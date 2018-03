Al comenzar este año, las perspectivas de que Huawei finalmente ganaría peso en EE. UU. parecían iluminarse.

El tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo acababa de lanzar su último celular insignia, el Huawei Mate 10 Pro, y se estaba llevando críticas favorables. Las especulaciones habían surgido de que Huawei estaba a punto de anunciar una asociación con AT&T, la segunda operadora más grande de EE.UU., un verdadero golpe para la gigante china de las telecomunicaciones.

Pero luego llegó CES 2018.

Josh Miller

Incluso antes de la presentación principal planeada de Huawei en la feria de electrónica, se supo que la rumoreada asociación con AT&T no sucedería. Entonces, cuando Richard Yu, presidente ejecutivo del negocio de consumo de Huawei, subió al escenario en CES, pasó casi una hora hablando de un producto ya lanzado como si fuera nuevo. Al final, reconoció que la falta de un operador en EE.UU. le asestaba un golpe a la compañía en ese país, y que entonces vendería su teléfono inteligente a través de socios minoristas como Amazon y Best Buy.

Días después, surgieron informes de que Verizon también había abandonado sus planes de vender un teléfono inteligente Huawei, una vez más debido a supuestas presiones políticas. El miércoles, CNET dio la noticia de que Best Buy dejaría de vender todos los productos de Huawei, incluidas las computadoras portátiles y los relojes inteligentes, en las próximas semanas.

El martes, Huawei presentó en París sus nuevos teléfonos inteligentes, el Huawei P20 y el P20 Pro, que combinan una increíble cantidad de tecnología de cámaras. La compañía, sin embargo, confirmó que el P20 no se venderá en Estados Unidos, a pesar de mantener reuniones informativas con la prensa aquí.

"Sabemos que la mayoría de las publicaciones tienen un número de lectores globales", dijo una portavoz. "Pensamos que era importante asegurarse de que estén al tanto de lo último de Huawei"

El resultado: los estadounidenses se perderán la oportunidad de comprar algunos de los nuevos teléfonos inteligentes más llamativos de Android, incluido uno que incluye una intrigante cámara triple Leica.

¿Qué es lo que ocurrió?

Reproduciendo: Mira esto: 'Unboxing' del Huawei P20 Pro: Te lo mostramos todo

¿Quién es Huawei?

Huawei comenzó a vender teléfonos inteligentes Android baratos en China, pero desde entonces se ha expandido por todo el mundo con ofertas de alta gama. Se encuentra entre las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo y fabrica equipos de infraestructura de red, procesadores móviles y, sí, teléfonos inteligentes.

Es el tercer proveedor de teléfonos inteligentes detrás de Samsung y Apple, según Gartner.

Uno de sus teléfonos inteligentes más nuevos, el Mate 10 Pro, es lo suficientemente inteligente como para manejar un Porsche por un tiempo.

¿Cuál es el problema?

El problema es un tema de seguridad nacional. El gobierno de EE.UU. ha expresado su preocupación de que Huawei pueda estar espiándonos a través de sus productos, específicamente sus equipos de telecomunicaciones. En 2012, un Comité de Inteligencia de la Cámara informó preocupaciones detalladas de que tanto Huawei como ZTE, un proveedor chino asociado, representan una amenaza para la seguridad nacional. A las compañías estadounidenses se les prohibió comprar equipos Huawei.

El lunes, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, propuso nuevas reglas que prohibirían a las compañías de banda ancha usar un programa de subsidio del gobierno para comprar equipos de telecomunicaciones a compañías que representan una amenaza a la seguridad nacional. Aunque la FCC no nombró ninguna compañía o país, Pai había escrito previamente una carta a los legisladores que compartían sus preocupaciones sobre las amenazas de espionaje de Huawei.

Reproduciendo: Mira esto: Tres es mejor que dos: Huawei P20 Pro presume de su triple...

¿Y qué hay de los 'smartphones'?

En ese momento, los miembros del comité dijeron que esa amenaza no incluía a sus teléfonos inteligentes. Sin embargo, el mes pasado, representantes del FBI, la CIA y la NSA expresaron su preocupación por los riesgos que planteaban Huawei y ZTE. También advirtieron en contra de comprar teléfonos de esas compañías, lo que agregó un nuevo capítulo a la historia.

¿Son seguros sus teléfonos?

Es increíblemente difícil decir eso con certeza, y ese es el dilema central que enfrenta Huawei. El resto del mundo no parece tener un problema con la compañía. La única excepción es Australia, que anteriormente prohibió productos Huawei, pero finalmente revocó esa prohibición. Aún así, el gobierno australiano impidió que la compañía trabajara en su red nacional de banda ancha.

¿Qué hay de ZTE?



ZTE es una situación extraña, porque a menudo se une a la conversación con Huawei. Sin embargo, a diferencia de su rival chino, los operadores estadounidenses sí venden teléfonos ZTE. Los teléfonos asequibles de ZTE son unos de los favoritos de los proveedores de servicios prepagos, y AT&T vende su teléfono inteligente Axon M que además es plegable.

ZTE niega cualquier fechoría y argumenta que es un "daño colateral" en el escrutinio a Huawei.

Si aún quieres un Huawei, ¿dónde comprarlo?

Huawei todavía vende sus productos a través de minoristas como Amazon, Best Buy, Newegg y B&H. Best Buy dejará de vender sus productos en las próximas semanas. Por lo tanto, si deseas ver teléfonos inteligentes, laptops y relojes inteligentes Huawei en persona, es posible que desees visitar un Best Buy cerca de tu casa mientras eso sea posible.