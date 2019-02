Desde que se estrenase en el verano de 2016, Pokémon Go, el exitoso juego de realidad aumentada de Niantic, se ha mantenido a flote a base de actualizaciones que contentan a su comunidad.

La última, que según TechCrunch está por llegar muy pronto, contentará a aquellos que en su día eligieron uno de los equipos de Pokémon Go (rojo, azul o amarillo) y desean cambiarse a otro. El medio fuente explica que Pokémon Go dará la opción de cambiar de equipo a través de un nuevo objeto.

El objeto ha sido encontrado dentro del código del juego y su nombre es Team Medallion.

Pero las cosas no son tan bonitas como parecen ya que el objeto se encuentra dentro de la tienda del juego, por lo que para adquirirlo y por ende cambiar de equipo, tendremos que pagar.

Un usuario de Twitter, que ha encontrado el objeto en el código del juego, ha compartido su imagen en Twitter y tiene el aspecto de -como su nombre indica- un medallón.

TechCrunch también señala que Pokémon Go solo te dará la opción de cambiar de equipo una vez al año para garantizar "cierto grado de lealtad" y evitar cambios constantes de un equipo a otro. ¿Y cuánto te costará hacer este cambio?

Pues según el medio será un total 1,000 Pokémonedas (la moneda utilizada en juego) cuyo valor está en torno a los US$8. Respecto a la fecha de llegada de esta nueva opción, Niantic dijo a TechCrunch que comenzará a desplegarse a partir del 26 de febrero.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.