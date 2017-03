u/Dimitri12 via slashleaks

Samsung tenía planeado integrar el lector de huellas directamente en la pantalla del Galaxy S8, pero la tecnología no alcanzó a estar lista y por eso el celular Android tendría el lector de huellas en la parte trasera, según un reporte de la publicación coreana The Investor.

Según fuentes de la industria, Samsung esperaba integrar un lector de huellas desarrollado por la firma Synaptics directamente en la pantalla, pero el proyecto se terminó a tiempo y Samsung se vio obligado a reubicar el sensor en la parte trasera.

Esta ha sido una de las principales críticas que ha recibido el Samsung Galaxy S8 -- con base en las filtraciones --, ya que el lector estaría ubicado al lado derecho de la cámara, lo cual provocaría que sea muy fácil tocar el lente de la cámara en vez del lector de huellas.

La decisión de la ubicación del lector de huellas se habría hecho a "último minuto", lo cual podría explicar la extraña posición del mismo.

Samsung no estaría culpando necesariamente a Synaptics por no lograr desarrollar a tiempo esta tecnología para el Galaxy S8. Según el reporte, Samsung habría destinado recursos para apoyar a Synaptics en el desarrollo de esta tecnología y realizarían todos los esfuerzos posibles para lograr finalizarla para el lanzamiento del Galaxy S8 en abril, aunque aparentemente esto no fue posible.

Aunque es factible que Samsung sepa que su lector de huellas no tiene una ubicación apropiada, la empresa intentaría sumar el reconocimiento de iris (similar al del Galaxy Note 7) y un "reconocimiento facial avanzado" como método para desbloquear el Galaxy S8; la meta es haerlo en "menos de 0.01 segundos".

Aunque, según el reporte, no se logró a tiempo integrar el lector de huellas en la pantalla del Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8+, es posible que la empresa siga trabajando para lograr colocar esta tecnología en el Galaxy Note 8, el siguiente teléfono insignia de la empresa que se anunciaría en la segunda mitad de 2017.

Samsung presentará los Galaxy S8 el 29 de marzo. Aunque en esta ocasión sus teléfonos insignia llegan semanas después de la presentación del más reciente insignia de LG, se espera que estos celulares le quiten mucha de la atención que ha recibido el LG G6 hasta el momento.