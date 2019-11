Pokémon Sword y Shield: Los juegos de Nintendo Switch más vendidos

Agrandar Imagen Nintendo

Los juegos Pokémon Sword y Pokémon Shield se convirtieron en los juegos para Nintendo Switch más vendidos en la corta vida de la consola.

The Pokémon Company tuiteó el jueves 21 de noviembre que durante su primera semana de disponibilidad, se vendieron seis millones de copias de los juegos en todo el mundo, una cifra que le ha valido para convertirse en el juego para Switch más vendido hasta la fecha.

Las seis millones de copias vendidas en una semana superan las cifras de otros juegos para Switch en el mismo tiempo como The Legend of Zelda: Breath of the Wild (3 millones) o Super Mario Oddissey (2.5 millones).

Los juegos, que son prácticamente idénticos y solo tienen algunas diferencias entre sí, salieron a la venta el 15 de noviembre.

Pokémon Sword y Pokémon Shield son la más reciente entrega de una franquicia que sigue dando éxitos. Aunque el juego cuenta básicamente la misma historia —los jugadores, conocidos como entrenadores pokémon, tienen que cazar estas criaturas y combatir contra otros entrenadores— sigue convirtiendo en oro todo lo que toca.

Pokémon Go, un juego de realidad aumentada para móviles, es uno de los juegos que más ingresos ha generado en las plataformas Android y iOS. Pokémon Sun y Pokémon Moon para Nintendo 3DS, vendieron más de 15.44 millones de copias durante su primer año de disponibilidad. Y esos son solo algunos de los bestsellers de The Pokémon Company.

El éxito de Pokémon Sword y Pokémon Shield sucede a pesar de las criticas a Nintendo y Game Freak, la empresa encargada de desarrollar el juego. Durante los primeros días de disponibilidad, en redes sociales surgió el tema #GameFreakLied o Game Freak mintió. Los usuarios acusaron de que el nuevo juego de Pokémon no tenía el número de pokémones prometido y los gráficos dejaban mucho a desear.

Las cifras de ventas parecen sugerir que el juego ha sido bien recibido por los usuarios, pero al parecer los entrenadores han comprado el juego, lo han jugado y lo han criticado negativamente. El sitio de reseñas Metacritic tiene una calificación de 4.2 puntos sobre 10 puntos para el juego. La calificación es obtenida del promedio de calificaciones de los usuarios.