Postemporada de la MLB 2019: Calendario y cómo ver los juegos en Estados Unidos

Entramos en el mes en el que conoceremos qué equipo relevará a Boston Red Sox como el mejor equipo de la Major League Baseball (MLB).

A falta de saber el ganador de la batalla de comodines entre Tampa Bay Rays y Oakland Athletics, que se juega este 2 de octubre, todo está listo para que comience la postemporada del mejor béisbol del mundo.

Después de 162 juegos en la temporada regular, Los Angeles Dodgers, Atlanta Braves y St. Louis Cardinals fueron los mejores equipos en la Liga Nacional. Houston Astros, New York Yankees y Minnesota Twins. Mientras tanto, sobresalieron en la Liga Americana. Washington Nationals se coló a última hora, por la vía del comodín ante Milwaukee Brewers, de manera que las series divisionales quedaron cuadradas para que inicien el próximo 3 de octubre.

A continuación te contamos cómo será el calendario de la postemporada de la MLB y cómo disfrutar de esta nueva etapa, en Estados Unidos, por televisión e Internet.

Series divisionales

Se jugará en el formato 2-2-1. Es decir, dos juegos para el local, dos luego en casa del visitante y después se regresa al hogar del equipo con mejor registro entre ganados y perdidos.

Dodgers (106-56) y Atlanta (97-65) fueron los mejores por la Liga Nacional y arrancarán como locales. Yankees (103-59) y Houston (107-55) sobresalieron en la liga Americana y también comenzarán en casa.

Importante: Aún no están disponibles los horarios de todos los juegos. Apenas se actualicen, los agregaremos.

Liga Nacional: Nationals vs. Dodgers

Juego 1: 3 de octubre en Los Angeles, a las 8:37 p.m. ET.

Juego 2: 4 de octubre en Los Angeles, a las 8:37 p.m. ET.

Juego 3: 5 de octubre en Washington.

Juego 4: 7 de octubre en Washington (si es necesario).

Juego 5: 9 de octubre en Los Angeles (si es necesario).

Liga Nacional: San Luis vs. Atlanta

Juego 1: 3 de octubre en Atlanta, a las 5:02 p.m. ET.

Juego 2: 4 de octubre en Atlanta, a las 4:37 p.m. ET.

Juego 3: 5 de octubre en San Luis.

Juego 4: 7 de octubre en San Luis (si es necesario).

Juego 5: 9 de octubre en Atlanta (si es necesario).

Liga Americana: Rays / Athletics vs Houston

Juego 1: 4 de octubre en Houston, a las 2:05 p.m. ET.

Juego 2: 5 de octubre en Houston, a las 9:07 p.m. ET.

Juego 3: 7 de octubre en casa del ganador del partido de comodines.

Juego 4: 8 de octubre en casa del ganador del partido de comodines (si es necesario).

Juego 5: 10 de octubre en Houston (si es necesario).

Liga Americana: Minnesota vs Yankees

Juego 1: 4 de octubre en Nueva York, a las 7:07 p.m. ET.

Juego 2: 5 de octubre Nueva York, a las 5:07 p.m. ET.

Juego 3: 7 de octubre en Minnesota.

Juego 4: 8 de octubre en Minnesota (si es necesario).

Juego 5: 10 de octubre en Nueva York (si es necesario).

Series de campeonato

El formato es 2-3-2: los primeros dos juegos en casa del equipo con mejor récord de los ganadores de la serie divisional, seguido de tres en casa del de peor registro. Los últimos dos serán de nuevo en casa del que consiguió mejor registro entre ganados y perdidos.

Liga Nacional

Juego 1: 11 de octubre.

Juego 2: 12 de octubre.

Juego 3: 14 de octubre.

Juego 4: 15 de octubre.

Juego 5: 16 de octubre (si es necesario).

Juego 6: 18 de octubre (si es necesario).

Juego 7: 19 de octubre (si es necesario).

Liga Americana

Juego 1: 12 de octubre.

Juego 2: 13 de octubre.

Juego 3: 15 de octubre.

Juego 4: 16 de octubre.

Juego 5: 17 de octubre (si es necesario).

Juego 6: 19 de octubre (si es necesario).

Juego 7: 20 de octubre (si es necesario).

Serie mundial

Comienza el 22 de octubre. La novena con mejor registro comienza en casa.El formato, como en las Series de Campeonato, también es 2-3-2.

Juego 1: 22 de octubre.

Juego 2: 23 de octubre.

Juego 3: 25 de octubre.

Juego 4: 26 de octubre.

Juego 5: 27 de octubre (si es necesario).

Juego 6: 29 de octubre (si es necesario).

Juego 7: 30 de octubre (si es necesario).

Cómo ver la postemporada por televisión

Los juegos de postemporada podrán verse a través de Fox, Fox Sports 1 (FS1), ESPN y TBS.

Cómo ver la postemporada por Internet

Si no tienes cable, lo mejor es contratar el servicio de Major League Baseball Network (MLBN). Esta opción tiene algunas restricciones, por lo que debes revisar qué juegos están disponibles para el área que vives.

¿Qué hacer si no tienes cable?

Estas son las opciones que puedes usar si no tienes un servicio de cable, para ver los juegos de postemporada de Major League Baseball.

Sling TV

El paquete Orange + Sling Blue de Sling TV, que cuesta US$40 al mes, incluye Fox, FS1, TBS, ESPN y ESPN2, pero no las opciones de MLB Network. Visita el sitio Web de Sling TV para saber si puedes obtener una transmisión en vivo. En muchos mercados, puedes ver contenido a la carta, pero no en vivo desde las redes locales.

Los planes individuales generalmente cuestan US$25 por mes.

PlayStation Vue

El plan tiene un costo de US$45 al mes. Incluye Fox, FS1, TBS, ESPN y ESPN2. Por US$50 al mes obtienes las transmisiones de MLB. Las alineaciones de canales varían según la región, así que comprueba qué redes locales y en vivo obtienes en la página de Planes de PlayStation.

DirecTV Now

El paquete más barato de DirectTV Now cuesta US$50 al mes, no obstante se aplica la advertencia habitual: verifica la alineación de canales en tu área para asegurarte de que puedas ver tus estaciones de TV locales en vivo. El plan básico incluye FOX, FS1, TBS, ESPN y ESPN2. Sin embargo, ni el paquete Plus ni el plan Max de US$70 por mes incluyen la red MLB.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$45 por mes e incluye Fox, FS1, TBS, ESPN y ESPN2, mas no la red de MLB. Para los juegos en Fox, deberás verificar qué canales en vivo ofrece Hulu en su área.

YouTube TV

YouTube TV cuesta US$40 por mes e incluye ESPN, ESPN2, FOX, FS1, MLB Network y TBS. Es la opción más barata si deseas contar con las redes que transmiten los juegos nacionales de béisbol. Revisa los detalles sobre las redes disponibles de YouTube TV aquí.

FuboTV

El servicio de transmisión centrada en los deportes FuboTV incluye una transmisión en vivo de Fox en docenas de mercados junto con FS1 y TBS (pero no ESPN o MLB Network). Cuesta US$40 el primer mes y después de ese tiempo, US$45.

Todas los servicios de transmisión de TV en vivo mencionados anteriormente ofrecen pruebas gratuitas; permiten cancelar en cualquier momento y requieren de una conexión de Internet sólida.