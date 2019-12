Nave espacial de Porsche en Star Wars: Rise of Skywalker es como el 911 y el Taycan

Porsche

No es tarea sencilla diseñar un vehículo para una saga de películas tan querida como Star Wars. Por fortuna, Porsche ha resuelto el reto con gracia, asociándose con Lucasfilm para diseñar una nave espacial antes del lanzamiento de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Porsche primero anunció someramente su proyecto conjunto en octubre, pero la automotriz alemana por fin ha revelado el trabajo final en toda su gloria. Se llama Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, y aunque quizá no sea aparente de inmediato, Porsche ha trabajado arduamente para transferir algunos puntos fundamentales del estilo de sus coches para llevarlos a una galaxia muy, muy lejana.

Empezando por el frente, el vicepresidente de estilo de Porsche, Michael Mauer, dijo que la disposición de la cabina de la nave y su forma general, imitan el Porsche 911. Específicamente, desde la línea de la cabina hasta las turbinas, hay líneas de estilo básicas compartidas con el 911 y también con el sedán eléctrico Taycan.

La conexión con el 911 es un poco floja, pero definitivamente veo mucho del Taycan en el frente de la nave. Porsche dijo que la nariz remite a las entradas de aire que gotean por los faros del Taycan. Los faros de esta nave espacial también incluyen las típicas luces diurnas de cuatro puntos de la marca alemana. Nuevamente, muchas conexiones con el Taycan.

En la parte trasera es donde puedo ver mejor los paralelismos con el Porsche 911. Aquí es donde la tercera luz del freno remiten al 911. La compañía dijo que toda la apariencia de la nave estaba inspirada en el auto deportivo. En la parte inferior de la parte trasera de la nave, también está presente la típica barra de luces trasera de Porsche.

La automotriz aún no nos deja ver bien el interior de la nave, pero los asientos bajos nos hacen pensar en el 918 Spyder. En general, el equipo de diseño trabajó para asegurar que el ADN de Star Wars estuviera presente, pero las contribuciones de Porsche están presentes.

Yo solo digo que la nave Tri-Wing S-91x Pegasus se ve muy bien y ambos bandos han hecho un gran trabajo con las libertades creativas dadas para este trabajo. Porsche planea llevar un modelo de cinco pies de alto de la nave a la premier en Los Angeles de Star Wars: The Rise of Skywalker, donde la gente podrá verla de cerca.