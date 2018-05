Por qué el Millennium Falcon es la mayor estrella de ‘Star Wars’

Así como resulta imposible concebir a Han Solo sin Chewbacca (Joonas Suotamo), también resulta difícil pensar en los dos pilotos sin su nave, el desvencijado carguero corelliano llamado Millennium Falcon, que alza vuelo desde el viernes, 25 de mayo, en la película Solo: A Star Wars Story.

"Todo chico quería ser Han, y todo joven deseaba conducir al Millennium Falcon", confiesa Tom Berges, uno de los administradores de la cuenta de Facebook I Grew Up Star Wars.

Esta grupo en Internet atiende a los fanáticos que vieron la trilogía original y jugaron con los juguetes de Star Wars desde 1977 hasta mediados de los años 80. Berges mismo vio el Millennium Falcon por primera vez en 1977 y atesoró la versión elaborada en una pieza que recibió de regalo en 1979.

"Han Solo es uno de los personajes emblemáticos de toda la saga Star Wars, y su nave es igual de icónica e importante para la historia", añade Berges.

En Ranker.com, el Millennium Falcon ocupó sin dificultad el sitial de honor en una encuesta hecha a lectores sobre su nave favortita en el género de la ciencia ficción (la nave U.S.S. Enterprise alcanzó el sexto lugar).

"¿Qué más puede decirse que no se haya dicho antes?", se lee en esta página Web. "¡La nave espacial más famosa de Star Wars luce cool, se desplaza como en un sueño y es realmente veloz!".

Los fanáticos conocen la historia de la nave como si fuesen las palmas de sus manos. Han Solo ganó la nave de Lando Calrissian en un juego de cartas llamado Sabacc en algún momento antes de los eventos mostrados en el primer filme de Star Wars, lo empleó luego en su trabajo como contrabandista y finalmente conoció a Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi en la cantina de Mos Eisley en lo que puede considerarse el acuerdo de flete en la historia de la galaxia.

El Millennium Falcon inspiró a Joss Whedon la creación de Serenity, la nave de su aclamada drama espacial Firefly. (El personaje de Mal Reynolds también se inspira en Han Solo, obviamente). El presidente de SpaceX, Elon Musk, reconoce que nombró Falcon a los cohetes de su compañía como homenaje al vehículo espacial de Han Solo. Adidas basó el diseño de unas zapatillas en el abollado pero soberbio exterior de la nave.

"Pienso que el Millennium Falcon ocupa un lugar especial en los corazones de todos los fanáticos de Star Wars", admitió Sean Fuller, quien dirige la cuenta en Facebook All Things R2. "Se ha convertido en un personaje de la saga a este punto".

No siempre fue amor a primera vista para algunos personajes que viajaron abordo del Millennium Falcon. Luke Skywalker (Mark Hamill) no se contuvo en la Star Wars original de 1977, exclamando: "¡Qué pedazo de basura!"

No puedes culpar al muchacho de Tatooine por no querer arriesgar su vida en la nave que su hermana Leia luego definirá como una "cubeta de pernos". En posteriores películas, Rey la llama "basura" y Kylo Ren evoca a su tío Luke al catalogarla como un "pedazo de chatarra".

Pero el Millennium Falcon visto en los tráilers de Solo: A Star Wars Story es una revelación. Cuenta con una antena radar circular orientada hacia arriba (no hacia adelante), su parte delantera está completa y su superficie es de color azul y blanco, no en su color gris habitual.

Es... nueva. Limpia. Y luminosa. Los pasillos relucen. Es sin duda un aspecto diferente de la famosa nave, para bien o para mal.

"Una versión limpia del Millennium Falcon es algo desconcertante", dice Berges. "Es obvio que Han y Chewie necesitaban contratar a alguien que ayudara a limpiar la nave. Lo que hemos visto del Millennium Falcon reluciente difiere mucho de lo que conocíamos de este carguero corelliano, supongo. No tengo idea de cuál función cumple la nueva zona frontal de la nave, pero pronto lo sabremos".

Brandon Beekman, administrador en la página en Facebook I Grew Up Star Wars, afirma que los cambios son difíciles de asimilar para los fanáticos de larga data de la saga.

"Cuando has llegado a conocer algo por más de 40 años, es algo desconcertante verlo representado de manera diferente", admite Beekman. "Siempre adoré el look de la trilogía original en el que todas las cosas tenían un aspecto usado".

