracias a la tecnología dentro de los audífonos, sino también por sujetarse tan bien al oído. Los Powerbeats Pro, a diferencia de los AirPods, tienen un sujetador que va sobre la oreja y además incluye varios cambios de almohadillas para que los usuarios prueben las que mejor se sientan dentro de sus oídos. Al tener esta opción, los audífonos quedarán más sujetos al canal de la oreja, no se moverán y el sonido no saldrá al exterior y al mismo tiempo habrá menos filtración de ruido hacia el interior (convirtiéndolos en una mejor opción en escenarios de mucho ruido como en un avión o en el transporte público).

El diseño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Si hay algo criticado en los AirPods es su diseño. Los Powerbeats Pro mejoran a partir de esas críticas. Los Powerbeats Pro son muy parecidos a sus antecesores pero al mismo tiempo fueron renovados con una línea de diseño mucho más limpia y que se ve sumamente bien.

El diseño luce futurista, atrás ha quedado el feo —y molesto— cable que unía la generación anterior de los Powerbeats. También ha quedado atrás el acento en otro color de los botones para que, sin importar el color del cuerpo, los botones sean del mismo tono.

Ya sudé la goma de los brazos para sujetarse al oído y se sigue sintiendo igual de bien que desde un principio, sin sentirse poroso por el desgaste del sudor. Ese mismo brazo se sigue sintiendo flexible para abrirse o cerrarse, pero también se siente rígido para mantenerse pegado a la oreja.

Pero el diseño no se trata solamente de cómo se ve un producto, sino también de cómo se siente — y los Powerbeats Pro se sienten fantásticos. Los audífonos son cómodos y ligeros, pero al mismo tiempo son resistentes, se sienten fijos al oído y aunque los tengas durante tu rutina más exigente, los audífonos no se van a caer. Además Beats incluye las almohadillas que ayudarán a las personas con diferentes canales auditivos a encontrar la que mejor le convenga y le sea más cómoda.

La integración con Apple

Óscar Gutiérrez/CNET

Si hay algo que indiscutiblemente Apple hace bien es la integración entre todos sus productos — y aunque Beats no es un producto directamente de la manzana (pues no verás ni una sola manzana mordida), los Powerbeats Pro se integran a la perfección si ya tienes un iPhone, iPad o Mac.

Gracias a tener el chip H1 —diseñado por Apple y también presente en los AirPods 2—, los Powerbeats Pro se sincronizan en (literalmente) segundos apenas abres su cajita por primera vez; los Powerbeats Pro buscarán el iPhone o iPad más cercano y mostrará en el dispositivo de Apple una notificación para enlazarse. No tomará más de 10 segundos (y estoy exagerando) el completar esa conexión.

La presencia del chip H1 hace que la configuración sea sencilla, pero también te ayudará a que los Powerbeats Pro se conecten automáticamente a otros dispositivos que tengan el mismo Apple ID registrado. También, este pequeño chip ayuda a que la conexión por Bluetooth sea rápida y confiable; no he sufrido de una desconexión desde que los uso y vaya que los uso todos los días para rutinas de ejercicio. El H1 también habilita usar "Oye, Siri" sin tocar los audífonos, el Apple Watch o tu iPhone.

Este chip da pie a otra función que amo (y que también existe en los AirPods): la pausa automática cuando me quito uno de los audífonos y la reanudación cuando me lo vuelvo a colocar en el oído. Estas características funcionan también en Android… ¡ajúa!

A pesar de no ser un producto directo de la manzana, los Powerbeats Pro tienen la integración que me gusta y que necesito.

La carcasa

He leído por ahí que a muchas personas no les gusta que la carcasa sea tan grande tomando en cuenta que la de los AirPods es entre dos o tres veces más pequeña. Sin embargo, yo tengo razones para agarrarle cariño.

Al ser una carcasa tan grande, la cajita de los Powerbeats Pro no es tan fácil de perder o de olvidar. El tamaño también permite que la cajita sea capaz de cargar hasta dos veces los audífonos, es decir, unas 24 horas de música. (Los audífonos con una carga ofrecen 9 horas de duración, según Beats).

El tamaño de la cajita también me da la sensación de que se trata de una funda mucho más resistente que la de los AirPods. Una cajita así me da la confianza de llevarla con menos cuidado en la maleta (aunque no por eso maltratarla) que la de los AirPods — que en color blanco y tan pequeña se llega a sentir mucho más frágil.

La cajita de los Powerbeats Pro es grande pero trae beneficios como más batería, más protección y resistencia. Quizá mi única queja sobre la carcasa es que no tiene carga inalámbrica (y los AirPods 2, sí).

La batería

La batería en los Powerbeats Pro es increíble. ¿Nueve horas de batería con una sola carga? Sí.

La verdad es que ni una sola vez me he acabado la batería de una sola carga. Las idas al aeropuerto —de alrededor de 5 horas incluyendo el vuelo— y las visitas al gimnasio —de alrededor de 3 horas— no me han sido suficientes para agotar la batería de estos audífonos y eso que los he usado para escuchar música y también para contestar llamadas.

Mi papá, por ejemplo, corre maratones con tiempos por debajo de las 4 horas. Por lo regular usa unos AirPods de segunda generación, pero desde que yo tengo los Powerbeats Pro le he sugerido analizar la opción de los nuevos audífonos de Beats, pues los AirPods suelen durar sus competiciones completas pero para evitar imprevistos las 9 horas de batería en los Powerbeats Pro lo van a acompañar hasta durante la premiación.

Conclusiones

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los Powerbeats Pro ya son una obligación en mi maleta cuando salgo de casa, ya sea a algún evento o rumbo al gimnasio; los AirPods se quedan en casa para cuando tengo una llamada. Su diseño los hace sobrios como para caminar por la calle o por los pasillos de un aeropuerto, pero también son atractivos como para llevarlos al gimnasio o durante una carrera en exteriores.

Los audífonos de Beats me ofrecen exactamente las bondades que me hicieron amar los AirPods, pero con puntos muy específicos —como la batería, el sonido mejorado y la carcasa con más batería y más resistencia— que los diferencian para mejor.

Los Powerbeats Pro ya están a la venta en EE.UU. y otros pocos países en un precio de US$249. México recibirá los audífonos en preventa a fines de julio y se comenzarán a entregar en la primera semana de agosto; su precio será de 4,799 pesos. El precio de los audífonos de Beats es ligeramente más alto que los AirPods, pero si valoras una mayor duración de batería, mejor diseño y mayor resistencia, será fácil excusar esa diferencia de precios.

