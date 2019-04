Los Powerbeats Pro tienen funciones de los AirPods pero suenan mejor

Agrandar Imagen Mark Licea/CNET

Puede que Apple tenga sus AirPods, pero cabe recordar que el gigante de Cupertino también es dueño de otra compañía de audífonos, Beats, que ahora ya tiene su propio verdadero competidor inalámbrico: los Powerbeats Pro.

Programados para empezar a enviarse en mayo, tanto en Estados Unidos como en varios mercados internacionales, los Powerbeats Pro tienen un precio de lista de US$250. No he recibido una muestra para analizar todavía, pero pasé un tiempo con ellos en una sesión previa de Beats en un hotel en la ciudad de Nueva York.

Como pueden ver, estos audífonos tienen el mismo diseño deportivo de gancho para la oreja ajustable que los Powerbeats anteriores. Pero no es como si Beats simplemente le cortó el cable a los Powerbeats3 Wireless y los llama ahora Pro. El diseño exterior se ha refinado, por lo que deben ajustarse con más seguridad a las orejas, aunque es posible que aún no se ajusten a algunas orejas.

Según Beats, estos audífonos son un 23 por ciento más pequeños que los Powerbeats3 y un 17 por ciento más livianos. No están calificados como completamente impermeables, pero sí son resistentes al sudor y al agua.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Una cosa que definitivamente no es compacta es su cubierta de carga. A pesar de que no son pesados, el tamaño de su estuche es de tres a cuatro veces el tamaño del estuche de carga de los AirPods. Dejarán un bulto bastante grande en tu bolsillo, por lo que probablemente querrás dejarlos en una bolsa o en el locker del gimnasio. Teniendo en cuenta que estos audífonos cuestan US$250, hubiera sido bueno que Beats hubiera incluido una bolsita protectora para llevarlos en esas ocasiones en las que deseas dejar atrás el estuche de carga.

También vale la pena señalar que el estuche no ofrece carga inalámbrica como lo hace el nuevo estuche de carga inalámbrica de los nuevos AirPods. Sin embargo, se cargan a través de un cable Lightning incluido, que es mejor que microUSB. Los anteriores BeatsX de Beats también se cargaban a través de un puerto Lightning.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Cambios en el interior

Beats me dijo que estos audífonos usan nuevos controladores tipo pistón que se supone que reducen las distorsiones. Durante mi breve sesión con los audífonos realmente quedé impresionado. Utilicé un conjunto de puntas de silicona grandes (se incluyen cuatro puntas de diferentes tamaños en la caja) e inmediatamente los ajusté bien a mi oreja izquierda. Sin embargo, tuve que juguetear un poco con el gancho para la oreja, que es ajustable, para obtener un ajuste más seguro en la oreja derecha. Personalmente, no soy un gran fan del diseño del gancho para la oreja, prefiero tener aletas estabilizadoras en el interior de la oreja, pero parece que me quedan un poco mejor que los Powerbeats anteriores.

Suenan significativamente mejor que los AirPods, pues tienen un sonido más rico y limpio y unos bajos que no solo son más amplios, sino también más fuertes. Por supuesto, un sello hermético es crucial para maximizar la calidad del sonido con este tipos de audífonos con aislamiento de ruido, por lo que si las puntas no encajan bien en el canal auditivo, perderás muchos graves. En contraste, los AirPods tienen un diseño "abierto" y se ubican de manera más suelta en tus oídos. Dejan entrar mucho más ruido ambiental como resultado).

Gracias a su diseño más grande (en comparación con los AirPods), los ingenieros de Apple y Beats han incorporado una batería más grande. Los Powerbeats Pro tienen una clasificación de 9 horas para escuchar música en comparación con 5 horas para los AirPods y el estuche de carga proporciona 15 horas adicionales de energía. Con la función de carga rápida, una carga de cinco minutos te da 1.5 horas de reproducción, mientras que la carga de 15 minutos te da 4.5 horas. Los audífonos se apagan automáticamente cuando los dejas caer en el estuche y se pondrán en sleep si los dejas sobre una mesa.

Vienen con el chip H1 de Apple

Al igual que los AirPods, estos también tienen el nuevo chip H1 de Apple que admite Bluetooth 5. Eso significa que obtienes la misma función de Siri siempre activada que te permite activar Siri simplemente diciendo "Hey Siri" en lugar de tocar un botón. Puedes pedirle a Siri que suba y baje el volumen y los usuarios de Apple Music pueden decirle a Siri que salte las pistas hacia adelante y hacia atrás.

No hace falta decir que las funciones de Siri solo funcionan con dispositivos Apple, pero hay algunas buenas noticias para los usuarios de Android: hay botones en los audífonos que permiten controlar la reproducción y los niveles de volumen y funcionan bien.

Si miras detenidamente, verás que hay sensores ópticos incorporados en los audífonos. Detectan cuando los tienes en tus oídos o cuando te los quitas, por lo que tu música se detiene automáticamente y luego se reanuda.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Los AirPods son excelentes para hacer llamadas y los ingenieros de Apple han traído algo de la misma tecnología a los Powerbeats Pro. En cada audífono hay micrófonos con forma de dos haces, junto con un acelerómetro de detección de voz que ayuda a escuchar mejor su voz, ya sea para llamar o hablar con Siri. Y al igual que los AirPods de segunda generación, estos deben hacer un mejor trabajo filtrando los sonidos externos, como el viento y el ruido ambiental durante las llamadas.

Con los AirPods que tienen un precio inicial de US$160 para la versión con estuche de carga estándar, creo que estos son un poco demasiado caros. Sin embargo, a diferencia de los AirPods, los Powerbeats Pro parecen un producto totalmente nuevo con mejor sonido y características que los Powerbeats anteriores, por lo que será interesante ver cómo los consumidores responden a ellos. Haré un análisis más completo, incluyendo un comparativo de sonido cuando reciba una unidad final de los Powerbeats Pro.