El Millennium Falcon jugó un papel prominente en las primeras tres películas de Star Wars, pero tuvo un resurgimiento en popularidad en la nueva trilogía, luego de que fuese descubierta por Rey y Finn en el depósito de chatarra de Unkar Plutt en el planeta Jakuu en The Force Awakens y de que participara en la batalla del planeta Crait en The Last Jedi.

Pero resulta extraño ver al Millennium Falcon en acción sin Han Solo.

"El Millennium Falcon siempre será la nave de Han Solo", asegura Berges.

Fuller concuerda. "No se siente igual si Han no está en el puesto del piloto", añade, en referencia a la nueva trilogía. "Si bien me complace que [el Millennium Falcon] sigue en acción, es muy duro ver a alguien más sentado en ese puesto".

Una de las razones por las que los fanáticos aman tanto al Millennium Falcon obedece a su experiencia personal con la nave en su forma de juguete. El pedazo de basura más rápido de la galaxia viajó a los hogares de muchos niños mucho antes de que los niños supieran de videojuegos y computadoras, y libró muchas batallas en las alfombras de felpa de los años 70 del siglo pasado.

El famoso fabricante de juguetes Kenner vendió más de 300 millones de juguetes de Star Wars de 1978 a 1985, según StarWars.com. Uno de los juguetes memorables fue el modelo del Millennium Falcon, que se vendía en US$29.99, lo que era muchísimo dinero para un juguete en aquella época. Medía 53 centímetros de largo, lo que -- como señala StarWars.com -- era cuatro veces más pequeño de lo debido, si se le compara con la figura de Han Solo de 10 centímetros.

Pero esto es nada comparado con la versión de Lego de US$800 lanzada en 2017 y es considerado el set de Lego más grande jamás fabricado por la compañía, pero nada de esto importaba a los niños de los años 70 y 80.

"Era un juguete muy impresionante para la época", cuenta Beekman. "De hecho, tengo un modelo original expuesto en mi oficina".



Fuller está de acuerdo. "El Millennium Falcon fabricado por Kenner es uno de mis juguetes favoritos de todos los tiempos", reconoce. "Ninguna otra versión lo eclipsará. Pero mi hijo recibió el Falcon que hizo Hasbro unos años atrás, y es un juguete fascinante para las nuevas generaciones".

Si pone al Millennium Falcon a un lado, Solo: A Star Wars Story plantea algunos desafíos para los fanáticos de vieja escuela.

"Ninguno de nosotros buscaba una historia de origen para Han Solo", señala Berges. Pero reconoce que "la famosa Ruta de Kessel sería interesante de ver".

Fuller dice: "Espero ver cómo la nave cambia para convertirse en la versión con la que crecí. Y ansío el momento en el que la nave cambia de dueños".

Los fanáticos que vean Solo: A Star Wars Story podrán retroceder en el tiempo y ver cómo el Millennium Falcon se vuelve nuevo otra vez. Pero Luke Skywalker recorrió un camino opuesto en la nueva trilogía, cuando aborda la nave ya envejecida que salvó su vida tantos años atrás y se ve a sí mismo asaltado por los recuerdos.

"Ver al Millennium Falcon en The Force Awakens fue una de las mejores partes de la película", dice Fuller. "Ojalá hubiésemos visto más a Han pilotando la nave un poco más, quizás en medio de una persecución o de una batalla. Y las escenas con Luke y R2-D2 en el Falcon en The Last Jedi son significativas para los fanáticos de más edad".

El jurado todavía está deliberando sobre el nuevo sujeto en la cabina del Millennium Falcon, Alden Ehrenreich.

Como muchos fanáticos, Beekman y Berges piensan que Anthony Ingruber, conocido por su parecido físico con Harrison Ford, habría sido una buena elección para interpretar al personaje. Ingruber incluso hizo el papel de una versión más joven de Harrison Ford en el drama The Age of Adaline (2015).

"El cambio, particularmente para los fanáticos de Star Wars, es difícil", reconoce Fuller. "Cualquier actor iba a pasarlo mal al comparársele con Harrison Ford. Ford es un icono y uno de los grandes actores de su generaciòn... así que me reservo cualquier juicio a este momento".

Los personajes humanos pueden estar sujetos a que los interpreten otros actores, o que envejezcan o que los maten en la trama, pero en una galaxia de cambios, el Millennium Falcon permanece confortablemente consistente: incluso luego de que lo han limpiado.

"El Millennium Falcon es, sin duda, un personaje importante en la saga Star Wars", apunta Berges. "Es como tu mejor amigo: necesitas saber que está allí a tu lado".

Solo: A Star Wars Story se estrena el 25 de mayo en Estados Unidos, España y Latinoamérica.

