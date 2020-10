Usuarios de un juguete sexual peligraron por un fallo de seguridad

Una falla en un juguete sexual para hombres permitió el acceso a los mensajes privados y la ubicación precisa de la aplicación del usuario, según reporta TechCrunch, en una nota publicada este 6 de octubre. Pero este no fue el problema mayor.

Pen Test Partners, empresa de seguridad con sede en el Reino Unido, aseguró que una falla en el candado de castidad Qiui Cellmate, bautizado como el "primer dispositivo de castidad controlado por aplicación del mundo", le habría permitido a cualquier persona bloquear de forma remota y permanente el pene del portador del juguete sexual.

¿Cómo es esto posible? Bueno, el bloqueo de castidad Cellmate se realiza de forma remota a través de Bluetooth mediante una aplicación móvil. Esa aplicación se comunica con la cerradura gracias a una API (interfaz de programación de aplicaciones). Como la API se dejó abierta y sin contraseña, cualquier persona podía tomar el control del cinturón de castidad masculino. Eso significa, que el usuario del juguete sexual estaba a las órdenes de cualquier desconocido.

Según los investigadores, debido a que el aparato no tiene una anulación manual y por su resistencia, si el aparato se bloqueaba, solo podría ser abierto con un cortador de pernos, una sierra o una amoladora angular.

De acuerdo con TechCrunch, la respuesta de la empresa que creó el juguete no fue la mejor. Al principio solucionó la "mayoría" de los problemas con una nueva versión de la interfaz, pero no cumplió con los plazos autoimpuestos y finalmente no habló más del tema. Pen Test Partners decidió hacer público este caso después de que la compañía no resolviera las dificultades para todos los usuarios. La divulgación, según Pen Test Partners, se hizo porque fue de "interés público".

Jugar con tu pareja, sobre todo en tiempos de pandemia, puede ser muy excitante o una manera de prender la llama del amor. Pero cuando se trata de juguetes digitales, este caso alerta sobre la posibilidad de los los piratas informáticos de hacer daño físico si los aparatos no cuentan con un buen respaldo de seguridad.