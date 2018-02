Matt Kennedy/Marvel Studios

¿Estás tan harto de superhéroes como yo? Que me he perdido entre Avengers, Justice Leagues, las negociaciones de Robert Downey Jr. con Marvel para un nuevo contrato o el drama por el salario de sólo US$300,000 de Gal Gadot por Wonder Woman.

Aunque he de decir que por un momento no me reconozco y hay una de superhéroes que sí que quiero ir a ver. Al cine. No en un avión, gratis y porque no tengo nada mejor que hacer. Pagando.

Es Black Panther. Te cuento por qué en este video -- o si como yo eres más de la generación de leer en lugar de ver -- te cuento por qué a continuación:

Porque su director y guionista es Ryan Coogler, el director y guionista de Fruitvale Station y Creed. Y me fío de él porque conseguir que la enésima secuela de Rocky tenga éxito -- y buenas críticas -- no es precisamente fácil.



Porque precisamente Ryan Coogler se ha llevado a Michael B. Jordan a Black Panther. Y Michael B. Jordan es todo atractivos. Aunque, si como yo lo descubriste gracias a la primera temporada de The Wire, entiendo que a veces te siga sorprendiendo lo mucho (y muy bien) que ha crecido este chico.

Porque a Michael B. Jordan lo acompañan Chadwick Boseman y Lupita Nyong'o, que también son todo atractivos. Él te suena porque se le da bien protagonizar biopics (como 42 y Get on Up). Y ella tiene un nombre fácil de pronunciar, un apellido imposible y un Óscar. Y en realidad llevamos esperando verla en algún papel digno de sus muchos talentos desde que lo ganó.

Porque algunos personajes hablan con acento africano. Y aquí los acentos nos gustan. Mucho. Así que por favor abstente de dejar comentarios en nuestro canal de YouTube sobre cómo pronunciamos determinada palabra o no sabemos cómo se dice la otra.

MacGuffin que perseguir, un malo malísimo y un cúmulo de batallas grandilocuentes aliñadas sólo por algún chiste (malo) entre secuencia de acción y secuencia de acción. Y porque a veces apetece ver una película de acción, bien escrita, bien editada y que no insulte la inteligencia de nadie. Y Black Panther tiene pinta de serlo...

Black Panther -- que en muchos países está traducido como Pantera Negra -- se estrena el 16 de febrero. ¿Vas a ir a verla?

