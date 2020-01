Pokémon Home es oficial

The Pokemon Company/Nintendo

Ya está aquí el servicio en la nube de Pokémon.

The Pokemon Company y Nintendo anunciaron el 28 de enero su nuevo servicio de juegos en la nube para Nintendo Switch y dispositivos móviles, Pokémon Home. Este nuevo servicio te permitirá administrar e intercambiar todos los Pokémon que tengas en los juegos Pokémon Sword, Pokémon Shield, Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee! También podrás usar Pokémon Home para acceder al software Pokémon Bank de Nintendo 3DS (un sistema de almacenamiento en la nube) si pagas una membresía premium.

"Pokémon Home permitirá a los entrenadores traer sus Pokémon de los juegos compatibles de la serie Pokémon y almacenarlos en la nube o moverlos a otros juegos compatibles vinculados", dijo la compañía el martes en su comunicado.

Pokémon Home estará disponible en febrero de 2020 para Nintendo Switch y dispositivos móviles Android y iOS y para poder utilizarlo solamente necesitarás una conexión a Internet. Respecto a su precio, el plan premium Pokémon Home cuesta US$2,99 por mes, US$4,99 por tres meses o US$15,99 por año pero también hay una opción completamente gratuita que te permite depositar un total de 30 Pokémon en la nuba, intercambiar hasta tres Pokémon a la vez con otros usuarios y participar en grupos de amigos.

Con el plan Premium podrás acceder al software Pokémon Bank de Nintendo 3DS, almacenar hasta 6,000 Pokémon, intercambiar hasta 10 Pokémon al mismo tiempo y no solo participar en grupos de amigos sino también crearlos.