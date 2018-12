Lo más buscado en Pornhub en 2018 incluye Avengers y Fortnite

¿Te excita Harley Quinn? ¿Te apetece un poco de porno Fortnite? Si estos tópicos te atraen, no estás solo.

Pornhub, el portal de facto de la pornografía en Internet, publicó esta semana sus cifras de lo más relevante este año. El informe, que consta de unas 8,000 palabras, ofrece un estudio exhaustivo de nuestras tendencias colectivas.

Si quieres divertirte, puedes revisar los datos completos en este enlace, pues no muestra ninguna imagen pornográfica, solo gráficos. En mi caso particular, estos son los resultados que más me sorprendieron.

Los increíbles números de la pornografía

No es de extrañar que la pornografía en línea es un gran negocio, pero aún así debes estar sorprendido por Pornhub. La plataforma acumuló 33,500 millones de visitas en 2018, 5,000 millones más que en 2017. Eso promedia 92 millones de visitantes por día, y la cifra sigue aumentando. El informe dice que su promedio diario actual es de más de 100 millones de visitantes.

La cantidad de video HD que se transmite desde los servidores de Pornhub equivale a una gran cantidad de datos. En 2018, el sitio hizo streaming de un total de 4,403 petabytes, que son más que la totalidad de Internet consumida en 2002. Conclusión: sí, la gente ve mucha pornografía en la Web.

El día que los usuarios de IOS le dieron pausa al porno

El informe de Pornhub está lleno de casos realmente interesantes. Por ejemplo, el tráfico iOS de Pornhub bajó un 11 por ciento durante el evento de otoño de Apple, cuando el iPhone XR, XS y XS Max hicieron su debut.

Cuando te familiarizas con los datos de tráfico de Pornhub, obtienes un sorprendente sentido de los dispositivos y los anuncios que mejor parecen captar la atención del público (nuevos iPhones sí, nuevos Apple Watch no tanto).

El móvil fue el preferido

La navegación móvil fue la preferida para los usuarios de Pornhub en 2018. En total, el tráfico móvil representó el 80 por ciento de los visitantes de la página, con un aumento del 7 por ciento con respecto a 2017.

La navegación desde el escritorio cayó en un 18 por ciento este año. Sin embargo, Chrome es el preferido en cuanto a navegadores. Su participación del 57.3 por ciento del tráfico de escritorio de Pornhub representó un salto del 8 por ciento respecto a los números de 2017.

No obstante, el avance más grande fue para Microsoft Edge, que subió un 18 por ciento con respecto a sus números del año pasado, para colocarse en segundo lugar.

Pornhub

¿Qué buscan los millennials?

Los datos de búsqueda de Pornhub también dicen mucho sobre lo que las personas están mirando. Por ejemplo, "lesbiana" fue el término de búsqueda número 1 entre las mujeres y "japonés" para los hombres.

Las personas de entre 18 y 34 años representaron el 61 por ciento del tráfico en 2018. Pornhub hace algunas distinciones interesantes dentro de este grupo, señalando, por ejemplo, que aumentó en 143 por ciento el grupo de los jóvenes millennials (de entre 18 y 24 años) que buscaron la etiqueta "ASMR" (respuesta meridional sensorial).

La ASMR es una respuesta cerebral, que se caracteriza por un cosquilleo que se siente en la cabeza y en otras partes del cuerpo, producido por estímulos auditivos y visuales.

Entre los millennials mayores, de 25 a 34 años de edad, las búsquedas de "coreanos", aumentó un 233 por ciento en 2018.

Pornhub también encontró que los usuarios mayores tienen más probabilidades de buscar "trans", con un aumento del 124 por ciento en el interés entre los usuarios de 35 y 44 años, un aumento del 214 por ciento entre los usuarios de 45 y 54 años y un aumento del 290 por ciento entre los visitantes de 55 y 64 años.

Los famosos más buscados

Stormy Daniels, quien aseguró haber tenido una relación con el presidente Donald Trump, domina este apartado. Las búsquedas de Stormy superaron los 30 millones en Pornhub, un aumento meteórico desde su lugar No. 671 en 2017.

Noah Centineo, mejor conocido por la película de Netflix To All the Boys I've Loved Before lidera en el renglón masculino. Después de la salida de la cinta en agosto, la búsqueda de su nombre aumentó 874 por ciento y cierra el año con un sorprendente número de búsquedas: 7.6 millones.

El reinado de Harley Quinn

No son solo los famosos: los personajes de ficción también reciben mucha atención en Pornhub.

Harley Quinn, de DC Universe ha estado caliente desde que se lanzó Suicide Squad en 2016, y volvió a encabezar las listas en 2018 con más de 10 millones de búsquedas. En segundo lugar se encuentra Elastigirl de The Incredibles, con 7.6 millones de búsquedas.

Parodias porno, de Rick y Morty, Family Guy y Big Mouth por ejemplo, fueron solicitadas por millones este año. En cuanto a Star Wars, las búsquedas se ubican en 633 por ciento.

Pornhub

La respuesta de Marvel

De manera individual, Quinn es muy buscada (también Wonder Woman y Batman), pero Mavel tiene su éxito grupal en Pornhub con The Avengers, sobre todo después del exitoso lanzamiento de la última película de la franquicia.

Las búsquedas del equipo de superhéroes aumentaron un 356 por ciento el 27 de abril, el día del lanzamiento de la película Avengers: Infinty War. El incremento es importante: 6.7 millones frente a los 2.5 millones del año anterior.

Black Widow fue el Avenger más buscado en Pornhub. Le sigue Spider-Man en segundo lugar. Después de la Viuda, los hombres se sintieron particularmente atraídos por Scarlet Witch y Gamora de Guardians of the Galaxy. Mientras tanto, parece que a las damas les gustan Loki, el Capitán América, la Pantera Negra y Thor.

En general, Pornhub dice que las mujeres son 28 por ciento más propensas que los hombres a buscar pornografía con temática de los Vengadores.

Pornhub

Fortnite no podía faltar

Los videojuegos son un tema común en Pornhub.

El año pasado, el juego más buscado fue Overwatch, y uno de los personajes de ese título, Brigette, marcha primero en la clasificación de búsqueda de personajes de videojuegos de Pornhub.

Bowsette, un híbrido creado por fanáticos de Bowser y Princess Peach, que en realidad no aparece en ningún juego de Nintendo, es otro éxito. Vio la friolera de 34.6 millones de búsquedas en 2018, lo suficiente como para meterse entre los 10 términos de búsqueda del año.

Recientemente, Pornhub atribuye un aumento del 745 por ciento en las búsquedas relacionadas con el Salvaje Oeste a la llegada en octubre de la muy esperada Red Dead Redemption 2. Aún así, ningún juego atrajo más que Fortnite.

Fortnite, un gran éxito dentro de los juegos de de batalla disponibles en PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, vio picos regulares en el tráfico de búsqueda de Pornhub con cada actualización importante, y específicamente, con cada nuevo conjunto de máscaras de personajes.

Por ejemplo, el lanzamiento en septiembre de Fortnite temporada 6 introdujo a Calamity. Ahora, tres meses y 2.5 millones de búsquedas de Pornhub más tarde, es el personaje del videojuego más buscado del sitio en el año, superando a Sun Strider y Zoey.

Otro punto importante: Pornhub vio que las búsquedas de contenido para adultos relacionado con Fortnite se dispararon un 60 por ciento durante una interrupción del servidor, el 11 de abril, que afectó al videojuego. Sí, hay muchos detalles como estos en el divertido informe que puedes consultar aquí.