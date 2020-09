Polaroid fabricó una cámara de fotos instantáneas para The Mandalorian

Polaroid

Era obvio que habría juguetes. Así como camisetas, mochilas, ropa de cama e incluso un imán de "The Child on Board" (Baby Yoda a bordo) para poner en el auto. Seguro, todos son atractivos. Pero nadie vio venir una cámara Polaroid de The Mandalorian, pero es una realidad. La cámara es del modelo Polaroid Now lanzado a principios de 2020, pero revestido "con colores y texturas inspirados en la armadura del mandaloriano", dijo Polaroid en un comunicado.

La cámara viene acompañada por la película de fotos i-Type inspirada en Baby Yoda. En vez del tradicional marco blanco, esta película de edición limitada tiene un marco de colores inspirados por la paleta cromática de la serie y también incluye personajes y símbolos del programa. La película i-Type a color de The Mandalorian tiene un precio de por un cartucho de ocho impresiones. También puedes adquirir un paquete con tres cartuchos de película y la cámara por US$170.

Polaroid

La cámara Now es una solvente cámara Polaroid del tipo "apunta y dispara", con una lente de enfoque automático que puede usarse para retratos o para fotos a distancia. También tiene un flash más preciso que se ajusta a las condiciones de iluminación, para obtener mejores resultados con poca luz. Además, el botón del temporizador automático en la parte frontal se puede utilizar para exposiciones dobles. Un contador LED en la parte trasera de la cámara te permite saber cuántas tomas quedan en los cartuchos de ocho fotos de la película i-Type.

Esta cámara de edición especial y la película i-Type salen a la venta para coincidir con el lanzamiento de la segunda temporada de The Mandalorian, que se estrena el 30 de octubre de 2020 en Disney Plus.