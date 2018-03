Andrew Hoyle/CNET

Los Galaxy S9 y S9 Plus son los nuevos teléfonos de Android de los que todo el mundo comenta, y aunque sus precios no son precisamente económicos, la pregunta más recurrente entre quienes piensan en comprarlo es: ¿vale la pena?

Más allá de las comparaciones entre estos dispositivos y el iPhone X, vamos a analizar en detalle cuáles son los puntos más positivos que los nuevos Galaxy S9 y S9 Plus tienen para ti.

Pantalla completa o Infinity Display

Las pantallas de 5.8 pulgadas y 6.2 pulgadas de los Galaxy S9 y S9 Plus son ligeramente curvadas e incluyen tecnología Super AMOLED. A esto debemos sumar que son prácticamente infinitas, y tienen muy pocos bordes, lo que permite que obtengas el máximo ratio de visualización posible. Además tiene resolución WQHD+ de 2,960x1,440 pixeles.

El sensor de huellas está mejor ubicado y los celulares tienen más medidas de seguridad

Los Galaxy S9 y S9 Plus mantienen el sensor de huellas dactilares uno de los métodos de autenticación más seguros del mundo. A esto debemos sumar que Samsung también incorpora el escáner de iris y el reconocimiento facial, así como el nuevo modo Intelligent Scan, que combina ambas formas, aunque este sistema no es tan fiable, ya que el reconocimiento facial no es lo suficientemente seguro para garantizar pagos móviles.

Mantienen el conector Jack 3.5

Mientras que Apple, Google y otros fabricantes están comenzando a decantarse por eliminar el puerto jack 3.5, Samsung lo mantiene en ambos teléfonos, un detalle importante para quienes no desean depender por completo de auriculares inalámbricos que pueden quedarse sin batería.

Cámaras con apertura variable

Aunque la cámara de los dos teléfonos es diferente, lo cierto es que tanto los 12 megapixeles de la cámara del Galaxy S9 como el sensor dual de la cámara de 12 megapixeles del Galaxy S9 Plus tienen apertura variable de f/1.5 a f/2.4, lo que permite que puedas obtener una mayor luminosidad en una fotografía cuando la captura lo amerite.

A esto debemos sumar la posibilidad de que tienen ambos equipos de realizar Super Slow Motion a 960fps en resolución HD.

Tienen mayor capacidad de almacenamiento físico

Aunque los dos teléfonos vienen en una única versión de 64GB de almacenamiento, ambos permiten que aumentes esta capacidad con tarjetas de memoria microSD de hasta 400GB, una gran novedad que de momento pocos teléfonos incorporan.

Pueden convertirse en un PC

Si eres de esos que no utiliza demasiado una computadora porque puedes trabajar desde el móvil, pero de vez en cuando podrías necesitar trabajar algunos archivos sentado en una PC, Samsung te tiene cubierto. Los Galaxy S9 y S9 Plus pueden conectarse con los bases accesorio Samsung DeX o Samsung DeX Pad, que los convierte en una computadora, conectándolos a un monitor y un teclado y ratón Bluetooth.

Tienen carga inalámbrica

Los Galaxy S9 y S9 Plus con 3,000mAh y 3,500mAh de batería respectivamente también agregan carga inalámbrica rápida Qi, un detalle importante que te dará más libertad al momento de restablecer la energía de tu equipo en un accesorio adicional que se vende por separado.

Estas son las siete razones que hemos considerado oportunas para elegir un Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus, aunque también hemos valorado las diferencias que ambos teléfonos tienen entre sí, y puedes echar un vistazo aquí.