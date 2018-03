Reproduciendo: Mira esto: Encuentra a Pikachu y otros trucos para dominar 'Pokémon...

Pokémon Go sigue creciendo como la espuma, y si hace una semana superaba las 75 millones de descargas, el martes la compañía de análisis de tiendas de apps móviles App Annie informó que el fenómeno Pokémon Go ya generó 100 millones de descargas tanto para iOS como para Android.

Pero el número de descargas de Pokémon Go no es lo único que impresiona. El mismo estudio dice que los usuarios han ayudado a que el juego genere US$10 millones diarios por ventas dentro de la aplicación en iOS y Android, resaltando que Pokémon Go sólo está disponible en un puñado de países y por tres semanas.

El crecimiento de Pokémon Go -- tanto en descargas como en ingresos -- no ha traído repercusiones importantes para otras aplicaciones líderes en las tiendas de apps. App Annie dice que los ingresos diarios de otros apps tuvieron una pequeña caída en días siguientes que Pokémon Go llegó a EE.UU., pero que esos apps no tardaron en recuperar terreno.

Sin embargo, Pokémon Go sí está afectando a aplicaciones de terceros, pero sólo a aquellas que se quieren montar en su éxito. El martes, Niantic, la compañía que desarrolla el exitoso juego, dijo a través de Facebook que limitará el acceso de otros apps que "interfieren con su habilidad de mantener la calidad del servicio".

Niantic está bloqueado apps de terceros para evitar que usuarios que utilizan dichas aplicaciones saquen ventaja de usuarios que usan el app regularmente. Apps de terceros, entre otras cosas, permiten detectar en qué ubicaciones están algunos tipos de pokémons e incluso permite engañar al app con respecto a la ubicación del usuario.

Niantic también dijo que está trabajando arduamente para llevar Pokémon Go a los países donde el juego aún no está disponible, haciendo una mención específica a Brasil, en donde el app se espera que llegue próximamente, para aprovechar la inminente celebración de los Juegos Olímpicos Río 2016 que arrancan esta semana.