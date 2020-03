Polaroid Now: La nueva cámara estrena funciones y look

Joshua Goldman/CNET

Probablemente este no sea el mejor momento para anunciar un nuevo producto, y mucho menos una cámara instantánea analógica, que trata casi por completo de estar cerca de las personas y compartir experiencias. Pero eso no ha impedido que Polaroid nos presente una nueva cámara, la Polaroid Now.

Tuve unos días para probar la cámara, así que la usé para documentar el silencio de lo que normalmente sería un parque activo y animado y luego mi familia se enfrentó a estar encerrada durante días. La cámara en sí está diseñada para ser más fácil de sostener y disparar fotos.

Josh Goldman/CNET

La Polaroid Now tiene una lente de enfoque automático de nuevo diseño que cambiará para retratos o fotos a distancia. También tiene un flash más preciso que se ajusta a las condiciones de iluminación, para obtener mejores resultados con poca luz. Además, el botón del disparador automático en la parte frontal se puede usar para exposiciones dobles. Un contador LED en la parte posterior te permite saber cuántas tomas quedan en los paquetes de ocho impresiones de la película i-Type de la compañía.

El cuerpo es menos angular que los dos últimos modelos de la compañía, la OneStep Plus y la OneStep 2, con curvas que la hacen sentir más pequeña y más cómoda. Polaroid dice que la duración de la batería también es mejor, ya que dura hasta 15 paquetes de película con una sola carga.

En su anuncio para la cámara Now, Polaroid invitó a su comunidad "a unirse a ellos en línea y aprovechar este tiempo para reflexionar, inspirar, crear y conectarse". En las próximas semanas, la compañía presentará un "programa en evolución de contenido creativo y pedirá a los fanáticos que sugieran ideas y compartan fotografías de Polaroid para ayudar a inspirar a medida que, por el momento, nos instalamos en esta nueva realidad" de hacer todo desde casa".

La Polaroid Now ahora está disponible directamente en el sitio Web de la compañía a un precio de US$100. La cámara viene en versiones color negro y blanco, así como en un rango de vibrantes colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul por un tiempo limitado.