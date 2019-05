Pokémon Sleep: El juego que convierte el sueño en entretenimiento

The Pokemon Company

Pokémon Company anunció su nuevo juego, Pokémon Sleep, durante su conferencia de prensa celebrada en Tokio el 28 de mayo.

Pokémon Sleep es una nueva propuesta que utilizará los patrones y tiempo de sueño de los jugadores para avanzar en el juego, y con ello promover hábitos saludables como cumplir con un buen descanso. Las recompensas que ganes en Pokémon Sleep se aplicarán a tus Pokémon de Pokémon Go (el juego de realidad aumentada que se estrenó en 2017) y Pokémon Let's Go!.

El juego está siendo desarrollado por Select Boton, los creadores de otro juego basado en el universo Pokémon, Magikarp Jump, en colaboración con Nintendo y Niantic, los creadores de Pokémon Go.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl — Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019

La compañía tiene previsto lanzar el juego a comienzos de 2020 y funcionará con un dispositivo que Nintendo llama Pokémon Go Plus Plus (y que se lanzará al mismo tiempo), una nueva versión del periférico Pokémon Go Plus (que te permite controlar la aplicación de Pokémon GO como si fuera un smartwatch).

Este dispositivo se encargará de monitorizar el sueño y controlar los patrones del mismo.

El Pokémon Go Plus Plus podrá ser usado como un Pokémon Go Plus normal durante el día y se conectará a tu teléfono a través de Bluetooth para enviar a tus datos de sueño y recompensarte en función de ellos.

Esto significa que podrás estar entrenando a tus Pokémon mientras duermes, aunque por el momento no hay detalles sobre cuáles serán las recompensas.

Según explicó en el evento de prensa Tsunekazu Ishihara, presidente ejecutivo de Pokémon Company, "Pokémon Sleep convertirá el sueño en entretenimiento".

Además de este nuevo juego, Pokémon Company anunció también Pokémon Home, un servicio de almacenamiento en la nube en el que podrás reunir todos los Pokémon que hayas adquirido en Pokémon Go y Pokémon Let's Go!, e intercambiarlos con otros usuarios través de tus dispositivos móviles.

La compañía no dijo cuándo estará disponible Pokémon Home ni cuál será su costo, aunque es posible que llegue a principios de 2020 como el resto de productos anunciados durante la conferencia.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 29 de mayo de 2019.

