Los nuevos Powerbeats son más baratos que los AirPods y se entienden con Siri

Apple anunció el lunes 16 de marzo los nuevos Powerbeats, los nuevos audífonos de Beats, la marca de la compañía especializada en audífonos, que cuestan menos que los AirPods y tienen el poderoso sonido de los Powerbeats Pro.

Los Powerbeats se diferencian de la línea Pro en que tienen una banda que detiene los audífonos detrás del cuello y que une el derecho con el izquierdo. Esta unión no puede deshacerse y podría dar más tranquilidad a quienes siguen pensando que perderán los AirPods o audífonos sin un soporte.

Características Powerbeats

15 horas de batería

Carga rápida: 5 minutos te dan una hora de reproducción musical

Resistencia a salpicaduras y al sudor

Controles de reproducción en los audífonos

Procesador H1

Bluetooth 5.0

Almohadillas de cuatro tamaños

Colores negro, rojo y blanco



Primeras impresiones

Comencé a utilizar los Powerbeats hace algunos días, y su agarre y su diseño dentro del oído –diferente a los Airpods pero similar a los AirPods Pro– les dan un buen nivel de confort. El agarre detrás de la cabeza es holgado, así que no te molestará cuando estás sentado frente a la computadora y te dará más seguridad cuando sales a correr.

Mientras que el audífono derecho tiene los controles de ajuste de volumen, el izquierdo tiene el botón de encendido. Al poseer el procesador H1 puedes decir "oye, Siri", y activar al asistente de voz sin tocar ningún control, además puedes tener audio compartido con otros audífonos que posean el chip H1 de Apple.

Cuando me los coloqué para escuchar música, me gustó que a pesar de no tener cancelación de ruido su diseño dentro del oído te ayuda a eliminar muchísimo el ruido exterior. Me senté en mi salón con la televisión encendida a un volumen regular, y apenas podía escuchar algo a lo lejos, por lo cual podrían ayudarte a concentrarte mejor en cafeterías o lugares con ruido promedio.

Si te preguntas por la calidad de las llamadas, me gustó que cuando llamé a mi abuela, no notó ninguna diferencia de mi sonido. Le pregunté cómo me escuchaba y me dijo que fuerte y claro. Los Powerbeats poseen un doble micrófono que además tiene acelerómetro que permite detectar cuando hablas, lo que mejora la transmisión de tu sonido.

La conectividad Bluetooth de estos audífonos también es buena. Al configurarlos con tu primer dispositivo de Apple, luego podrías intercambiarlo con otros que tengan la misma cuenta de iCloud asociada, lo que siempre es muy bueno para quienes viven en este ecosistema. Sin embargo si eres usuario de Android, la conectividad mediante Bluetooth también funciona de manera correcta y además tienes un app para configurarlos si te hiciera falta.

Powerbeats vs. Powerbeats Pro

Cuando se comparan con los Powerbeats Pro, la diferencia no solo está en el precio, ya que estos cuestan US$249, aunque parezca increíble, los Powerbeats tienen una mejor batería de 15 horas vs. 9 horas, aunque sigue siendo inferior a las 22 a 24 horas de los AirPods. Eso sí, la carga rápida de los Pro es ligeramente superior.

El resto de características son idénticas, ya que proveen el mismo sonido o micrófono, lo que hace que los Powerbeats sean una muy buena opción si te gustan este tipo de audífonos.

Precio y disponibilidad

Los Powerbeats cuestan US$149 y ya están disponibles en Estados Unidos y se venderán de forma global gradualmente.